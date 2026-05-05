Allu Arjun Raaka: అల్లు అర్జున్ రాకా టైటిల్ వెనుక పుష్ప లింక్.. ఇక ఇది కూడా బంపర్ హిట్టేనా?
Allu Arjun Raaka: అల్లు అర్జున్, అట్లీ సినిమాకు రాకా అనే టైటిల్ పెట్టడం చాలా మందిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అసలు దీని అర్థమేంటని వెతికారు. అయితే ఈ టైటిల్ కు, బన్నీ పుష్ప సినిమాకు ఓ కనెక్షన్ ఉందన్న విషయం మీకు తెలుసా?
Allu Arjun Raaka: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన 'రాకా' ఫస్ట్ లుక్ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. గుండు, కళ్లకు కాటుక, చేతికి జంతువుల గోర్లు.. ఇలా మునుపెన్నడూ చూడని ఊర మాస్ అవతారంలో బన్నీ కనిపిస్తుండటంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. తాజాగా ఈ చిత్రానికి 'రాకా' అనే టైటిల్ను ఎందుకు ఖరారు చేశారో మేకర్స్ వెల్లడించారు.
'పుష్ప' సెంటిమెంట్ను ఫాలో అవుతూ..
అల్లు అర్జున్ కెరీర్లో 'పుష్ప' ఒక మైలురాయి. ఆ సినిమాలో 'పుష్పరాజ్' అనే పాత్ర పేరు సినిమా టైటిల్గా మారి దేశవ్యాప్తంగా ఒక ప్రభంజనం సృష్టించింది. అందుకే దర్శకుడు అట్లీ, అల్లు అర్జున్ పాత్ర పేరునే సినిమా టైటిల్గా పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం.
సాధారణంగా సినిమాలకు కథను బట్టి పేర్లు పెడుతుంటారు. కానీ 'రాకా' విషయంలో అల్లు అర్జున్ క్యారెక్టరైజేషన్, ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్నే సినిమా బ్రాండ్గా మార్చాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. పుష్పరాజ్ లాగే 'రాకా' కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఒక ఎమోషన్ అవుతుందని చిత్ర బృందం నమ్ముతోంది. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లో అల్లు అర్జున్ నుదుటిపై కనిపిస్తున్న గుర్తులు 'వైకింగ్' టాటూలను పోలి ఉండటం చూస్తుంటే, ఇది ఒక ఇంటెన్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అని అర్థమవుతోంది.
18 ఏళ్ల నిరీక్షణ.. అట్లీ ఎమోషనల్ పోస్ట్
ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి దర్శకుడు అట్లీ సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "రాకా అనేది కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు.. 18 ఏళ్లుగా నా గుండెల్లో దాచుకున్న ఒక ఆలోచన. ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురైనా ఆ కథను ఎక్కడా వదిలిపెట్టలేదు. ఈ సినిమా నా జీవితంలో ఒక భాగం. ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే" అంటూ అట్లీ రాసుకొచ్చారు. ఈ చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ సరసన బాలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ దీపికా పదుకొణె నటిస్తుండటం విశేషం.
సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సాయి అభ్యంకర్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇండియన్ సినిమా స్థాయిని ప్రపంచ వేదికపై నిలబెట్టేలా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది. ఇప్పటికే 'పుష్ప 2: ది రూల్' తో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆల్ టైమ్ రికార్డులు సృష్టించిన అల్లు అర్జున్.. ఇప్పుడు 'రాకా'తో గ్లోబల్ మార్కెట్పై కన్నేశారు.
షారుఖ్ ఖాన్ ప్రశంసలు
అట్లీ దర్శకత్వంలో 'జవాన్' వంటి భారీ హిట్ అందుకున్న బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ కూడా 'రాకా' ఫస్ట్ లుక్పై స్పందించారు. "రాకా ఫస్ట్ లుక్ అద్భుతంగా ఉంది. అల్లు అర్జున్ నీ స్టైలే వేరు. ఈ సినిమా కోసం నేను కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను" అని షారుఖ్ ట్వీట్ చేయడంతో ఈ సినిమాపై హిందీ బెల్ట్లోనూ విపరీతమైన బజ్ ఏర్పడింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'రాకా' సినిమాలో అల్లు అర్జున్ లుక్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ గుండుతో, కళ్లకు కాటుక పెట్టుకుని, జంతువుల గోర్లను ధరించిన ఒక డిఫరెంట్ అడవి మనిషి లేదా ఒక పవర్ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ తరహా పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు.
2. రాకా చిత్రానికి దర్శకుడు, సంగీత దర్శకుడు ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, యువ సంగీత సంచలనం సాయి అభ్యంకర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు.
3. 'రాకా' సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?
ఈ చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ సరసన దీపికా పదుకోన్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ ఇదే మొదటిసారి.
4. రాకా సినిమా టైటిల్కు 'పుష్ప'తో ఉన్న సంబంధం ఏంటి?
'పుష్ప' లాగే ఈ సినిమాలో కూడా అల్లు అర్జున్ పాత్ర పేరునే సినిమా టైటిల్గా (రాకా) పెట్టారు. క్యారెక్టర్ బేస్డ్ టైటిల్స్ అల్లు అర్జున్కు బాగా కలిసివస్తాయనే సెంటిమెంట్తో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More