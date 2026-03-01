Edit Profile
    Allu Sirish Wedding: పెళ్లి కొడుకైన అల్లు శిరీష్.. స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా విజయ్, రష్మిక జోడీ

    అల్లు శిరీష్ పెళ్లి (Allu Sirish Wedding) పెళ్లి వేడుకలు ఘనంగా మొదలయ్యాయి. అతన్ని పెళ్లి కొడుకును చేసే ఈవెంట్ ఆదివారం (మార్చి 1) మొదలైంది. ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జోడీ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది.

    Published on: Mar 01, 2026 9:51 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    మెగా, అల్లు కుటుంబాల్లో పెళ్లి బాజాలు మోగుతున్నాయి. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తమ్ముడు, యువ నటుడు అల్లు శిరీష్ త్వరలో ఒక ఇంటివాడు కాబోతున్నాడు. తన చిరకాల స్నేహితురాలు నయనిక రెడ్డితో మార్చి 6న శిరీష్ వివాహం జరగనుంది. ఈ క్రమంలో అల్లు వారి నివాసంలో వివాహ వేడుకలు అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తాజాగా జరిగిన 'పెళ్లికొడుకు' వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

    అల్లు వారి ఇంట్లో మంగళ స్నానాలు

    అల్లు శిరీష్ తన నివాసంలో జరిగిన పెళ్లికొడుకు వేడుక వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేస్తూ.. "నేను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాననే విషయం ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతోంది" అంటూ సరదాగా క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. పూలతో ముస్తాబైన అల్లు నివాసంలో శాస్త్రోక్తంగా 'మంగళ స్నానాలు' నిర్వహించారు.

    పసుపు, గంధంతో వరుడిని అలంకరించి, కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెడుతున్న శిరీష్‌ను కుటుంబ సభ్యులు ఆశీర్వదించారు. ఈ వేడుకలో అల్లు అర్జున్ పాటలకు స్టెప్పులేస్తూ హుషారుగా కనిపించగా, శిరీష్ తన ఆత్మీయ మిత్రుడు రామ్ చరణ్‌తో ముచ్చటిస్తూ కనిపించాడు.

    మెరిసిన సినీ తారలు

    ఈ వేడుకకు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు టాలీవుడ్ స్టార్స్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అల్లు అరవింద్ దంపతులు, అల్లు అర్జున్-స్నేహ రెడ్డి, రామ్ చరణ్-ఉపాసన కొణిదెలతో పాటు వసుంధర (బాలకృష్ణ భార్య) వంటి సన్నిహితులు ఈ వేడుకలో పాల్గొని వరుడిని ఆశీర్వదించారు. శిరీష్, అల్లు అర్జున్‌లతో కలిసి విజయ్, రష్మిక ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చారు.

    వరుణ్ తేజ్ పెళ్లిలో మొదలైన ప్రేమాయణం

    శిరీష్, నయనికల పరిచయం వరుణ్ తేజ్ - లావణ్య త్రిపాఠి వివాహ వేడుకలో మొదలైంది. అక్కడ ఏర్పడిన పరిచయం కాస్తా ప్రేమగా మారి, గతేడాది హైదరాబాద్‌లో నిశ్చితార్థానికి దారితీసింది. పెళ్లికి ముందు దుబాయ్‌లో శిరీష్ తన స్నేహితులకు గ్రాండ్ పార్టీ ఇచ్చారు. అలాగే అన్న అల్లు అర్జున్ కూడా తమ్ముడి కోసం స్పెషల్ కాక్‌టైల్ పార్టీని హోస్ట్ చేశారు.

    మార్చి 2న సినీ ప్రముఖులకు రిసెప్షన్

    మార్చి 6న కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య వీరి వివాహం నిరాడంబరంగా జరగనుంది. అయితే, సినీ పరిశ్రమలోని స్నేహితులు, ప్రముఖుల కోసం మార్చి 2వ తేదీన అల్లు స్టూడియోస్‌లో ఘనంగా ప్రీ-వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేసినట్లు శిరీష్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.

