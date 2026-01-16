Edit Profile
    అలవైకుంఠపురంలో తర్వాత సంతృప్తికర సంక్రాంతి ఇది.. వాళ్లకు అదిరిపోయే రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తా: ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ కామెంట్స్

    అనగనగా ఒక రాజు మూవీ సక్సెస్ మీట్ లో ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ఆరేళ్ల తర్వాత తనకు ఇది ఎంతో సంతృప్తిని మిగిల్చిన సంక్రాంతి అని చెప్పాడు. సక్సెస్ కు కారణమైన అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పడం విశేషం.

    Published on: Jan 16, 2026 6:20 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    నవీన్ పోలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి నటించిన మూవీ అనగనగా ఒక రాజు. ఈ సంక్రాంతికి భారీ కాంపిటీషన్ మధ్య వచ్చినా మంచి సక్సెస్ సాధించింది. దీంతో మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ మాట్లాడుతూ.. ఆరేళ్ల కిందట వచ్చిన అలవైకుంఠపురంలో తర్వాత తనకు ఇదే బెస్ట్ సంక్రాంతి అని అనడం విశేషం.

    నాగవంశీ ఏమన్నాడంటే?

    టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్ నాగవంశీ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నాడు. అతడు నిర్మించిన అనగనగా ఒక రాజు మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి హిట్ సాధించింది. దీంతో ఆరేళ్ల తర్వాత తనకు ఇదే అత్యంత సంతృప్తికర సంక్రాంతి అని అతడు అన్నాడు. శుక్రవారం (జనవరి 16) మూవీ టీమ్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంది.

    “లాస్ట్ ఇయర్ కూడా పెద్ద హిట్ కానీ అనుకున్నంత సాటిస్‌ఫ్యాక్షన్ లేదు. సినిమా హిట్ అయితే ఉండే 100 శాతం సంతృప్తి లేదు. ఈసారి మాత్రం 2020లో వచ్చిన అలవైకుంఠపురంలో తర్వాత అంతటి సంతృప్తినిచ్చిన సంక్రాంతి నాకిది. ఇలాంటి సంక్రాంతి మళ్లీ ఇచ్చిన ఆడియెన్స్ ను రుణపడి ఉంటాను. మీడియా కూడా నా సినిమా సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంది. అటు నా కాంపిటీటర్ ప్రొడ్యూసర్లు కూడా అదే కోరుకున్నారు. వరుసగా రెండు సినిమాలు బోల్తా పడటంతో వాళ్లు అలా అనుకున్నారు. 72 గంటలుగా మా ఫ్యాన్ బాయ్స్ అందరూ చాలా కష్టపడుతున్నారు. మరిన్ని లాభాలు తీసుకురండి. వాళ్లందరికీ అదిరిపోయే రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తా” అని నాగవంశీ అన్నాడు.

    అనగనగా ఒక రాజు మూవీ విశేషాలు

    మారి డైరెక్షన్ లో నవీన్ పోలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి లీడ్ రోల్స్ లో నటించిన మూవీ అనగనగా ఒక రాజు. ఈ సినిమా జనవరి 14న థియేటర్లలో రిలీజైంది. తొలి షో నుంచే పాజిటివ్ రివ్యూలు సొంతం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా నవీన్ మార్క్ కామెడీ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.

    తన తాతకు ఉన్న గొప్ప పేరును ఉపయోగించుకొని డబ్బున్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునే రాజు పాత్రలో నవీన్ నటించాడు. ఫస్ట్ నైట్ రోజు వచ్చే లెటర్ అతని జీవితాన్ని ఎలా మార్చేసిందన్నదే ఈ మూవీ స్టోరీ. ఈసారి సంక్రాంతికి రాజా సాబ్, మన శంకరవరప్రసాద్ గారు, భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తిలాంటి సినిమాలు ఉన్నా ధైర్యం చేసి బరిలోకి దిగిన అనగనగా ఒక రాజు ఊహకందని విజయం సొంతం చేసుకుంది.

