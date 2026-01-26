ప్రైమ్ వీడియోలో ఉన్న టాప్ 7 హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇవే.. వీటిని చూస్తే వెన్నులో వణుకుపుడుతుంది
ఓటీటీలో హారర్ కంటెంట్ చూడటానికి చాలా మంది ఇష్టపడతారు. ఈ జానర్ కు ప్రత్యేకంగా ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. మరి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీలో ఉన్న అలాంటి టాప్ 7 హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హారర్, థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడేవాళ్లు.. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని అద్భుతమైన సినిమాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి. అయితే ఈ సినిమాల్లో చాలా భయానకమైన, మనసును కలచివేసే సీన్లు ఉంటాయి కాబట్టి.. పిల్లలు, కాస్త సున్నిత మనస్కులు ఈ సినిమాలకు దూరంగా ఉండటమే మంచిది. మరి ప్రైమ్ వీడియోలోని ఆ టాప్ 7 హారర్ మూవీస్ ఏవో చూడండి.
సా (Saw)
ఈ సినిమా కథ ఒక సీరియల్ కిల్లర్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. అతను తన బాధితులను ఒక భయంకరమైన వలయంలో బంధించి, వారి ప్రాణాలను వారే తీసుకునేలా చేస్తాడు. ఈ సినిమాలోని హింసాత్మక దృశ్యాలు చాలా భయానకంగా ఉంటాయి. ఈ సిరీస్లోని చాలా సినిమాలు అమెజాన్ ప్రైమ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీని అద్భుతమైన కథ, మలుపులు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి.
జిగ్సా (Jigsaw)
ఇది ప్రసిద్ధ 'సా' సిరీస్లో ఒక భాగం. ఇందులో చూపించిన హింస, చావు కోసం వేసే ఉచ్చులు చాలా క్రూరంగా ఉంటాయి. ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కలిగే భయం, ఒత్తిడి మాటల్లో చెప్పలేనివి. మీరు హింసాత్మక దృశ్యాలను తట్టుకోగలిగితేనే ఈ సినిమాను చూడండి.
టెర్రిఫయర్ 2 (Terrifier 2)
ఈ సినిమా 'ఆర్ట్ ది క్లౌన్' (Art the Clown) అనే పాత్ర చేసే భయానకమైన పనులు చుట్టూ తిరుగుతుంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమా చూసినప్పుడు చాలా మంది స్పృహ కోల్పోయారు. వాంతులు చేసుకున్నారు. ఇది సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత హింసాత్మక చిత్రాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు.
హాస్టల్ (Hostel)
మనిషి క్రూరత్వానికి అద్దం పట్టే సినిమా ఇది. కొంతమందిని కిడ్నాప్ చేసి, వారిని హింసించే విధానం చాలా భయానకంగా ఉంటుంది. ఈ సినిమాలోని దృశ్యాలు ఎంత సహజంగా ఉంటాయంటే, చూసేవారికి వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది.
హెరిడిటరీ (Hereditary)
ఇది కేవలం రక్తం చిందించే సినిమా మాత్రమే కాదు.. మానసికంగా కూడా భయపెట్టే కథ. దీనిలోని కొన్ని సీన్స్ మనసులో అలాగే ఉండిపోతాయి. 7.3 ఐఎండీబీ రేటింగ్ ఉన్న ఈ సినిమా హారర్ సినిమా లవర్స్ కు ఒక మాస్టర్ పీస్ లాంటిది.
ఈవిల్ డెడ్ రైజ్ (Evil Dead Rise)
దెయ్యాల శక్తులు ఎంత బీభత్సంగా ఉంటాయో ఈ సినిమాలో చూడవచ్చు. ముఖ్యంగా లిఫ్ట్ సీన్, గ్రేటర్ సీన్ చూస్తే గుండె ఆగిపోయినంత పనవుతుంది. ఈ సినిమా చివరి వరకు ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది.
ది హిల్స్ హావ్ ఐస్ (The Hills Have Eyes)
ఎడారిలో చిక్కుకున్న ఒక కుటుంబం, అక్కడ నివసించే క్రూరమైన మనుషుల బారిన పడే కథ ఇది. ఇందులో చూపించిన హింస, బతికేందుకు చేసే పోరాటం చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ దృశ్యాలు చాలా రోజుల వరకు గుర్తుండిపోతాయి.