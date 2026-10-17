Rashmika Mandanna: అప్పుడు అల్లు అర్జున్.. ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ.. నా భర్త విజయం నాది: రష్మిక మందన్న
Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటగా తెరకెక్కిన పీరియాడిక్ ఎపిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'రణబాలి'. ఈ సినిమా సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్లో రష్మిక మందన్న చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి. అల్లు అర్జున్ తో తన భర్త విజయ్ దేవరకొండను పోలుస్తూ రష్మిక మందన్న వ్యాఖ్యలు చేసింది.
Rashmika Mandanna: ‘రణబాలి' చిత్రంలో విజయ్ దేవరకొండ కనబరిచిన నటనపై రష్మిక మందన్న ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ప్రెస్ మీట్లో రష్మిక మాట్లాడుతూ.. "తెరపై రణబాలి పాత్రను చూస్తున్నప్పుడు విజయ్కి, రణబాలికి అస్సలు సంబంధమే లేనట్లు అనిపించింది’’ అని పేర్కొంది.
విజ్జు ఎక్కడికి వెళ్లాడా?
‘‘సెట్స్లో షూటింగ్ గ్యాప్లో మాట్లాడితే కూడా ఆయన రణబాలిలాగే ఉండేవాడు. దీంతో నా విజ్జు ఎక్కడికి వెళ్లాడా అని ఆలోచించేదాన్ని. ఒక పాత్ర నటుడిని ఎంతగా ఆవహిస్తుందో ఈ సినిమాతో నాకు అర్థమైంది" అని రష్మిక మందన్న తన భర్త విజయ్ దేవరకొండపై ప్రశంసలు కురిపించింది.
అప్పుడు అల్లు అర్జన్
ఇదే తరహా అనుభవాన్ని తనకు అల్లు అర్జున్ అందించారని రష్మిక గుర్తు చేసుకున్నారు. "'పుష్ప 2: ది రూల్' చేస్తున్నప్పుడు బన్నీ సర్ (అల్లు అర్జున్) విషయంలోనూ నేను ఇలాంటి అనుభవాన్నే చూశా.
అప్పుడు బన్నీ సర్ వేరు, పుష్పరాజ్ వేరు. ఇప్పుడు విజయ్లోనూ అదే డెడికేషన్ చూశా. గతంలో మేమిద్దరం కలిసి 'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' సినిమాలు చేశాం. కానీ 'రణబాలి'లో ఆయన చూపించిన ఇంటెన్సిటీ నన్ను బాగా కదిలించింది. ఇది కచ్చితంగా ఆయన వన్-మ్యాన్ షో" అని రష్మిక మందన్న కొనియాడింది.
భర్త విజయం నాది కూడా
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఉదయ్పూర్ వేదికగా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత విజయ్ దేవరకొండను బహిరంగంగా 'భర్త' అని ప్రస్తావిస్తూ రష్మిక వ్యాఖ్యానించారు. విజయ్ సాధించిన ఈ విజయంపై మీ స్పందన ఏంటని ప్రశ్నించగా.. "మేమిద్దరం ఇప్పుడు ఒకటే. మా మధ్య బాధ, సంతోషం, అనుభవాలు అన్నీ ఒక్కటే.
చాలా కాలం కిందటే మేమిద్దరం వేర్వేరు వ్యక్తులం కాదనే భావనకు వచ్చాం. కాబట్టి ఆయన విజయం నాది, నా విజయం ఆయనది. జీవితాంతం మా సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్లు కావాలని కోరుకుంటున్నా" అని రష్మిక భావోద్వేగంగా సమాధానమిచ్చారు.
రణబాలి బోణీ
ట్రేడ్ వర్గాలు, సాక్నిల్క్ (Sacnilk) నివేదికల ప్రకారం, 'రణబాలి' చిత్రం తొలిరోజే బాక్సాఫీస్ వద్ద సాలిడ్ ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. ఇండియాలో నెట్ కలెక్షన్స్ రూ.9.25 కోట్లు కాగా.. వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రూ.16.15 కోట్లుగా ఉన్నాయి.
రణబాలి మూవీకి మిక్స్ డ్ రియాక్షన్లు వచ్చినప్పటికీ విజయ్ దేవరకొండ మాస్ ఇమేజ్, ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ క్రూరమైన బ్రిటిష్ విలనిజం, రష్మిక కాంబినేషన్ క్రేజ్ కారణంగా ఓవర్సీస్ అండ్ నైజాం బెల్ట్లో ఫస్ట్ డే హౌస్ఫుల్ బోర్డులు పడ్డాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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