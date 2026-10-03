Vijay Rashmika Video: రణబాలిలా మారిన రష్మిక మందన్న.. భర్త విజయ్ ముందే డైలాగ్.. నా ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటూ క్యూట్ వీడియో!
Vijay Rashmika Video: రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. రష్మిక తన భర్త విజయ్ లాగా యాక్టింగ్ చేస్తూ.. రణబాలి డైలాగ్ చెప్పింది. దానికి విజయ్ ఇచ్చిన రియాక్షన్ వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను విజయ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు.
Vijay Rashmika Video: టాలీవుడ్ లవ్లీ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'రణబాలి' (Ranabaali). రాహుల్ సాంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 16, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది.
రణబాలిలా రష్మిక మందన్న
విజయ్ దేవరకొండ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన ఒక బిహైండ్ ది సీన్ (BTS) వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. 'రణబాలి' చిత్రీకరణ సమయంలో షాట్ల మధ్య లభించిన విరామంలో రష్మిక మందన్న చేసిన వినోదాత్మక చేష్టల వీడియోను విజయ్ దేవరకొండ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పంచుకున్నారు. ఇందులో రణబాలిలా రష్మిక మారింది.
పవర్ ఫుల్ డైలాగ్
రీసెంట్ గా రిలీజైన రణబాలి టీజర్ అదిరిపోయింది. ఇందులో ‘సింగనమల రణబాలి రా నీ యక్క’ అని విజయ్ పవర్ ఫుల్ డైలాగ్ పేలుస్తాడు. ఇప్పుడు రష్మిక కూడా విజయ్ డైలాగ్ డెలివరీ, బాడీ లాంగ్వేజ్ను అనుకరిస్తూ వీడియో చెప్పింది. తన భర్త ముందుకు వెళ్లి ఈ డైలాగ్ చెప్పింది.
వీడియో వైరల్
రష్మికను "క్యూట్ శావేజ్" (Cute Savage) అని సంబోధించిన విజయ్ తన భార్యపై ప్రశంసలు కురిపించేశాడు. రోజంతా షూటింగ్ లో ఉండే తీవ్రమైన ఒత్తిడి, శ్రమ నుంచి తన మనస్సును ప్రశాంతంగా మార్చే ఏకైక ఎంటర్టైన్మెంట్ సోర్స్ రష్మిక అంటూ ఈ వీడియోను పోస్టు చేశాడు.
ఈ లవ్లీ BTS వీడియో నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతుండటంతో అభిమానులు 'కపుల్ గోల్స్' అంటూ కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
రణబాలి గ్రాండ్ రిలీజ్
1854 నుంచి 1878 మధ్య కాలంలో బ్రిటిష్ వలసపాలన నేపథ్యంలో జరిగే పోరాట కథతో 'రణబాలి' రూపొందుతోంది. గతంలో 'ట్యాక్సీవాలా', 'శ్యామ్ సింగరాయ్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించిన రాహుల్ సాంకృత్యన్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తుండటంతో అంచనాలు ఆకాశాన్నంటాయి.
రణబాలి, జయమ్మ పాత్రల్లో విజయ్, రష్మికల కెమిస్ట్రీ 'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' రోజులను గుర్తుచేస్తోంది. అక్టోబర్ 16న దసరా పండుగ కానుకగా ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
ఏందయ్య సామి
సినిమా ప్రమోషన్ల విషయంలో కేవలం సాంప్రదాయ ట్రైలర్లు, టీజర్లకే పరిమితం కాకుండా నటీనటుల ఆఫ్స్క్రీన్ బాండింగ్, బిహైండ్ ది సీన్స్ విజువల్స్ ఉపయోగించడం ద్వారా డిజిటల్ ఆడియన్స్లో విపరీతమైన బజ్ క్రియేట్ చేయవచ్చు.
విజయ్, రష్మికల సోషల్ మీడియా ఇంటరాక్షన్లు 'రణబాలి' ప్రీ-రిలీజ్ హైప్ను తారాస్థాయికి తీసుకెళ్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి వచ్చిన ‘ఏందయ్య సామి’ సాంగ్ ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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