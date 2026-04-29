Allu Arjun Raaka: అల్లు అర్జున్ 'రాకా' మేనియా.. రిలీజ్కు ముందే బీహార్, యూపీలో రికార్డుల వేట
Allu Arjun Raaka: అల్లు అర్జున్ రాకా మూవీ కేవలం టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్ తోనే యూపీ, బీహార్ లాంటి నార్త్ ఇండియా రాష్ట్రాల్లో రికార్డుల వేట మొదలుపెట్టింది. అక్కడి డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కుల కోసం భారీ మొత్తంలో డబ్బులు ఆఫర్ గా వస్తుండటం విశేషం.
Allu Arjun Raaka: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'రాకా' మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద సునామీ సృష్టించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ముఖ్యంగా నార్త్ ఇండియాలో, అందులోనూ బీహార్లో ఈ సినిమా పంపిణీ హక్కుల కోసం డిస్ట్రిబ్యూటర్లు క్యూ కడుతున్నారు.
బీహార్లో 'రాకా' అసాధారణ డిమాండ్
పాన్-ఇండియా స్టార్గా అల్లు అర్జున్ ఇమేజ్ ఇప్పుడు ఆకాశాన్ని తాకుతోంది. తాజాగా ఆయన అట్లీ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న 'రాకా' సినిమా సరికొత్త రికార్డులకు తెరతీస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉండగానే, బీహార్కు చెందిన ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు భారీ ధర చెల్లించి టెరిటోరియల్ హక్కులను సొంతం చేసుకోవడానికి పోటీ పడుతున్నారు.
గతంలో ఏ టాలీవుడ్ హీరో సినిమాకు దక్కని స్థాయిలో ఇక్కడ బిజినెస్ ఆఫర్లు వస్తుండటం సినీ వర్గాలను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో బన్నీ సరసన బాలీవుడ్ క్వీన్ దీపికా పదుకోన్ నటిస్తుండటం సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.
ఉత్తరాదిలో 'పుష్ప' తెచ్చిన ఊపు.. 'రాకా'కు కలిసొచ్చిన క్రేజ్
"అల్లు అర్జున్కు బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, జార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో తిరుగులేని ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ఆయన గత చిత్రం 'పుష్ప 2: ది రూల్' ఆ ప్రాంతాల్లో సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. కేవలం డిమాండ్ కారణంగా కొన్ని మూతపడిన థియేటర్లను కూడా మళ్ళీ తెరిచారంటే బన్నీ క్రేజ్ ఏ స్థాయికి చేరిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు" అని చిత్ర యూనిట్ సన్నిహిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.
పుష్ప మొదటి భాగం హిందీలో రూ.100 కోట్ల వసూళ్లు సాధించగా, పార్ట్ 2 ఏకంగా రూ.812 కోట్లను కేవలం హిందీ బెల్ట్ నుంచే రాబట్టి చరిత్ర సృష్టించింది. అందుకే 'రాకా' విషయంలో కూడా అదే స్థాయి డిమాండ్ ఉంటుందని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు నమ్ముతున్నారు. ఈ క్రేజ్ను దృష్టిలో ఉంచుకునే మేకర్స్ 'రాకా' టైటిల్, అల్లు అర్జున్ ఇంట్రిగింగ్ ఫస్ట్ లుక్ను ఇటీవల గ్రాండ్గా విడుదల చేశారు.
అట్లీ మార్క్ యాక్షన్.. రణ్వీర్ సింగ్ ప్రశంసలు
సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ సినిమా 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమా గురించి బాలీవుడ్ స్టార్ రణ్వీర్ సింగ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "అట్లీ సెట్స్ను నేను స్వయంగా చూశాను. ఇండియన్ సినిమాలో ఇప్పటివరకు ఎవరూ అనుభవించని, చూడని సరికొత్త విజువల్ వండర్ను ఆయన సృష్టిస్తున్నారు" అని రణ్వీర్ పేర్కొన్నారు.
అట్లీ గత చిత్రం 'జవాన్' బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన నేపథ్యంలో, ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్తో కలిసి చేస్తున్న ఈ ప్రయోగంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
తెలుగు మూలాలు.. గ్లోబల్ అప్పీల్
ఈ సినిమాను ప్రధానంగా తెలుగులో రూపొందిస్తున్నప్పటికీ.. హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఏకకాలంలో విడుదల చేయనున్నారు. అల్లు అర్జున్ స్టైలిష్ యాక్షన్, అట్లీ ఎమోషనల్ మేకింగ్, దీపికా పదుకోన్ గ్లామర్ వెరసి 'రాకా' ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త మైలురాయిగా నిలిచేలా కనిపిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'రాకా' సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?
అల్లు అర్జున్ - అట్లీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'రాకా' చిత్రం 2027లో థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
2. రాకా చిత్రంలో హీరోయిన్ ఎవరు?
ఈ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లో అల్లు అర్జున్ సరసన బాలీవుడ్ స్టార్ నటి దీపికా పదుకోన్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.
3. బీహార్లో రాకా సినిమాకు ఎందుకు ఇంత డిమాండ్ ఉంది?
అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప' సిరీస్ ఉత్తరాదిలో, ముఖ్యంగా బీహార్లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. ఆయన మేనరిజమ్స్, యాక్షన్కు అక్కడ విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండటమే ఈ డిమాండ్కు కారణం.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More