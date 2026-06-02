    29 Movie Netflix Release: లోకేష్ కనగరాజ్ ప్రొడక్షన్ '29' ఓటీటీ డేట్ ఫిక్స్.. ఐదు భాషల్లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ స్ట్రీమింగ్

    29 Movie Netflix Release: విధు, ప్రీతి అస్రాని లీడ్ రోల్స్‌లో రత్నకుమార్ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ '29' నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు రెడీ అయింది. థియేటర్లలో యావరేజ్ వసూళ్లకే పరిమితమైన ఈ క్రేజీ సినిమాను జూన్ 5 నుంచి  ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నారు.

    Jun 2, 2026, 13:25:34 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    29 Movie Netflix Release: తమిళంలో మంచి బజ్ నడుమ రిలీజై, థియేటర్లలో యావరేజ్ రన్‌తో సరిపెట్టుకున్న యూత్‌ఫుల్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ '29' ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్రీన్‌పై ఆడియన్స్‌ను ఎంటర్‌టైన్ చేయడానికి రెడీ అయింది.

    పాపులర్ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్ డేట్‌ను అఫీషియల్‌గా అనౌన్స్ చేయడంతో పాటు.. ఈ మూవీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ఆడియన్స్‌కు ఒక సూపర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది.

    Tamil Movie 29 OTT Date | పాన్ ఇండియా వైడ్ రీచ్

    మొదట 29 సినిమా కేవలం తమిళ వెర్షన్‌లోనే ఓటీటీలోకి వస్తుందని అందరూ భావించారు. అయితే నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఊహించని విధంగా ఈ మూవీకి పాన్ ఇండియా అప్పీల్ కల్పించబోతోంది. ఒరిజినల్ వెర్షన్ తమిళంతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమాను అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు నెట్‌ఫ్లిక్స్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన భారీ సంఖ్యలో ఉన్న ఇతర భాషల ప్రేక్షకులను ఈ మల్టీ-లాంగ్వేజ్ రిలీజ్ ద్వారా ఎట్రాక్ట్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

    Lokesh Kanagaraj G Squad | క్రేజీ డైరెక్టర్ల ప్రొడక్షన్

    ఈ సినిమాకు ఉన్న మరో పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.. దీని వెనుక ఉన్న క్రేజీ ప్రొడ్యూసర్స్. కోలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్స్ లోకేష్ కనగరాజ్ (G Squad), కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ (Stone Bench Creations) కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

    విధు హీరోగా నటించగా, తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా తెలిసిన ప్రీతి అస్రాని ('దాస్ కా ధమ్కీ' ఫేమ్) హీరోయిన్‌గా నటించింది. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తో సినిమాలు తీసే డైరెక్టర్ రత్నకుమార్ ఈ క్యూట్ లవ్ స్టోరీని తెరకెక్కించారు.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    సాధారణంగా డిజిటల్ ట్రెండ్స్‌ను గమనిస్తే.. థియేట్రికల్ రన్‌లో ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినా, ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో రొమాంటిక్ కామెడీ జోనర్ సినిమాలకు సాలిడ్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీకెండ్స్‌లో యూత్ ఇలాంటి లైట్ హార్టెడ్ కంటెంట్ చూడటానికి బాగా ఇష్టపడతారు.

    దానికి తోడు లోకేష్ కనగరాజ్, కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ లాంటి బ్రాండ్ నేమ్స్ ఉండటం, ఐదు భాషల్లో డబ్ కావడం ఈ సినిమాకు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో మంచి వ్యూయర్‌షిప్ తెచ్చిపెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. మరి జూన్ 5 నుంచి ఈ '29' డిజిటల్ ఆడియన్స్‌ను ఎంతవరకు మెప్పిస్తుందో చూడాలి.

    People Also Ask (FAQs)

    '29' సినిమా ఏ ఓటీటీలో, ఎప్పటి నుంచి స్ట్రీమింగ్ రానుంది?

    ఈ యూత్‌ఫుల్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ జూన్ 5, 2026 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'నెట్‌ఫ్లిక్స్' (Netflix) లో డైరెక్ట్ గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ఈ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఏయే భాషల్లో లభించనుంది?

    ఈ సినిమా ఒరిజినల్ తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో (పాన్ ఇండియా రిలీజ్) ఆడియన్స్ కి అందుబాటులో ఉంటుంది.

    '29' సినిమా డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు?

    ఈ చిత్రానికి రత్నకుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. స్టార్ డైరెక్టర్లు లోకేష్ కనగరాజ్ (జీ స్క్వాడ్), కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ (స్టోన్ బెంచ్ క్రియేషన్స్) ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

