    Madhuri Dixit Maa Behen on Netflix: 'ధక్ ధక్' గర్ల్ కొత్త హంగామా.. కామెడీ చాలా కష్టమంటున్న మాధురి.. నెట్‌ఫ్లిక్స్ మూవీ

    Madhuri Dixit Maa Behen on Netflix: బాలీవుడ్ ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ మాధురీ దీక్షిత్ చాలా కాలం తర్వాత పూర్తిస్థాయి కామెడీ రోల్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో నేరుగా విడుదల కానున్న 'మా బెహన్' (Maa Behen) సినిమా విశేషాలను, కామెడీ పాత్రలు చేయడంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఆమె పంచుకున్నారు.

    Jun 1, 2026, 17:37:07 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Madhuri Dixit Maa Behen on Netflix: నటనతోపాటు అద్భుతమైన డ్యాన్స్‌తో నార్త్ నుంచి సౌత్ వరకు కోట్లాది మంది గుండెల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న 'ధక్ ధక్' గర్ల్ మాధురీ దీక్షిత్ డిజిటల్ స్క్రీన్‌పై సందడి చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. సురేష్ త్రివేణి దర్శకత్వంలో ఆమె నటించిన సరికొత్త మూవీ 'మా బెహన్' నేరుగా ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో (Netflix) జూన్ 4న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తన సుదీర్ఘ కెరీర్, ఈ సినిమాలో తన రోల్, కామెడీ చేయడంలో ఉన్న ఛాలెంజెస్ గురించి మాధురి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు వెల్లడించారు.

    మా బెహెన్ ఓటీటీ రిలీజ్ (Madhuri Dixit Maa Behen OTT Release Date)

    ఈ సినిమాలో మాధురి దీక్షిత్ గతంలో ఎన్నడూ చూడని సరికొత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారని సహనటుడు రవికిషన్ ఇప్పటికే ఒక హింట్ ఇచ్చారు. 59 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఇంత వెరైటీగా ఉండే పాత్రలు రావడంపై మాధురి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు.

    "నాలుగు దశాబ్దాల కెరీర్ తర్వాత కూడా ఇలాంటి విభిన్నమైన కథలు నా దగ్గరకు రావడం నిజంగా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. డైరెక్టర్ సురేష్ త్రివేణి కథ చెప్పిన విధానం నన్ను బాగా ఎట్రాక్ట్ చేసింది. ఆయన కథను కేవలం చెప్పడమే కాదు, నటించి చూపిస్తారు. ఆయన పెట్టిన బార్‌ను రీచ్ అవ్వడం నటీనటులుగా మాకు ఒక పెద్ద టాస్క్. కథ వింటున్నప్పుడే నా కళ్ల ముందు సినిమా మొత్తం తిరిగింది. చాలా కాలంగా సీరియస్, ఎమోషనల్ పాత్రలే చేశాను. అందుకే ఈ హిలేరియస్ కామెడీ నాకొక ఫ్రెష్ ఫీలింగ్‌ను ఇచ్చింది" అని మాధురి చెప్పుకొచ్చారు.

    కామెడీ చేయడం అనుకున్నంత ఈజీ కాదు!

    సాధారణంగా సీరియస్ సినిమాలతో పోలిస్తే కామెడీ సినిమాల సెట్స్ చాలా సరదాగా ఉంటాయని, యాక్టర్స్ పై పెద్దగా ప్రెజర్ ఉండదని డైరెక్టర్ సురేష్ త్రివేణి అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ మాధురి మాత్రం దీనికి మరో కోణం కూడా ఉందని గుర్తు చేశారు.

    "సినిమాల్లో ఎమోషనల్ సీన్లు చేయడం కంటే.. కామెడీని పండించడమే చాలా కష్టం. ఒక కోపాన్నో, బాధనో రోజంతా అలాగే కంటిన్యూ చేయవచ్చు. కానీ కామెడీ సీన్ చేసేటప్పుడు మనం ఎన్ని టేకులు తీసుకున్నా ఆ సీన్ మొదటిసారి జరుగుతున్నట్లే చాలా ఫ్రెష్‌గా అనిపించాలి. ఆ కామెడీ టైమింగ్ ఎక్కడా మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోవడం అసలైన సవాల్" అని మాధురి వివరించారు.

    90వ దశకంలో వచ్చిన 'తేజాబ్', 'రాజా', 'దిల్' లాంటి మాస్ మసాలా చిత్రాల్లో మాధురి తన కామెడీ టైమింగ్‌తో ప్రేక్షకులను విపరీతంగా మెప్పించారు. ఆ సినిమాలన్నీ తెలుగులోనూ డబ్ అయి సెన్సేషనల్ హిట్స్ అయ్యాయి. మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు ఆమె ఇలాంటి పూర్తిస్థాయి ఫన్ అండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామాతో రావడం విశేషం. ఏజ్‌తో సంబంధం లేకుండా ఆమె కథల ఎంపికలో చూపిస్తున్న వేరియేషన్స్ నేటితరం యాక్టర్స్‌కి నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    నెట్‌ఫ్లిక్స్ కంటెంట్ స్ట్రాటజీలో మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కేవలం కుర్ర హీరోలను మాత్రమే కాకుండా, మాధురి లాంటి సీనియర్ స్టార్స్‌ను సెంటర్‌గా పెట్టి డిఫరెంట్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు.

    'యానిమల్' సెన్సేషన్ త్రిప్తి దిమ్రి, డిజిటల్ క్రియేటర్ ధర్ణ దుర్గ, రవికిషన్ లాంటి క్రేజీ కాస్టింగ్‌ను మాధురికి జత చేయడం ద్వారా, ఈ సినిమాను అన్ని వర్గాల ఆడియన్స్‌కు కనెక్ట్ అయ్యేలా ప్లాన్ చేశారు.

    People Also Ask (FAQs)

    మాధురీ దీక్షిత్ నటించిన 'మా బెహన్' ఏ ఓటీటీలో రానుంది?

    ఈ ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ జూన్ 4 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'నెట్‌ఫ్లిక్స్' (Netflix) లో నేరుగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    'మా బెహన్' సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు?

    ఈ చిత్రానికి 'తుమ్హారీ సులు', 'జల్సా' లాంటి విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన హిట్ చిత్రాలను అందించిన డైరెక్టర్ సురేష్ త్రివేణి దర్శకత్వం వహించారు.

    ఈ సినిమాలో మాధురితో పాటు నటించిన ఇతర యాక్టర్స్ ఎవరు?

    మాధురీ దీక్షిత్‌తో పాటు కరెంట్ సెన్సేషన్ త్రిప్తి దిమ్రి, డిజిటల్ క్రియేటర్ ధర్ణ దుర్గ, సీనియర్ నటుడు రవికిషన్ ఇందులో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

