Madhuri Dixit Maa Behen on Netflix: 'ధక్ ధక్' గర్ల్ కొత్త హంగామా.. కామెడీ చాలా కష్టమంటున్న మాధురి.. నెట్ఫ్లిక్స్ మూవీ
Madhuri Dixit Maa Behen on Netflix: బాలీవుడ్ ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ మాధురీ దీక్షిత్ చాలా కాలం తర్వాత పూర్తిస్థాయి కామెడీ రోల్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. నెట్ఫ్లిక్స్లో నేరుగా విడుదల కానున్న 'మా బెహన్' (Maa Behen) సినిమా విశేషాలను, కామెడీ పాత్రలు చేయడంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఆమె పంచుకున్నారు.
Madhuri Dixit Maa Behen on Netflix: నటనతోపాటు అద్భుతమైన డ్యాన్స్తో నార్త్ నుంచి సౌత్ వరకు కోట్లాది మంది గుండెల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న 'ధక్ ధక్' గర్ల్ మాధురీ దీక్షిత్ డిజిటల్ స్క్రీన్పై సందడి చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. సురేష్ త్రివేణి దర్శకత్వంలో ఆమె నటించిన సరికొత్త మూవీ 'మా బెహన్' నేరుగా ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్లో (Netflix) జూన్ 4న గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తన సుదీర్ఘ కెరీర్, ఈ సినిమాలో తన రోల్, కామెడీ చేయడంలో ఉన్న ఛాలెంజెస్ గురించి మాధురి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు వెల్లడించారు.
మా బెహెన్ ఓటీటీ రిలీజ్ (Madhuri Dixit Maa Behen OTT Release Date)
ఈ సినిమాలో మాధురి దీక్షిత్ గతంలో ఎన్నడూ చూడని సరికొత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారని సహనటుడు రవికిషన్ ఇప్పటికే ఒక హింట్ ఇచ్చారు. 59 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఇంత వెరైటీగా ఉండే పాత్రలు రావడంపై మాధురి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు.
"నాలుగు దశాబ్దాల కెరీర్ తర్వాత కూడా ఇలాంటి విభిన్నమైన కథలు నా దగ్గరకు రావడం నిజంగా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. డైరెక్టర్ సురేష్ త్రివేణి కథ చెప్పిన విధానం నన్ను బాగా ఎట్రాక్ట్ చేసింది. ఆయన కథను కేవలం చెప్పడమే కాదు, నటించి చూపిస్తారు. ఆయన పెట్టిన బార్ను రీచ్ అవ్వడం నటీనటులుగా మాకు ఒక పెద్ద టాస్క్. కథ వింటున్నప్పుడే నా కళ్ల ముందు సినిమా మొత్తం తిరిగింది. చాలా కాలంగా సీరియస్, ఎమోషనల్ పాత్రలే చేశాను. అందుకే ఈ హిలేరియస్ కామెడీ నాకొక ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ను ఇచ్చింది" అని మాధురి చెప్పుకొచ్చారు.
కామెడీ చేయడం అనుకున్నంత ఈజీ కాదు!
సాధారణంగా సీరియస్ సినిమాలతో పోలిస్తే కామెడీ సినిమాల సెట్స్ చాలా సరదాగా ఉంటాయని, యాక్టర్స్ పై పెద్దగా ప్రెజర్ ఉండదని డైరెక్టర్ సురేష్ త్రివేణి అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ మాధురి మాత్రం దీనికి మరో కోణం కూడా ఉందని గుర్తు చేశారు.
"సినిమాల్లో ఎమోషనల్ సీన్లు చేయడం కంటే.. కామెడీని పండించడమే చాలా కష్టం. ఒక కోపాన్నో, బాధనో రోజంతా అలాగే కంటిన్యూ చేయవచ్చు. కానీ కామెడీ సీన్ చేసేటప్పుడు మనం ఎన్ని టేకులు తీసుకున్నా ఆ సీన్ మొదటిసారి జరుగుతున్నట్లే చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించాలి. ఆ కామెడీ టైమింగ్ ఎక్కడా మిస్ అవ్వకుండా చూసుకోవడం అసలైన సవాల్" అని మాధురి వివరించారు.
90వ దశకంలో వచ్చిన 'తేజాబ్', 'రాజా', 'దిల్' లాంటి మాస్ మసాలా చిత్రాల్లో మాధురి తన కామెడీ టైమింగ్తో ప్రేక్షకులను విపరీతంగా మెప్పించారు. ఆ సినిమాలన్నీ తెలుగులోనూ డబ్ అయి సెన్సేషనల్ హిట్స్ అయ్యాయి. మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు ఆమె ఇలాంటి పూర్తిస్థాయి ఫన్ అండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామాతో రావడం విశేషం. ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా ఆమె కథల ఎంపికలో చూపిస్తున్న వేరియేషన్స్ నేటితరం యాక్టర్స్కి నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
నెట్ఫ్లిక్స్ కంటెంట్ స్ట్రాటజీలో మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కేవలం కుర్ర హీరోలను మాత్రమే కాకుండా, మాధురి లాంటి సీనియర్ స్టార్స్ను సెంటర్గా పెట్టి డిఫరెంట్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు.
'యానిమల్' సెన్సేషన్ త్రిప్తి దిమ్రి, డిజిటల్ క్రియేటర్ ధర్ణ దుర్గ, రవికిషన్ లాంటి క్రేజీ కాస్టింగ్ను మాధురికి జత చేయడం ద్వారా, ఈ సినిమాను అన్ని వర్గాల ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అయ్యేలా ప్లాన్ చేశారు.
People Also Ask (FAQs)
మాధురీ దీక్షిత్ నటించిన 'మా బెహన్' ఏ ఓటీటీలో రానుంది?
ఈ ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ జూన్ 4 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'నెట్ఫ్లిక్స్' (Netflix) లో నేరుగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
'మా బెహన్' సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి 'తుమ్హారీ సులు', 'జల్సా' లాంటి విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన హిట్ చిత్రాలను అందించిన డైరెక్టర్ సురేష్ త్రివేణి దర్శకత్వం వహించారు.
ఈ సినిమాలో మాధురితో పాటు నటించిన ఇతర యాక్టర్స్ ఎవరు?
మాధురీ దీక్షిత్తో పాటు కరెంట్ సెన్సేషన్ త్రిప్తి దిమ్రి, డిజిటల్ క్రియేటర్ ధర్ణ దుర్గ, సీనియర్ నటుడు రవికిషన్ ఇందులో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.