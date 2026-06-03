AA 23: అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ ‘AA23’ ఆగిపోయిందా?.. నెట్టింట గాసిప్స్కు ఎండ్ కార్డ్ వేసిన రైటర్ రత్నకుమార్!
AA 23: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, కోలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబోలో రాబోతున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ ‘AA23’ ఆగిపోయిందంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారానికి ఎట్టకేలకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది. రైటర్ రత్నకుమార్ ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ పనులు నడుస్తున్నాయని పరోక్షంగా క్లారిటీ ఇచ్చారు.
AA 23: సోషల్ మీడియా వాడకం పెరిగిన తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీలో గాసిప్స్ హద్దులు లేకుండా వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. ఏది నిజం, ఏది అబద్ధం అని తెలుసుకోవడం ప్రేక్షకులకు, ఫ్యాన్స్కు పెద్ద టాస్క్గా మారుతోంది. తాజాగా సినీ వర్గాల్లో ఒక పాన్-ఇండియా హీరో, క్రేజీ డైరెక్టర్ కాంబోలో రావాల్సిన ఒక భారీ ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయిందంటూ నెట్టింట గట్టిగా ప్రచారం జరిగింది.
ఎలాంటి అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోయినా.. నెటిజన్లు వెంటనే ఆ ప్రాజెక్ట్ అల్లు అర్జున్ - లోకేష్ కనగరాజ్ ల ‘AA23’ అంటూ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు.
రూమర్లకు చెక్ పెట్టిన రత్నకుమార్
ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ మీద వస్తున్న పుకార్లకు ఫేమస్ డైరెక్టర్, రైటర్ రత్నకుమార్ (Rathna Kumar) తన స్టైల్లో అడ్డుకట్ట వేశారు. లోకేష్ కనగరాజ్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఇండస్ట్రీ బ్లాక్బస్టర్ ‘విక్రమ్’ సినిమా రిలీజై సక్సెస్ఫుల్గా నాలుగు ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా.. రత్నకుమార్ సోషల్ మీడియాలో ఒక స్పెషల్ పోస్ట్ పెట్టారు.
ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ లోకేష్ను అభినందిస్తూ.. తాను ‘AA23’ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు రత్నకుమార్ రాసుకొచ్చారు. ఆయన డైరెక్ట్గా ఈ రూమర్ల గురించి మాట్లాడకపోయినా.. బన్నీ-లోకేష్ సినిమా కచ్చితంగా లైన్లోనే ఉందని, త్వరలోనే పట్టాలెక్కబోతుందని ఈ ఒక్క మాటతో క్లారిటీ ఇచ్చేశారు.
అసలు రూమర్స్ ఎందుకు వచ్చాయి?
అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం అట్లీ కుమార్ తో రాకా మూవీ చేస్తున్నాడు. ఇది కూడా భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టే. ఆ తర్వాత త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తోనూ మరో మూవీ చేయబోతున్నాడు. అటు లోకేష్ కనగరాజ్ ఖైదీ 2 చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాడు. ఇద్దరికీ ఇప్పట్లో టైమ్ సెట్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. దీంతో పాన్ ఇండియా మూవీ అటకెక్కిందన్న వార్తలు రాగానే అందరూ అల్లు అర్జున్, లోకేష్ మూవీనే అని అనుకున్నారు. కానీ రత్న కుమార్ ట్వీట్ తో వీటిన్నింటికీ ఫుల్ స్టాప్ పడింది.
ఫిల్మ్ నగర్ టాక్ ప్రకారం.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతున్న 'ఆగిపోయిన ప్రాజెక్ట్' పూర్తిగా వేరే సినిమా అని, దానికి ‘AA23’ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదని క్లారిటీ వచ్చింది. ఏదేమైనా తమ ఫేవరెట్ హీరో అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమా సేఫ్ అని తెలియడంతో మెగా, ఐకాన్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమా (AA23) ఆగిపోయిందా?
లేదు, ‘AA23’ సినిమా ఆగిపోలేదు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా వర్కింగ్ స్టేజ్లోనే ఉందని ప్రముఖ రైటర్ రత్నకుమార్ అఫీషియల్గా కన్ఫర్మ్ చేశారు.
‘AA23’ ప్రాజెక్ట్ మీద అప్డేట్ ఇచ్చింది ఎవరు?
లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమాలకు కో-రైటర్గా పనిచేసే ప్రముఖ డైరెక్టర్ రత్నకుమార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇచ్చారు.
అల్లు అర్జున్ నెక్స్ట్ సినిమాలు ఏంటి?
ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ ‘పుష్ప 2’ షూటింగ్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత త్రివిక్రమ్ డైరెక్షన్లో ఒక సినిమా, లోకేష్ కనగరాజ్తో ‘AA23’ మూవీ చేయనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More