Jr NTR Fans: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు హైదరాబాద్ కమిషనర్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్.. కారణమేంటో తెలుసా?
Jr NTR Fans: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ చేసిన పనికి హీరోకు కూడా తలవంపులు వచ్చాయి. ఏఐ సాయంతో చేసిన ఓ ఫొటో వల్ల హైదరాబాద్ కమిషనర్ సజ్జనారే నేరుగా రంగంలోకి దిగి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది.
Jr NTR Fans: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికత ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తోందో, దాన్ని దుర్వినియోగం చేసే ప్రమాదం కూడా అంతే స్థాయిలో పెరిగిపోతోంది. తాజాగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ స్వయంగా ఒక ఏఐ డీప్ఫేక్ ఫోటోకు బలైపోవడం ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
టాలీవుడ్ నటుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ కొందరు సృష్టించిన ఫేక్ ఇమేజ్ నెట్టింట వైరల్ కావడంపై పోలీస్ బాస్ సజ్జనార్ అత్యంత తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ మేరకు యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ట్యాగ్ చేస్తూ ఒక పవర్ ఫుల్ మెసేజ్ ఇచ్చారు.
అసలు ఏం జరిగింది? దేవర పాట వివాదమేంటి?
కొద్దిరోజుల క్రితం 'దేవర: పార్ట్ 1' సినిమాలోని సూపర్ హిట్ 'చుట్టమల్లె' సాంగ్ విజువల్స్ను కొంతమంది ఏఐ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి అసభ్యకరంగా మార్ఫింగ్ చేశారు. హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ విజువల్స్ పట్ల జరిగిన ఈ దారుణమైన చర్యపై సినీ పరిశ్రమ అంతా నిరసన వ్యక్తం చేసింది.
ఈ ఫేక్ వీడియోల వివాదంపై జాన్వీ కపూర్ ఎమోషనల్ అయి ఒక సుదీర్ఘమైన నోట్ రిలీజ్ చేసింది. మహిళల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, భద్రత, హద్దులను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందంటూ తీవ్ర వేదన వ్యక్తం చేసింది. మరోవైపు ఈ నీచమైన పనికి ఒడిగట్టిన వారిపై లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటామని ఎన్టీఆర్ సైతం ఘాటుగా హెచ్చరించారు.
సజ్జనార్ అరెస్ట్ చేశారంటూ ఫేక్ ఫోటో ప్రచారం
అయితే ఈ కేసుకు సంబంధించి సదరు నిందితుడిని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ అరెస్ట్ చేసినట్లు ఒక ఏఐ ఇమేజ్ సోషల్ మీడియాలో బాగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. అసలు ఆ సీన్ నిజంగా జరగకపోయినా, ఫోటో ఒరిజినల్ లాగా కనిపించడంతో చాలామంది జనాలు నిజమేనని నమ్మేశారు.
ఈ వ్యవహారం కమిషనర్ దృష్టికి వెళ్లడంతో ఆయన వెంటనే అలర్ట్ అయ్యారు. ఆ ఫేక్ ఇమేజ్ పోస్ట్ ని రీట్వీట్ చేస్తూ.. "ఇది పూర్తిగా ఏఐ (AI) ద్వారా క్రియేట్ చేసిన నకిలీ ఫోటో. ఇది నిజమైన ఫొటో కాదు. ఇలాంటి డీప్ఫేక్స్ చూసి ఎవరూ మోసపోకండి. నిజానిజాలు తెలుసుకోకుండా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయొద్దు" అని స్పష్టం చేశారు.
ఎన్టీఆర్ కు వీసీ సజ్జనార్ డైరెక్ట్ వార్నింగ్
అంతటితో ఆగకుండా పోలీస్ బాస్ సజ్జనార్ నేరుగా గ్లోబల్ స్టార్ ఎన్టీఆర్ను ట్యాగ్ చేస్తూ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. "ఎన్టీఆర్ గారూ (@tarak9999).. మీ అభిమానులు కొందరు నా ఫోటోను ఈ రకంగా దుర్వినియోగం చేయడాన్ని దయచేసి గమనించండి. ఫ్యాన్స్ ని అదుపులో ఉంచుకోవాల్సిన బాధ్యత మీపై ఉంది" అని కోరారు. సైబర్ క్రైమ్స్ టీమ్ ని కూడా ఈ ట్వీట్ లో ట్యాగ్ చేశారు.
సజ్జనార్ పోస్ట్ తో ఆ పిక్ క్రియేట్ చేసిన ఎక్స్ హ్యాండిల్ వెంటనే దాన్ని డిలీట్ చేసి సారీ చెప్పింది. కానీ ఈ వ్యవహారంపై ఇతర నెటిజన్లు, తారక్ ఫ్యాన్స్ మధ్య పెద్ద వార్ నడుస్తోంది. నకిలీ ఫోటోలు ప్రచారం చేసినవారు నిజమైన అభిమానులు కారని కొందరు వాదిస్తుంటే, ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఇతరుల ఇమేజ్ ని దెబ్బతీయడం నేరమని సైబర్ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ సినీ స్టార్స్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా డీప్ఫేక్స్ కి టార్గెట్ కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇకనైనా సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఇలాంటి కంటెంట్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే జైలు శిక్ష తప్పదని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More