Seerat Kapoor: సీరత్ కపూర్ను అల్లు అర్జున్ ప్రాపర్టీ అన్న నెటిజన్.. సర్ అంటూనే గట్టిగా గడ్డి పెట్టిన నటి
Seerat Kapoor: తనను అల్లు అర్జున్ ప్రాపర్టీ అని కామెంట్ చేసిన ఓ నెటిజన్ కు సర్ అంటూనే గట్టిగానే ఇచ్చి పడేసింది నటి సీరత్ కపూర్. ప్రస్తుతం ఆమె ఇచ్చిన రిప్లై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో చూడండి.
Seerat Kapoor: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, నటి సీరత్ కపూర్ మధ్య ఉన్న స్నేహంపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చలు మరోసారి హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఇటీవల ఒక నెటిజన్ చేసిన అసభ్యకరమైన కామెంట్పై సీరత్ అత్యంత హుందాగా, అంతే ఘాటుగా స్పందించారు. ఆడవాళ్లను వస్తువుల్లా చూసే మనస్తత్వంపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
వివాదానికి అసలు కారణం ఏంటి?
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 8న అల్లు అర్జున్ 44వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీరత్ కపూర్, బన్నీ ప్రైవేట్ జెట్లో దిగిన కొన్ని అన్ సీన్ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అప్పటి నుంచే వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యంపై కొందరు నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్స్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. తాజాగా సీరత్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ లో ఒక ఫోటోను షేర్ చేయగా, ఒక నెటిజన్ హద్దు మీరి "అల్లు అర్జున్ ప్రాపర్టీ" (అల్లు అర్జున్ సొత్తు) అని కామెంట్ చేశాడు.
సీరత్ కపూర్ దీటైన సమాధానం
ఆ కామెంట్ను చూసి ఊరుకోకుండా సీరత్ అతనికి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పారు. "చివరన ఒక హార్ట్ ఎమోజీ పెట్టినంత మాత్రాన మీరు అన్న మాటలు గౌరవప్రదంగా మారిపోవు సర్. ఒక మహిళ ఎప్పటికీ ఎవరి ఆస్తి లేదా సొత్తు కాదు. ఆమెకు ఒక సొంత వ్యక్తిత్వం, గుర్తింపు, కలలు, గళం ఉంటాయి. ఎదుటివారిని గౌరవించడం నేర్చుకోండి కానీ ఇలా ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఉన్నట్లు మాట్లాడకండి" అంటూ క్లాస్ పీకారు. సీరత్ స్పందనకు ఇతర నెటిజన్ల నుంచి భారీ మద్దతు లభిస్తోంది. మహిళలను గౌరవించలేని వారిని పట్టించుకోవద్దని ఆమెకు ఫ్యాన్స్ మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.
బన్నీతో సీరత్ స్నేహం
పుట్టినరోజు పోస్ట్లో సీరత్ బన్నీని ఉద్దేశిస్తూ.. "హ్యాపీ బర్త్ డే బన్నీ! నీ వృత్తిని, అనుబంధాలను నువ్వు చాలా సహజంగా, హుందాగా బ్యాలెన్స్ చేస్తావు. నీకు మరిన్ని విజయాలు దక్కాలని కోరుకుంటున్నాను," అంటూ రాసుకొచ్చారు. వీరిద్దరి మధ్య ఉన్నది స్వచ్ఛమైన స్నేహం మాత్రమేనని సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అల్లు అర్జున్ 'రాకా'తో బిజీ
'పుష్ప 2: ది రూల్' సినిమాతో బాక్సాఫీస్ వద్ద చారిత్రాత్మక విజయాన్ని అందుకున్న అల్లు అర్జున్.. ప్రస్తుతం తన తదుపరి చిత్రాలపై దృష్టి సారించారు. దర్శకుడు అట్లీతో కలిసి 'రాకా' (Raaka) అనే భారీ యాక్షన్ చిత్రంలో ఆయన నటించనున్నారు. ఇందులో దీపికా పదుకోన్ హీరోయిన్గా నటించబోతుండటం విశేషం. దీనితో పాటు లోకేష్ కనగరాజ్, సందీప్ రెడ్డి వంగా, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్లతో కూడా బన్నీ ప్రాజెక్టులు చర్చల దశలో ఉన్నాయి.
మరోవైపు సీరత్ కపూర్ ఇటీవలే 'భామకలాపం 2', 'మనమే' వంటి చిత్రాల్లో మెరిశారు. త్వరలోనే 'ఝటస్య మరణం ధ్రువం', 'ది బ్లాక్ గోల్డ్' చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను పలకరించనున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అల్లు అర్జున్, సీరత్ కపూర్ కలిసి నటిస్తున్నారా?
ప్రస్తుతానికి వీరిద్దరూ కలిసి నటిస్తున్నట్లు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. వీరిద్దరూ కేవలం మంచి స్నేహితులు మాత్రమే.
2. అల్లు అర్జున్ తదుపరి సినిమా ఏంటి?
'పుష్ప 2' తర్వాత అల్లు అర్జున్, స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో 'రాకా' సినిమాలో నటించనున్నారు.
3. ట్రోలర్కు సీరత్ కపూర్ ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటి?
ఆడవారు ఎవరికీ సొత్తు కాదని, ప్రతి మహిళకు తనదైన గుర్తింపు, ఆత్మగౌరవం ఉంటాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.