Prime Video: ప్రైమ్ వీడియోలోకి మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఒక హత్య, ఎన్నో రహస్యాలు.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
Prime Video: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి మరో ఒరిజినల్ మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. బబితా సింగ్ రిపోర్టింగ్ అనే ఈ సినిమా ఆగస్ట్ 28 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ ఓ పోస్టర్ ద్వారా అనౌన్స్ చేశారు.
Prime Video: పాన్ ఇండియా ఆడియెన్స్ను థ్రిల్ చేసేందుకు మరో మైండ్ బ్లోయింగ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రెడీ అయింది. నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ నటి నిమిషా సజయన్, ఓటీటీ స్టార్ బరుణ్ సోబ్టి, అన్షుమాన్ పుష్కర్ లీడ్ రోల్స్లో నటించిన 'బబితా సింగ్ రిపోర్టింగ్' మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ అయింది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వేదికగా ఈ ఆగస్టు 28 నుంచి వరల్డ్వైడ్గా స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.
డార్క్ మిస్టరీ.. ఎమోషనల్ జర్నీ
ఒక చిన్న టౌన్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే ఈ ఇంటెన్స్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ కథలో నిమిషా సజయన్.. బబితా సింగ్ అలియాస్ 'బేబీ' అనే పవర్ ఫుల్ క్యారెక్టర్లో కనిపిస్తుంది. డ్యూటీ నుంచి సస్పెండ్ అయిన ఈ లేడీ పోలీస్ ఆఫీసర్.. తన బాల్య స్నేహితురాలి హత్య వెనుకున్న అసలు నిజాలను వెలికితీసేందుకు పర్సనల్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది.
ఈ కేస్ రీసెర్చ్లోనే ఆమెకు కొన్ని షాకింగ్ రహస్యాలు బయట పడతాయి. క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్తో పాటు ఒక మహిళ వ్యక్తిగత జీవితం, ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్, ఎమోషనల్ స్ట్రగుల్స్ను చాలా రా అండ్ రియలిస్టిక్గా డైరెక్టర్ అంబికా పండిట్ స్క్రీన్ పై ప్రజెంట్ చేశారు.
'పాతాళ్ లోక్' క్రియేటర్స్ విజన్
'పాతాళ్ లోక్', 'కోహ్రా' లాంటి సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్లతో ఓటీటీ స్పేస్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన సుదీప్ శర్మ ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సుదీప్ శర్మ మార్క్ సీరియస్ టోన్, డార్క్ గ్రాఫిక్ డెప్త్, లేయర్డ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఈ సినిమాకి మెయిన్ హైలైట్గా నిలవనున్నాయి.
కేవలం క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మాత్రమే కాకుండా, సొసైటీలో ఎప్పుడూ కాంప్రమైజ్ అవుతూ బతికే ఒక మహిళ తన వాయిస్ ఎలా వినిపించింది అనే ఎమోషనల్ పాయింట్ను ఇందులో చాలా బలంగా చూపించినట్లు సుదీప్ శర్మ వెల్లడించారు. అమితా వ్యాస్ అందించిన కథ, స్క్రీన్ప్లే ఆడియెన్స్ను సీట్ ఎడ్జ్లో కూర్చోబెడతాయని ప్రైమ్ వీడియో టీమ్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది.
బరుణ్ సోబ్టి - నిమిషా సజయన్ క్రేజీ కాంబో
టీవీ నుంచి ఓటీటీకి వచ్చి 'అసుర్', 'కోహ్రా' వంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్తో సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ క్రియేట్ చేసుకున్న బరుణ్ సోబ్టి ఇందులో ఒక కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. అతడి క్యారెక్టర్ ఈ మర్డర్ మిస్టరీకి మేజర్ ట్విస్ట్ ఇస్తుందని సమాచారం.
అలాగే 'జిగర్తాండ డబుల్ ఎక్స్', 'ది గ్రేట్ ఇండియన్ కిచెన్' సినిమాలతో సౌత్ లో యాక్టింగ్ పవర్ చూపించిన నిమిషా సజయన్ మొదటిసారిగా ఇంటెన్స్ కాప్ రోల్లో కనిపించబోతోంది. 'జామ్తారా', 'గ్రహణ్' ఫేమ్ అన్షుమాన్ పుష్కర్ క్యారెక్టర్ కూడా కథలో చాలా క్రూషియల్గా ఉండనుంది.
ప్రైమ్ వీడియోలో ఆగస్టు 28న స్ట్రీమింగ్
ప్రైమ్ వీడియో ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. "ఒక హత్య.. ఎన్నో రహస్యాలు" అనే క్యాప్షన్తో వచ్చిన ఈ పోస్టర్ మూవీపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది.
ఆగస్టు 28న హిందీ ఆడియోతో పాటు ఇంగ్లీష్ సబ్టైటిల్స్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 240కి పైగా దేశాల్లో ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, డార్క్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామాలను ఇష్టపడే ఓటీటీ లవర్స్కు ఇది పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్ వాచ్ అని చెప్పవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More