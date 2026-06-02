29 Movie Netflix Release: లోకేష్ కనగరాజ్ ప్రొడక్షన్ '29' ఓటీటీ డేట్ ఫిక్స్.. ఐదు భాషల్లో నెట్ఫ్లిక్స్ స్ట్రీమింగ్
29 Movie Netflix Release: విధు, ప్రీతి అస్రాని లీడ్ రోల్స్లో రత్నకుమార్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ '29' నెట్ఫ్లిక్స్లో డిజిటల్ ప్రీమియర్కు రెడీ అయింది. థియేటర్లలో యావరేజ్ వసూళ్లకే పరిమితమైన ఈ క్రేజీ సినిమాను జూన్ 5 నుంచి ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నారు.
29 Movie Netflix Release: తమిళంలో మంచి బజ్ నడుమ రిలీజై, థియేటర్లలో యావరేజ్ రన్తో సరిపెట్టుకున్న యూత్ఫుల్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ '29' ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్రీన్పై ఆడియన్స్ను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రెడీ అయింది.
పాపులర్ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్ డేట్ను అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయడంతో పాటు.. ఈ మూవీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ఆడియన్స్కు ఒక సూపర్ అప్డేట్ ఇచ్చింది.
Tamil Movie 29 OTT Date | పాన్ ఇండియా వైడ్ రీచ్
మొదట 29 సినిమా కేవలం తమిళ వెర్షన్లోనే ఓటీటీలోకి వస్తుందని అందరూ భావించారు. అయితే నెట్ఫ్లిక్స్ ఊహించని విధంగా ఈ మూవీకి పాన్ ఇండియా అప్పీల్ కల్పించబోతోంది. ఒరిజినల్ వెర్షన్ తమిళంతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమాను అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు నెట్ఫ్లిక్స్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన భారీ సంఖ్యలో ఉన్న ఇతర భాషల ప్రేక్షకులను ఈ మల్టీ-లాంగ్వేజ్ రిలీజ్ ద్వారా ఎట్రాక్ట్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
Lokesh Kanagaraj G Squad | క్రేజీ డైరెక్టర్ల ప్రొడక్షన్
ఈ సినిమాకు ఉన్న మరో పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.. దీని వెనుక ఉన్న క్రేజీ ప్రొడ్యూసర్స్. కోలీవుడ్ టాప్ డైరెక్టర్స్ లోకేష్ కనగరాజ్ (G Squad), కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ (Stone Bench Creations) కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
విధు హీరోగా నటించగా, తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా తెలిసిన ప్రీతి అస్రాని ('దాస్ కా ధమ్కీ' ఫేమ్) హీరోయిన్గా నటించింది. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తో సినిమాలు తీసే డైరెక్టర్ రత్నకుమార్ ఈ క్యూట్ లవ్ స్టోరీని తెరకెక్కించారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
సాధారణంగా డిజిటల్ ట్రెండ్స్ను గమనిస్తే.. థియేట్రికల్ రన్లో ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినా, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో రొమాంటిక్ కామెడీ జోనర్ సినిమాలకు సాలిడ్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీకెండ్స్లో యూత్ ఇలాంటి లైట్ హార్టెడ్ కంటెంట్ చూడటానికి బాగా ఇష్టపడతారు.
దానికి తోడు లోకేష్ కనగరాజ్, కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ లాంటి బ్రాండ్ నేమ్స్ ఉండటం, ఐదు భాషల్లో డబ్ కావడం ఈ సినిమాకు నెట్ఫ్లిక్స్ లో మంచి వ్యూయర్షిప్ తెచ్చిపెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. మరి జూన్ 5 నుంచి ఈ '29' డిజిటల్ ఆడియన్స్ను ఎంతవరకు మెప్పిస్తుందో చూడాలి.
People Also Ask (FAQs)
'29' సినిమా ఏ ఓటీటీలో, ఎప్పటి నుంచి స్ట్రీమింగ్ రానుంది?
ఈ యూత్ఫుల్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ జూన్ 5, 2026 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'నెట్ఫ్లిక్స్' (Netflix) లో డైరెక్ట్ గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో ఏయే భాషల్లో లభించనుంది?
ఈ సినిమా ఒరిజినల్ తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో (పాన్ ఇండియా రిలీజ్) ఆడియన్స్ కి అందుబాటులో ఉంటుంది.
'29' సినిమా డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి రత్నకుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. స్టార్ డైరెక్టర్లు లోకేష్ కనగరాజ్ (జీ స్క్వాడ్), కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ (స్టోన్ బెంచ్ క్రియేషన్స్) ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
