Allu Arjun Jailer 2 Review: చొక్కా నలగకుండా రూ.500 కోట్లు కొట్టడం ఒక్క రజనీకే సాధ్యం: అల్లు అర్జున్ జైలర్ 2 రివ్యూ వైరల్
Allu Arjun Jailer 2 Review: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ - నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన సంచలన చిత్రం 'జైలర్ 2'ను చూసిన ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సోషల్ మీడియా వేదికగా తన రివ్యూ పంచుకున్నారు. చొక్కా నలగకుండా 500 కోట్లు కొట్టడం ఒక్క రజనీ గారికే సాధ్యం అంటూ చేసిన ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
Allu Arjun Jailer 2 Review: జైలర్ 2 సినిమాను చూసిన నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సోషల్ మీడియా ఖాతా 'ఎక్స్' వేదికగా 'జైలర్ 2' చిత్రబృందంపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తూ చేసిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 7 రోజుల్లోనే రూ.576.45 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించి 2026లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండవ భారతీయ చిత్రంగా జైలర్ 2 రికార్డు సృష్టించింది.
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (Rajinikanth) తన బాక్సాఫీస్ రాంపేజ్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో రికార్డుల సునామీ సృష్టిస్తున్నారు. దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ తెరకెక్కించిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక సీక్వెల్ చిత్రం 'జైలర్ 2' (Jailer 2). అక్టోబర్ 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్, కేవలం వారం రోజుల్లోనే భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్రను లిఖించింది.
"చొక్కా నలగకుండా రూ.500 కోట్లు.. ఒక్క రజనీ గారికే సాధ్యం!"
అల్లు అర్జున్ తన పోస్ట్లో రాస్తూ.. "జైలర్ 2 అంటే ఒక ఫైర్. రజనీకాంత్ సర్ స్టార్ పవర్, ఆయన స్టైలిష్ స్వాగ్, ప్రైడ్ అండ్ ఆరాను ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఆవిష్కరించింది. రక్తం ఉడికించే అడ్రినలిన్ పంపింగ్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ ఇది" అని పేర్కొన్నారు.
అలాగే సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ.. "బ్రదర్ అనిరుధ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో చంపేశాడు! నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు, నిర్మాత తమ ప్రాణాన్ని పెట్టి ఈ సినిమా తీశారు. షోమ్యాన్ నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ గారు కూలెస్ట్ హిట్ కొట్టి గ్రాండ్గా బాంగ్ ఇచ్చారు" అని కొనియాడారు.
ముఖ్యంగా పోస్ట్ ముగింపులో అల్లు అర్జున్ తెలుగులో రాసిన వ్యాఖ్యలు రజనీ ఫ్యాన్స్కు పూనకాలు తెప్పిస్తున్నాయి. “చొక్కా నలగకుండా 500 కోట్లు కొట్టడం ఒక్క రజనీ గారికే సాధ్యం. సన్ పిక్చర్స్ టీమ్కి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు” అంటూ బన్నీ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
7 రోజుల్లో రూ. 576 కోట్లు: బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర
ట్రేడ్ వర్గాల నివేదికల ప్రకారం.. 'జైలర్ 2' మొదటి వారంలోనే భారత్లో ₹317.20 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్ను, ₹371.45 కోట్ల గ్రాస్ను సాధించింది. ఇక విదేశాల నుంచి (ఓవర్సీస్) ఏకంగా ₹205 కోట్లను రాబట్టింది. దీనితో కలిపి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 7 రోజుల్లోనే ₹576.45 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది.
ఈ మైండ్ బ్లాకింగ్ కలెక్షన్లతో 2026 సంవత్సరంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండవ భారతీయ చిత్రంగా జైలర్ 2 నిలిచింది. ఇటీవల బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 560 కోట్లు సాధించిన అజయ్ దేవగన్ 'దృశ్యం: ది కన్క్లూజన్' 20 రోజుల కలెక్షన్ల రికార్డును కేవలం ఏడు రోజుల్లోనే రజనీకాంత్ దాటేయడం ఆయన బాక్సాఫీస్ స్టామినాకు నిదర్శనం.
జైలర్ 2 కథా నేపథ్యం
సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ స్వరాలు అందించారు. ఇందులో రజనీకాంత్ రిటైర్డ్ జైలర్ 'టైగర్ ముత్తువేల్ పాండియన్' పాత్రలో తిరిగి రచ్చ చేయగా.. రమ్యకృష్ణ, మిర్నా, రిత్విక్ పాత పాత్రలను పోషించారు. ఇక ఎస్జే సూర్య, మిథున్ చక్రవర్తి, సూరజ్ వెంజరమూడు, విద్యా బాలన్ వంటి దిగ్గజ నటులు సీక్వెల్లో కొత్తగా చేరారు.
మొదటి భాగం ముగిసిన చోటు నుంచే ప్రారంభమయ్యే ఈ కథలో.. విగ్రహాల అక్రమ రవాణా చేసే అంతర్జాతీయ ముఠా నుంచి తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడం, అలాగే కొడుకు మరణం గురించిన నిజాన్ని దాచడంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను రజనీకాంత్ తనదైన మార్క్ యాక్షన్, ఎమోషన్తో మెప్పించారు. ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సినీ ప్రముఖులందరూ ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపిస్తుండటంతో రెండవ వారంలో కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ కొనసాగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More