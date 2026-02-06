జపాన్లోనూ పుష్ప 2 బాక్సాఫీస్ రికార్డులు.. టాప్ 10 అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల జాబితాలో చోటు
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ క్రేజ్ సరిహద్దులు దాటి జపాన్లోనూ సత్తా చాటుతోంది. అక్కడ 'పుష్ప కున్రిన్' పేరుతో విడుదలైన 'పుష్ప 2' మూవీ.. తాజాగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఇండియన్ సినిమాల జాబితాలో టాప్-10లో చేరింది. ఆమిర్ ఖాన్ 'ధూమ్ 3' రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.
ఇండియాలో బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన సుకుమార్ - అల్లు అర్జున్ ‘పుష్ప 2: ది రూల్’.. ఇప్పుడు జపాన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా తన మార్కును చూపిస్తోంది. ఈ ఏడాది జనవరి 16న జపాన్లో 'పుష్ప కున్రిన్' (Pushpa Kunrin) పేరుతో విడుదలైన ఈ మూవీ.. మొదట్లో నెమ్మదిగా ప్రారంభమైనా, మౌత్ టాక్ అద్భుతంగా ఉండటంతో పుంజుకుంది. ఫలితంగా జపాన్ గడ్డపై అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్-10 ఇండియన్ సినిమాల లిస్టులో చేరిపోయింది.
14 రోజుల్లోనే రికార్డు బ్రేక్..
ట్రేడ్ వర్గాల (Sacnilk) నివేదిక ప్రకారం.. విడుదలైన 14 రోజుల్లోనే 'పుష్ప 2' జపాన్లో 105 మిలియన్ యెన్లు (సుమారు రూ. 6.06 కోట్లు) వసూలు చేసింది. తద్వారా ఆమిర్ ఖాన్ నటించిన 'ధూమ్ 3' (104.5 మిలియన్ యెన్లు) లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్లను అధిగమించి, 10వ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. టోక్యో, ఒసాకా వంటి నగరాల్లో సినిమాకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోందని సమాచారం.
నెక్స్ట్ టార్గెట్ రజినీకాంత్ 'రోబో'
ప్రస్తుతం 10వ స్థానంలో ఉన్న పుష్ప 2.. త్వరలోనే 9వ స్థానానికి చేరే అవకాశం ఉంది. 9వ స్థానంలో రజనీకాంత్ నటించిన 'రోబో' (109.6 మిలియన్ యెన్లు) ఉంది. మరో నాలుగున్నర మిలియన్ యెన్లు వసూలు చేస్తే బన్నీ ఆ రికార్డును కూడా బ్రేక్ చేస్తారు.
టాప్ ప్లేస్ మాత్రం కష్టమే..
జపాన్లో ఇండియన్ సినిమాల విషయానికొస్తే.. రాజమౌళి తీసిన 'ఆర్ఆర్ఆర్' (RRR) తిరుగులేని ఆధిక్యంలో ఉంది. ఏకంగా 2.42 బిలియన్ యెన్లు (సుమారు రూ. 139 కోట్లు) వసూలు చేసి ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ముత్తు, బాహుబలి 2, 3 ఇడియట్స్, ఇంగ్లీష్ వింగ్లీష్ సినిమాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి పుష్ప 2 టాప్ ప్లేస్కు వెళ్లడం అసాధ్యమే అయినా, టాప్-10లో చోటు దక్కించుకోవడం గొప్ప విషయమే. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'పుష్ప 2' తన రన్ ముగిసే సమయానికి రూ. 1871 కోట్లు వసూలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.