    ఆడాళ్లకు ఫీలింగ్స్ ఉంటే కదా గడ్డం పెరగడానికి.. తెగ నవ్వించేస్తున్న అనగనగా ఒక రాజు ట్రైలర్.. పర్ఫెక్ట్ సంక్రాంతి మూవీ

    పక్కా సంక్రాంతి వైబ్స్‌తో అనగనగా ఒక రాజు ట్రైలర్ వచ్చేసింది. గురువారం (జనవరి 8) రిలీజైన ఈ ట్రైలర్ చాలా ఫన్నీగా సాగిపోయింది. నవీన్ పోలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి జంటగా నటించిన ఈ సినిమా జనవరి 14న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

    Published on: Jan 08, 2026 1:55 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి మరో సర్‌ప్రైజ్ హిట్ రెడీ అవుతోందా? తాజాగా వచ్చిన అనగనగా ఒక రాజు మూవీ ట్రైలర్ చూస్తే అదే అనిపిస్తోంది. నవీన్ పోలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి నటించిన ఈ మూవీ ట్రైలర్ మొత్తం సరదాగా సాగిపోయింది. సినిమా మొత్తం వందకు వంద శాతం నవ్వులు గ్యారెంటీ అనేలా ఈ ట్రైలర్ ఉంది.

    అనగనగా ఒక రాజు ట్రైలర్

    ప్రభాస్, చిరంజీవి, రవితేజ, శర్వానంద్ లాంటి స్టార్ హీరోల మధ్య సంక్రాంతి బరిలో నిలిచాడు యువ నటుడు నవీన్ పోలిశెట్టి. తన మార్క్ కామెడీతో అనగనగా ఒక రాజు మూవీతో రాబోతున్నాడు. జనవరి 14న భోగి రోజు మూవీ రిలీజ్ కానుండగా.. గురువారం (జనవరి 8) ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. ట్రైలర్ ఓపెన్ చేయగానే.. బుల్లెట్ బండిపై నవీన్ పోలిశెట్టి స్టైలిష్ గా వస్తుంటాడు. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లో నాగార్జున వాయిస్ ఓవర్ చెబుతుంటాడు. అనగనగా ఒక రాజు.. ఆ రాజుకి చాలా పెద్ద మనసు అంటూ అది సాగిపోయింది. ఈ సినిమాలో నవీన్.. 'రాజు' అనే పాత్రలో, పెళ్లి చేసుకోవడానికి నానా తంటాలు పడే యువకుడిగా కనిపిస్తున్నాడు.

    ట్రైలర్ చూస్తుంటే.. ఇది ఒక ఫన్-ఫిల్డ్ మ్యారేజ్ డ్రామాగా అనిపిస్తోంది. అట్టహాసంగా పెళ్లి జరగాల్సిన టైంలో ఊహించని సమస్యలు రావడం, కిడ్నాప్ డ్రామాలు, ఆ గందరగోళంలో హీరో పడే పాట్లు.. ఇవన్నీ హిలేరియస్‌గా కట్ చేశారు. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి ఎనర్జీ, నవీన్ కామెడీ టైమింగ్ మధ్య కెమిస్ట్రీ అదిరిపోయింది.

    నీవన్ మార్క్ కామెడీ

    'జాతి రత్నాలు' తర్వాత నవీన్ చేస్తున్న మరో అవుట్-అండ్-అవుట్ కామెడీ సినిమా ఇదే కావడంతో, ప్రతి ఫ్రేమ్‌లోనూ నవ్వులు గ్యారెంటీగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రేమలో ఫెయిలైన అబ్బాయిలు గడ్డాలు పెంచుకోవడం చూశాం.. కానీ అమ్మాయిలు అలా చేశారా అని హీరో అనడం.. అమ్మాయిలకు గడ్డాలు రావు కదా అని హీరోయిన్ అంటే.. మీకు ఫీలింగ్స్ ఉంటే కదా గడ్డాలు రావడానికి అని హీరో అనడం నవ్వు తెప్పించింది. అంతేకాదు ప్రశాంతంగా ఉన్న నన్ను ప్రశాంత్ నీల్ జోన్ లోకి తీసుకొచ్చారు కదరా అనే వన్ లైనర్స్ కూడా ఆకట్టుకున్నాయి.

    అనగనగా ఒక రాజు మూవీ విశేషాలు..

    అనగనగా ఒక రాజు సినిమాను మారి డైరెక్ట్ చేశాడు. నాగవంశీ నిర్మించాడు. మిక్కీ జే మేయర్ మ్యూజిక్ అందించాడు. సంక్రాంతి సినిమాల్లో తమదే చిన్న బడ్జెట్ మూవీ అని ఇప్పటికే పలుమార్లు నాగవంశీ చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. అయితే లోబడ్జెట్ మూవీ అయినా.. కామెడీ కంటెంట్ తో పండుగ పూట తెగ నవ్వించడానికి నవీన్ పోలిశెట్టి సిద్ధమయ్యాడు. మీనాక్షి తన అందంతో ఆకట్టుకుంది.

    ఈ సినిమా జనవరి 14న (భోగి పండగ రోజు) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్', చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' బరిలో ఉన్నా.. పక్కా కామెడీ సినిమా కాబట్టి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దీనికి కూడా క్యూ కడతారని మేకర్స్ నమ్ముతున్నారు.

