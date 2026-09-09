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Anand Deverakonda: బేబీ ఓ సెన్సేషన్ అయితే ఎపిక్ ఓ బ్యూటీఫుల్ జర్నీ.. టెన్షన్ పడితే రష్మిక అలా చేసింది: ఆనంద్ దేవరకొండ

Anand Deverakonda: ఆనంద్ దేవరకొండ తన రాబోయే సినిమా ఎపిక్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు వెల్లడించారు. వైష్ణవి చైతన్యతో కలిసి వస్తున్న ఈ సినిమా ఓ బ్యూటీఫుల్ జర్నీ అని చెప్పారు. అంతేకాదు తన వదిన రష్మిక గురించి కూడా మాట్లాడారు.

Published on: Sep 9, 2026, 22:11:28 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Anand Deverakonda: టాలీవుడ్‌లో 'బేబీ' లాంటి రూ. 100 కోట్ల క్లాసిక్ మూవీ తర్వాత యంగ్ హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న లేటెస్ట్ లవ్ ఎంటర్‌టైనర్ 'ఎపిక్' (Epic). సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నాగవంశీ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 11) థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. రిలీజ్ సందర్భంగా హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ మీడియాతో ముచ్చటించి సినిమా విశేషాలతో పాటు రష్మిక మందన్న ఇచ్చిన సపోర్ట్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.

Anand Deverakonda: బేబీ ఓ సెన్సేషన్ అయితే ఎపిక్ ఓ బ్యూటీఫుల్ జర్నీ.. టెన్షన్ పడితే రష్మిక అలా చేసింది: ఆనంద్ దేవరకొండ
Anand Deverakonda: బేబీ ఓ సెన్సేషన్ అయితే ఎపిక్ ఓ బ్యూటీఫుల్ జర్నీ.. టెన్షన్ పడితే రష్మిక అలా చేసింది: ఆనంద్ దేవరకొండ

"బేబీతో అసలు పోలికే లేదు.. ఇదొక ఫ్రెష్ ఫీలింగ్!"

'బేబీ' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సృష్టించిన ప్రభావం వల్ల 'ఎపిక్' మూవీపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. అయితే ఈ రెండు సినిమాల మధ్య ఎలాంటి పోలికా లేదని ఆనంద్ స్పష్టం చేశారు. 'బేబీ' ఒక ఇంటెన్స్ సెన్సేషన్ అయితే, 'ఎపిక్' ప్రతీ ఒక్కరి మనసును తాకే ఒక బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అని పేర్కొన్నారు.

మధ్యతరగతి యూత్ ఆలోచనలు, లవ్, ఫ్యామిలీ బాధ్యతల చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది. హృదయానికి హత్తుకునే డైలాగ్స్, సహజమైన కామెడీ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటాయని ఆనంద్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

#90's వెబ్ సిరీస్ ప్రపంచం నుంచే ఈ ‘ఆదిత్య’

ఓటీటీలో ఆడియెన్స్‌ను విపరీతంగా అలరించిన '#90's ఎ మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్' వెబ్ సిరీస్‌లో ఆదిత్య క్యారెక్టర్ గుర్తుండే ఉంటుంది. అదే ఆదిత్య పాత్రను ఆధారంగా చేసుకుని దర్శకుడు ఆదిత్య హాసన్ ఈ కథను డిజైన్ చేశారు.

ఉన్నత చదువుల కోసం ఫారెన్ వెళ్లిన ఒక మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి అక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాడు, తండ్రి మాట వినాలా లేక తనకు నచ్చిన ప్రేమను గెలిపించుకోవాలా అనే కన్ఫ్యూజన్ చుట్టూ ఈ లవ్ స్టోరీ నడుస్తుంది.

"రిలీజ్ డేట్ టెన్షన్‌లో ఉన్నప్పుడు రష్మిక ఇచ్చిన సపోర్ట్ మర్చిపోలేను!"

ఇంటర్వ్యూలో నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న ప్రస్తావన రాగా ఆనంద్ స్పందిస్తూ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. తాము సాధారణంగా సినిమాల గురించి ఎక్కువగా చర్చించుకోమని ఆనంద్ తెలిపారు.

అయితే 'ఎపిక్' సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసే టైమ్‌లో తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో ఉన్నానని, ఆ సమయంలో తన వదిన రష్మిక తనకు పూర్తి మెంటల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారని ఆనంద్ వెల్లడించారు. ఆ టైమ్‌లో ఆమె ఇచ్చిన ధైర్యం తనకు చాలా హెల్ప్ అయిందని అన్నారు.

నెక్స్ట్ ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్స్.. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ‘తక్షకుడు’

తన ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ 'తక్షకుడు' షూటింగ్ ఇప్పటికే పూర్తయిందని తెలిపారు. దీంతో పాటు ఇండో-కొరియన్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న మరొక క్రేజీ యాక్షన్ డ్రామా షూటింగ్ కూడా పూర్తయిందని వెల్లడించారు.

మాస్, క్లాస్ తేడా లేకుండా విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ టాలీవుడ్‌లో తనదైన ముద్ర వేస్తున్న ఆనంద్ దేవరకొండకు 'ఎపిక్' మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Anand Deverakonda: బేబీ ఓ సెన్సేషన్ అయితే ఎపిక్ ఓ బ్యూటీఫుల్ జర్నీ.. టెన్షన్ పడితే రష్మిక అలా చేసింది: ఆనంద్ దేవరకొండ
Home/Entertainment/Anand Deverakonda: బేబీ ఓ సెన్సేషన్ అయితే ఎపిక్ ఓ బ్యూటీఫుల్ జర్నీ.. టెన్షన్ పడితే రష్మిక అలా చేసింది: ఆనంద్ దేవరకొండ
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