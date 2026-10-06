Prime Video Trending: తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్, తమిళ స్పై థ్రిల్లర్.. ప్రైమ్ వీడియో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్
Prime Video Trending: ప్రైమ్ వీడియోలో తెలుగుతోపాటు తమిళ, హిందీ, ఇంగ్లిష్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ దూసుకెళ్తున్నాయి. తాజాగా ఆ ఓటీటీలో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ లో ఉన్న మూవీస్, సిరీస్ జాబితాను ఇక్కడ చూడొచ్చు.
Prime Video Trending: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఇండియా ఓటీటీ స్మార్ట్ స్క్రీన్లపై ప్రస్తుతం సంచలనం సృష్టిస్తోంది. థియేటర్లలో విడుదలైన కొన్ని రోజులకే ఓటీటీలోకి వచ్చిన బిగ్ బడ్జెట్ సినిమాలతో పాటు సూపర్ హిట్ వెబ్ సిరీస్లు టాప్ ట్రెండింగ్ చార్ట్లను పూర్తిగా షేక్ చేస్తున్నాయి. స్పై థ్రిల్లర్స్, క్రైమ్ సస్పెన్స్, అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ డ్రామాలతో ఈ వారం ఓటీటీ లవర్స్ వీకెండ్ వాచ్లిస్ట్ను ప్రైమ్ వీడియో కొత్త ఎత్తులకు తీసుకెళ్లింది.
'సర్దార్ 2' రచ్చ.. బాక్సాఫీస్ నుంచి ఓటీటీ టాప్కి..
తమిళ స్టార్ హీరో కార్తి డ్యూయల్ రోల్లో నటించిన భారీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'సర్దార్ 2' ప్రైమ్ వీడియోలో నంబర్ 1 పొజిషన్ను కైవసం చేసుకుంది. పిఎస్ మిత్రన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సీక్వెల్లో కార్తి యాక్షన్ సీన్స్, సామ్ సీఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రైమ్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా కట్టిపడేస్తున్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ బయోలాజికల్ థ్రెట్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే ఈ పవర్ ప్యాక్డ్ డ్రామా డిజిటల్ ప్రీమియర్ కాగానే ఓటీటీ రికార్డులను తిరగరాస్తోంది.
ఇక ఈ జాబితా 4వ స్థానంలో సుమంత్ నటించిన తెలుగు మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ 'మహేంద్రగిరి వారాహి' నిలిచింది. మైథాలజీ, మిస్టరీ ఎలిమెంట్స్తో ఈ మూవీ ఓటీటీ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. సుమంత్ హీరోగా సంతోష్ జాగర్లమూడి తెరకెక్కించిన ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ డివైన్ మిస్టరీ, ఊహకందని ట్విస్టులతో బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.
వీటితో పాటు రూరల్ కామెడీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ 'దుపహియా 2' నంబర్ 2లో నిలిస్తే, డ్రామా ఎంటర్టైనర్ 'రైజ్ అండ్ ఫాల్ 2' నంబర్ 3లో చోటు దక్కించుకుంది. రైల్వే తత్కాల్ టికెట్ స్కామ్ పై రూపొందించిన వెబ్ సిరీస్ 'వెయిటింగ్ హై', రొమాంటిక్ డ్రామా 'ది లవ్ హైపోథెసిస్' సిరీస్ కూడా ఓటీటీ ఆడియన్స్ నుంచి సాలిడ్ వ్యూస్తో చార్ట్స్లో 6, 7 స్థానాల్లో దూసుకెళ్తున్నాయి.
యాక్షన్ సిరీస్లతో పాటు ఫుల్ ఫన్ రైడ్
పాపులర్ 'జాక్ రీచర్' ఫ్రాంచైజీ నుంచి స్పిన్-ఆఫ్ సిరీస్గా వచ్చిన 'నీగ్లే' (Neagley) హాలీవుడ్ యాక్షన్ ప్రియులను మెప్పిస్తూ 8వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది. మారియా స్టెన్ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ హై-వోల్టేజ్ ఛేజింగ్ సీన్లతో ప్రైమ్ వీడియో గ్లోబల్ ఆడియన్స్ను అలరిస్తోంది.
మరోవైపు కామెడీ కింగ్ అల్లరి నరేష్ నటించిన 'రంభ ఊర్వశి మేనక' నంబర్ 9 స్థానంలో ల్యాండ్ అయింది. ముగ్గురు హీరోయిన్లతో అల్లరి నరేష్ చేసిన కామెడీ టైమింగ్, సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే హిలేరియస్ సీన్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నాయి.
దృశ్యం కల్ట్ హవా.. కొనసాగుతున్న క్రేజ్
ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ సస్పెన్స్ ఫ్రాంచైజీగా నిలిచిన 'దృశ్యం 2', 'దృశ్యం' సినిమాలు వరుసగా 5, 10 స్థానాల్లో ట్రెండ్ అవ్వడం విశేషం. ప్రస్తుతం అజయ్ దేవగన్ నటించిన దృశ్యం 3 థియేటర్లలో బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులను కొల్లగొడుతుండగా.. ఈ సిరీస్ లో అతడు నటించిన మొదటి రెండు సినిమాలు ప్రైమ్ వీడియోలో ట్రెండింగ్ లో ఉండటం విశేషం.
ప్రైమ్ వీడియో టాప్ 10 లిస్ట్ ఇలా..
1. సర్దార్ 2 : స్పై థ్రిల్లర్ మూవీ
2. దుపహియా సీజన్ 2 : కామెడీ వెబ్ సిరీస్
3. రైజ్ అండ్ ఫాల్ సీజన్ 2: రియాలిటీ షో
4. మహేంద్రగిరి వారాహి: మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ
5. దృశ్యం 2: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ
6. వెయిటింగ్ హై: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్
7. ది లవ్ హైపోథెసిస్: రొమాంటిక్ డ్రామా
8. నీగ్లే: యాక్షన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్
9. రంభ ఊర్వశి మేనక: తెలుగు కామెడీ మూవీ
10. దృశ్యం: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More