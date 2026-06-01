Crime Thriller: ప్రైమ్ వీడియోలోకి వస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. దేశాన్ని కుదిపేసిన ఆ రంగా బిల్లా కేసు తెలుసా?
Crime Thriller: ఓటీటీ ప్రేక్షకులను వణికించడానికి మరో రియలిస్టిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిద్ధమైంది. ఇండియన్ క్రైమ్ హిస్టరీలోనే అత్యంత క్రూరమైన 'రంగా-బిల్లా' కిడ్నాప్, హత్య ఉదంతం ఆధారంగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో రూపొందించిన 'రాఖ్' (Raakh) ఒరిజినల్ సిరీస్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది.
Crime Thriller: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో తన సరికొత్త ఒరిజినల్ సిరీస్ 'రాఖ్' ట్రైలర్ను తాజాగా విడుదల చేసింది. కేవలం ఒక సాధారణ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లా కాకుండా, హ్యూమన్ సైకాలజీ, ఎమోషన్స్ కలబోతగా ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కించినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే ఇట్టే అర్థమవుతోంది. అలీ ఫజల్, సోనాలి బింద్రే, రాకేష్ బేడీ, అమీర్ బషీర్ లాంటి భారీ స్టార్ కాస్ట్తో 1970ల నాటి ఢిల్లీ బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ కథ సాగుతుంది.
Ranga Billa Case Delhi | ఆ ఒక్క ప్రశ్నతో మొదలైన భయం..
"పిల్లలు ఎప్పటి నుంచి కనిపించడం లేదు?" అనే ఒక సీరియస్ డైలాగ్తో ట్రైలర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇద్దరు అమాయక పిల్లలు ఆచూకీ లేకుండా పోయిన తర్వాత, దేశ రాజధాని ఢిల్లీ సిటీ ఎలాంటి భయాందోళనలకు గురైందనే పాయింట్ ని ఇందులో కళ్లకు కట్టారు. పిల్లలు సాయంత్రం చీకటి పడ్డాక కూడా బయట ధీమాగా ఆడుకునే ఆ రోజుల్లో.. ఒకే ఒక్క ఘోర నేరం ప్రజల నమ్మకాన్ని ఎలా ముక్కలు చేసిందో ఈ సిరీస్లో చూపించబోతున్నారు.
ఈ కేసును డీల్ చేసే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ జయప్రకాష్ పాత్రలో అలీ ఫజల్ నటించారు. విచారణ లోతుల్లోకి వెళ్లేకొద్దీ క్రిమినల్స్ వికృత మనస్తత్వాలు ఆయనను ఎలా వెంటాడాయనేది ఈ కథలో హైలైట్.
అసలు ఏంటా 'రంగా-బిల్లా' ఉదంతం?
ఈ వెబ్ సిరీస్ దేశం మొత్తాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసిన గీత, సంజయ్ చోప్రా కిడ్నాప్, హత్య కేసు ఆధారంగా తెరకెక్కింది. నేర చరిత్రలో దీన్ని 'రంగా-బిల్లా కేసు'గా పిలుస్తారు. 1978 ఆగస్టు 26న ఢిల్లీలోని ధౌలా కువాన్ ప్రాంతానికి చెందిన గీతా చోప్రా (16), సంజయ్ చోప్రా (14) అనే ఇద్దరు అన్నాచెల్లెళ్లు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఒక ప్రోగ్రామ్కు అటెండ్ అవ్వడానికి ఇళ్ల నుంచి బయలుదేరారు. కానీ వారు రేడియో స్టేషన్కు చేరుకోలేదు.
కులజీత్ సింగ్ అలియాస్ రంగా, జస్బీర్ సింగ్ అలియాస్ బిల్లా అనే ఇద్దరు కరడుగట్టిన క్రిమినల్స్ ఆ పిల్లలను బలవంతంగా ఒక ఫియట్ కారులోకి ఎక్కించి కిడ్నాప్ చేశారు. ఆ టైమ్ లో పిల్లలు ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి వారితో వీరోచితంగా పోరాడారు. డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తి జుట్టును గీత గట్టిగా లాగగా, గాయపడిన సంజయ్ సాయం కోసం సైగలు చేశాడు. కొందరు ప్రజలు పోలీసులను అలర్ట్ చేసినా కూడా పోలీసుల సమన్వయ లోపం వల్ల ఆలస్యంగా స్పందించారు.
ఆ పిల్లల తండ్రి నావల్ ఆఫీసర్ అని తెలుసుకున్న కిడ్నాపర్లు, తాము దొరికిపోతామనే భయంతో ఇద్దరినీ అత్యంత దారుణంగా చంపేసి డెడ్ బాడీలను ఢిల్లీ రిడ్జ్ ఏరియాలో పడేశారు. ఈ ఘటనపై దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఫైనల్ గా ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలతో 1978 సెప్టెంబర్ 8న నిందితులను పట్టుకున్నారు. వీరికి కోర్టు మరణశిక్ష విధించగా, 1982లో వీరిని ఉరితీశారు.
భిన్నమైన పాత్రలో అలీ ఫజల్, సోనాలి బేంద్రే
"మొదట రాఖ్ కథ వినడానికి వెళ్లినప్పుడు ఇదొక రెగ్యులర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ అనుకున్నాను. కానీ స్క్రిప్ట్ చదివాక నా ఆలోచన పూర్తిగా మారిపోయింది. అనుషా, సందీప్, ప్రోసిత్ ఈ స్టోరీని చాలా రియలిస్టిక్గా, ఎమోషనల్ గా డిజైన్ చేశారు. నేను చేసిన జయప్రకాష్ ఒక ఇంట్రోవర్ట్ కాప్. మారుతున్న పొలిటికల్, సోషల్ సిచువేషన్స్ మధ్య తనను తాను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసే క్యారెక్టర్ ఇది" అని నటుడు అలీ ఫజల్ చెప్పారు.
మోనా అరోరా పాత్రలో నటిస్తున్న సీనియర్ నటి సోనాలి బింద్రే మాట్లాడుతూ.. "రాఖ్ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అందులోని ఎమోషనల్ డెప్త్ నన్ను బాగా కనెక్ట్ చేసింది. ఇదొక థ్రిల్లర్ అయినా సరే, ఇందులో చాలా స్ట్రాంగ్ హ్యూమన్ యాంగిల్ ఉంది. ఒక నటిగా నేను ఇప్పటివరకు టచ్ చేయని ఎమోషన్స్ ని ఈ క్యారెక్టర్ ద్వారా పండించే ఛాన్స్ దక్కింది" అని వివరించారు.
అలాగే లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ అశోక్ అరోరా పాత్ర చేసిన అమీర్ బషీర్ మాట్లాడుతూ.. ఒక క్రమశిక్షణ గల ఆర్మీ ఆఫీసర్ తన పిల్లలను కోల్పోయినప్పుడు అనుభవించే అంతులేని బాధను స్క్రీన్ పై చూపించడం తన కెరీర్లోనే పెద్ద ఛాలెంజ్ గా నిలిచిందని అన్నారు. ఎండెమాల్ షైన్ ఇండియా నిర్మించిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక వెబ్ సిరీస్ జూన్ 12 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
క్రైమ్ డాక్యుమెంటరీలు, రియల్ లైఫ్ థ్రిల్లర్స్కు ఓటీటీ ఆడియన్స్లో ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. అందులోనూ 1978 నాటి 'రంగా-బిల్లా' కేసు ఇండియన్ క్రైమ్ హిస్టరీలోనే ఒక పెను సంచలనం. కేవలం ఇన్వెస్టిగేషన్ మాత్రమే కాకుండా ఆ టైమ్ లోని పొలిటికల్, సోషల్ పరిస్థితులను తెరపైకి తీసుకురావడం ఈ సిరీస్ కు పెద్ద ప్లస్.
'రాఖ్' ట్రైలర్ కట్, అందులోని ఎమోషనల్ ఇంటెన్సిటీ చూస్తుంటే ప్రైమ్ వీడియో ఖాతాలో మరో సాలిడ్ హిట్ పడినట్లే అనిపిస్తోంది. ఇలాంటి హార్డ్ హిట్టింగ్ సబ్జెక్ట్స్ డిస్కవరీ ఫీడ్లోనూ, సోషల్ మీడియాలోనూ ఆడియన్స్ అటెన్షన్ ను ఈజీగా గ్రాబ్ చేస్తాయి.
People Also Ask (FAQs)
'రాఖ్' వెబ్ సిరీస్ ఏ నేపథ్యంతో సాగుతుంది?
ఈ సిరీస్ 1970ల నాటి ఢిల్లీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగుతుంది. 1978లో దేశవ్యాప్తంగా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన గీత, సంజయ్ చోప్రా (రంగా-బిల్లా కేసు) కిడ్నాప్, హత్య ఉదంతం బేస్ చేసుకుని దీన్ని తెరకెక్కించారు.
ఈ సిరీస్లో మెయిన్ కాస్టింగ్ ఎవరు?
ఇందులో అలీ ఫజల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ జయప్రకాష్ పాత్రలో నటించగా, సోనాలి బేంద్రే, అమీర్ బషీర్, రాకేష్ బేడీ, దిబ్యేందు భట్టాచార్య కీలక పాత్రలు పోషించారు.
'రాఖ్' ఎప్పుడు, ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది?
ఈ సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ జూన్ 12 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో' (Amazon Prime Video) లో నేరుగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఈ వెబ్ సిరీస్ డైరెక్టర్ ఎవరు?
ఈ క్రైమ్ సిరీస్కు ప్రోసిత్ రాయ్ దర్శకత్వం వహించగా, అనుషా నందకుమార్, సందీప్ సాకేత్ సంయుక్తంగా దీన్ని క్రియేట్ చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More