Dasara Wishes: ఎన్టీఆర్, మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్.. దసరా విషెస్ చెప్పిన స్టార్ హీరోలు..
Dasara Wishes: విజయదశమి (దసరా) దర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణం నెలకొనగా, సినీ ప్రముఖులు తమ అభిమానులకు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. టాలీవుడ్ స్టార్స్ ఎన్టీఆర్, మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్, విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా ప్రత్యేక సందేశాలు పంచుకున్నారు.
Dasara Wishes: చీకటిపై వెలుగు, చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే విజయదశమి పండుగను దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సంతోషకరమైన సందర్భంలో ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖ నటీనటులు తమ అభిమానులకు, శ్రేయోభిలాషులకు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రత్యేకంగా దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ స్టార్స్ పంచుకున్న సందేశాలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
టాలీవుడ్ స్టార్స్ ప్రత్యేక సందేశాలు
గ్లోబల్ స్టార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) తన 'ఎక్స్' ఖాతా ద్వారా అభిమానులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "మీ అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు" అంటూ ఎన్టీఆర్ ఒక ఆత్మీయమైన నోట్ను పోస్ట్ చేశారు.
అలాగే ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) "హ్యాపీ దసరా" అని పోస్ట్ చేయగా, సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, యంగ్ హీరో వరుణ్ తేజ్ తమ అభిమానులకు దసరా శుభకాంక్షలు అందజేశారు.
రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, అతని భార్య, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న కలిసి దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ అభిమానులకు విష్ చేశారు. "నా ప్రియమైన ప్రజలందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు. చెడుపై ఎల్లప్పుడూ మంచే విజయం సాధిస్తుంది.. అది ప్రకృతి ధర్మం. అందరికీ నా బిగ్ హగ్స్ అండ్ లవ్" అని ఈ జంట తమ క్యాప్షన్లో పేర్కొంది.
బాలీవుడ్ ప్రముఖుల ఆధ్యాత్మిక పోస్టులు
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా అనిల్ కపూర్, కరీనా కపూర్, మాధురీ దీక్షిత్, హేమా మాలిని వంటి బాలీవుడ్ ప్రముఖులు సైతం ఆసక్తికర పోస్టులు చేశారు.
కరీనా కపూర్ ఖాన్ (Kareena Kapoor Khan): తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో ఫైర్ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ.. "చెడుపై ఎల్లప్పుడూ మంచే విజయం సాధిస్తుందని గుర్తుచేసే పండుగ ఇది. అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు" అని రాసుకొచ్చారు.
అనిల్ కపూర్: నటుడు అనిల్ కపూర్, అర్జున్ కపూర్, నటి సోనాలి బింద్రే శ్రీరాముడి చిత్రాలను పోస్ట్ చేస్తూ విజయదశమి వేళ ప్రజల జీవితాల్లో శాంతి, సౌభాగ్యాలు విలసిల్లాలని ఆకాంక్షించారు.
మాధురీ దీక్షిత్ (Madhuri Dixit): "నూతన ప్రారంభాలకు, జీవితంలో ప్రతి అంశంలోనూ మంచి విజయం సాధించడానికి ఈ దసరా దోహదపడాలి" అని విష్ చేశారు.
హేమా మాలిని (Hema Malini): బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి హేమా మాలిని ఒక సుదీర్ఘ సందేశాన్ని ఇస్తూ.. "రావణాసురుడిపై శ్రీరాముడి విజయం, మహిషాసురుడిపై దుర్గామాత విజయాన్ని జరుపుకున్నట్లే.. మనలోని అహంకారాన్ని, ప్రతికూల ఆలోచనలను తొలగించుకుందాం. రాబోయే తరాల కోసం ఈ ప్రపంచాన్ని మెరుగైన ప్రదేశంగా మార్చడానికి కృషి చేద్దాం" అని పిలుపునిచ్చారు.
దీనితో పాటు నటీమణులు శిల్పా శెట్టి, ఊర్మిళా మటోండ్కర్, నటుడు సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా తదితరులు శ్రీరాముడు, దుర్గాదేవి చిత్రాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ అభిమానులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. స్టార్ హీరోలు, హీరోయిన్ల సందేశాలతో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లు పండుగ శోభతో కళకళలాడుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More