    నేనేం చేశానని ఇంతగా అభిమానిస్తున్నారు.. ఇదో మిస్టరీ: ఇంటి ముందు ఫ్యాన్స్ ఫొటో షేర్ చేస్తూ మెగాస్టార్ ఎమోషనల్

    బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) చేసిన ఓ ఎమోషనల్ పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. అభిమానులు చూపిస్తున్న ప్రేమ, అభిమానం గురించి చెబుతూ.. తన ఇంటి ముందు గుమిగూడిన ఫ్యాన్స్ ఫొటోను షేర్ చేశాడు.

    Published on: Dec 12, 2025 9:01 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ తన నివాసం 'జల్సా' బయట అభిమానుల కోలాహలాన్ని చూసి తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. గత ఆదివారం (డిసెంబర్ 7) నాటి వీడియోలు, ఫోటోలను తన బ్లాగ్‌లో షేర్ చేస్తూ.. "ఇంతటి ప్రేమను పొందేందుకు నేనేం చేశానో నాకే తెలియదు" అని రాసుకొచ్చాడు. ఇదే సమయంలో కొడుకు అభిషేక్ బచ్చన్‌పై ఒక అభిమాని చూపిన ప్రేమని చూసి గర్వంగా ఉందంటూ కామెంట్ చేశాడు.

    నేనేం చేశానని ఇంతగా అభిమానిస్తున్నారు.. ఇదో మిస్టరీ: ఇంటి ముందు ఫ్యాన్స్ ఫొటో షేర్ చేస్తూ మెగాస్టార్ ఎమోషనల్
    నేనేం చేశానని ఇంతగా అభిమానిస్తున్నారు.. ఇదో మిస్టరీ: ఇంటి ముందు ఫ్యాన్స్ ఫొటో షేర్ చేస్తూ మెగాస్టార్ ఎమోషనల్

    అమితాబ్ బచ్చన్ ‘మిస్టరీ’ పోస్ట్

    ప్రతి ఆదివారం ముంబైలోని తన నివాసం 'జల్సా' బయట అభిమానులను కలుసుకోవడం అమితాబ్ బచ్చన్‌కు అలవాటు. అయితే తాజాగా అక్కడ కనిపించిన జనసంద్రం, వారి అభిమానం చూసి అతడు ఎమోషనల్ అయ్యాడు. శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) నాడు తన బ్లాగ్‌లో ఆ వీడియోలను షేర్ చేస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. జల్సా బయట అభిమానులు తన కోసం కేరింతలు కొడుతుంటే, వారి ప్రేమను చూసి అమితాబ్ ఆశ్చర్యపోయాడు.

    "అభిమానుల ప్రేమ, వారి కేరింతలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. వారు చూపిస్తున్న ప్రేమ, ఆప్యాయతను కొలవలేం. ఇంతటి ప్రేమకు అర్హుడిని కావడానికి నేనేం చేశాననేది నాకూ ఒక మిస్టరీగానే ఉంది. దీన్ని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను" అని బిగ్ బి తన బ్లాగ్‌లో రాసుకొచ్చాడు.

    అలాగే మనసు గురించి, నిర్ణయాల గురించి తాత్విక ధోరణిలో రాస్తూ.. "మనం సలహాలు అడిగే కొద్దీ మనసు గందరగోళానికి గురవుతుంది. అప్పుడు నిర్ణయం మీది కాదు, వారిది అవుతుంది" అని అన్నాడు.

    కొడుకును చూసి గర్వంగా..

    ఈ జనసందోహంలో ఒక అభిమాని అమితాబ్ కొడుకు అభిషేక్ బచ్చన్ ఫోటో ఉన్న పోస్టర్‌ను పట్టుకుని కనిపించాడు. అందులో అభిషేక్ సినిమాలను ప్రశంసిస్తూ కొన్ని కామెంట్స్ ఉన్నాయి. దీనిపై అమితాబ్ స్పందించాడు. "కొడుకు ఎప్పుడూ గర్వాన్ని, గౌరవాన్ని తీసుకొస్తాడు.. మేం నిజంగా అదృష్టవంతులం" అని తండ్రిగా తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.

    తండ్రీ కొడుకుల కెరీర్ అప్‌డేట్స్

    అభిషేక్ బచ్చన్ ఇటీవల 'కాళీధర్ లాపతా' (తమిళ సినిమా 'కేడీ'కి రీమేక్)లో కనిపించాడు. త్వరలో షారుక్ ఖాన్, సుహానా ఖాన్‌లతో కలిసి సుజోయ్ ఘోష్ 'కింగ్' (King) సినిమాలో కనిపించనున్నాడు.

    అటు అమితాబ్ బచ్చన్ చివరగా రజినీకాంత్ సినిమా ‘వేట్టైయాన్’లో కనిపించాడు. ఇందులో రానా దగ్గుబాటి, ఫహద్ ఫాసిల్ కూడా నటించారు.

