Prime Video Releases: ప్రైమ్ వీడియోలో ఈవారం 4 మైండ్ బ్లాకింగ్ మూవీస్, సిరీస్.. సెహ్వాగ్ రియాల్టీ షో కూడా..
Prime Video Releases: ప్రైమ్ వీడియోలో ఈవారం భారీ రిలీజ్ లు లేకపోయినా.. వచ్చే నాలుగు టైటిల్స్ ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. ఇందులో ప్రధానంగా వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ హోస్ట్ చేస్తున్న రైజ్ అండ్ ఫాల్ సీజన్ 2 కూడా ఉండటం విశేషం.
Prime Video Releases: ఈ వారం ఓటీటీ ప్రియులకు ప్రైమ్ వీడియో నాలుగు మైండ్ బ్లాకింగ్ కంటెంట్ అందించబోతోంది. ఈ సెప్టెంబర్ 22 నుంచి 26 మధ్యలో ఏకంగా నాలుగు భారీ సినిమాలు, హై-వోల్టేజ్ రియాలిటీ షోలతో వీకెండ్ బింజ్ వాచ్ లైనప్ను సిద్ధం చేసింది. బాలీవుడ్ స్టార్ ఆలియా భట్ నిర్మాణంలో వస్తున్న క్రేజీ మూవీ 'డోంట్ బి షై' తో పాటు ఇండియన్ క్రికెట్ లెజెండ్ వీరేందర్ సెహ్వాగ్ హోస్ట్ చేస్తున్న 'రైజ్ అండ్ ఫాల్ సీజన్ 2' ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు లైన్లో ఉన్నాయి.
ఈవారం ప్రైమ్ వీడియో రిలీజెస్
1. బెస్ట్ మెడిసిన్ సీజన్ 2 : సెప్టెంబర్ 22 (ఇంగ్లీష్ వెబ్ సిరీస్)
2. ది లవ్ హైపోథెసిస్ : సెప్టెంబర్ 23 (ఇంగ్లీష్ మూవీ)
3. డోంట్ బి షై : సెప్టెంబర్ 25 (హిందీ మూవీ)
4. రైజ్ అండ్ ఫాల్ సీజన్ 2 : సెప్టెంబర్ 26 (హిందీ రియాలిటీ షో)
1. ఆలియా భట్ ప్రొడక్షన్లో 'డోంట్ బి షై'..
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ఆలియా భట్ తన సోదరి షహీన్ భట్తో కలిసి నిర్మించిన సరికొత్త డ్రామా మూవీ 'డోంట్ బి షై' (Don't Be Shy). ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో నేరుగా డిజిటల్ ప్రిమియర్ కాబోతోంది.
తన లైఫ్ను పక్కా ప్లానింగ్తో లీడ్ చేయాలనుకునే ఒక 20 ఏళ్ల యువతి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆమె వేసుకున్న ప్లాన్స్ అన్నీ తలకిందులైపోవడంతో కథలో ఎలాంటి ఫన్నీ, ఎమోషనల్ ట్విస్ట్లు వచ్చాయనేది దర్శకులు చాలా రిఫ్రెషింగ్గా చూపించారు. అరుణి బజాజ్, అంశ్ దుగ్గల్, బియాంకా అరోరా, పియూష్ ఖాతి ఈ చిత్రంలో ముఖ్య పాత్రల్లో అలరించనున్నారు.
2. వీరేందర్ సెహ్వాగ్ హోస్టింగ్లో ‘రైజ్ అండ్ ఫాల్ సీజన్ 2’
మొదటి సీజన్తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన గేమ్ రియాలిటీ షో 'రైజ్ అండ్ ఫాల్' (Rise & Fall Season 2) ఇప్పుడు రెండవ సీజన్తో మరింత రసవత్తరంగా మారింది. ఈ షోకి టీమిండియా మాజీ డాషింగ్ ఓపెనర్ వీరేందర్ సెహ్వాగ్ హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తుండటం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ఈ సీజన్లో ప్రియాంక చాహర్ చౌదరి, గౌతమ్ గులాటీ, స్వర భాస్కర్, షెహజాద్ పూనావాలా, తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ సహా మొత్తం 15 మంది సెలబ్రిటీలు పాల్గొంటున్నారు. లగ్జరీ పెంట్ హౌస్, డార్క్ బేస్మెంట్ అనే రెండు భిన్నమైన వాతావరణాల్లో కంటెస్టెంట్లు ఉంటూ ఒకరితో ఒకరు పోటీపడాల్సి ఉంటుంది. ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ ద్వారా ప్రైమ్ వీడియో ప్లాట్ఫామ్లో సెప్టెంబర్ 26 నుంచి ఈ షో ప్రారంభం కానుంది.
3. మెడికల్ డ్రామా ‘బెస్ట్ మెడిసిన్ 2’
ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ ఇష్టపడే వ్యూయర్స్ కోసం ప్రైమ్ వీడియో రెండు ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్స్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇందులో మొదటిది మైండ్ బ్లోయింగ్ సర్జన్ కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన 'బెస్ట్ మెడిసిన్ సీజన్ 2' (Best Medicine Season 2). ప్రముఖ డాక్టర్ మార్టిన్ బెస్ట్ తన సర్జన్ కెరీర్ వదిలేసి కొత్త వృత్తిలోకి అడుగుపెట్టే క్రమంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లతో ఈ సిరీస్ సెప్టెంబర్ 22 నుంచే స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
4. రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ ‘ది లవ్ హైపోథెసిస్’
అలాగే సైన్స్, డాక్టోరల్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్ 'ది లవ్ హైపోథెసిస్' (The Love Hypothesis) సెప్టెంబర్ 23న గ్రాండ్గా డిజిటల్ స్పేస్లోకి రానుంది. నిజమైన ప్రేమను నమ్మని ఒలివ్ స్మిత్ అనే అమ్మాయి, తన ఫ్రెండ్స్ కోసం ఒక ఫేక్ బాయ్ఫ్రెండ్ను క్రియేట్ చేయడంతో ఎలాంటి గందరగోళం మొదలైందో ఇందులో ఫన్నీగా చూపించారు. ఈ వీకెండ్ ఫ్యామిలీతో కలిసి ఇంట్లోనే బింజ్ వాచ్ చేయడానికి ఈ నాలుగు టైటిల్స్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More