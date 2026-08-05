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    Epic Release Date: అన్న చెప్పిన టైమ్‌కు వస్తున్న తమ్ముడు.. ఆనంద్, వైష్ణవి ‘ఎపిక్’ రిలీజ్ డేట్ రివీల్ చేసిన మేకర్స్

    Epic Release Date: ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య నటిస్తున్న ఎపిక్ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. అన్న విజయ్ దేవరకొండ రణబాలి గతంలో అనౌన్స్ చేసిన డేట్ కే ఈ ఎపిక్ వస్తుండటం విశేషం.

    Published on: Aug 5, 2026, 17:25:07 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Epic Release Date: టాలీవుడ్‌లో సెన్సేషనల్ హిట్ కొట్టిన 'బేబి' కాంబో మళ్లీ థియేటర్లలో రచ్చ చేయడానికి సిద్ధమైపోయింది. యంగ్ హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ (Anand Deverakonda), హాట్ బ్యూటీ వైష్ణవి చైతన్య (Vaishnavi Chaitanya) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సరికొత్త యూత్‌ఫుల్ కాలేజ్ డ్రామా 'ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్' రిలీజ్ డేట్‌ను మేకర్స్ అఫీషియల్‌గా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమాను సెప్టెంబర్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు పోస్టర్ ద్వారా స్పష్టం చేశారు.

    Epic Release Date: అన్న చెప్పిన టైమ్‌కు వస్తున్న తమ్ముడు.. ఆనంద్, వైష్ణవి ‘ఎపిక్’ రిలీజ్ డేట్ రివీల్ చేసిన మేకర్స్
    Epic Release Date: అన్న చెప్పిన టైమ్‌కు వస్తున్న తమ్ముడు.. ఆనంద్, వైష్ణవి ‘ఎపిక్’ రిలీజ్ డేట్ రివీల్ చేసిన మేకర్స్

    రౌడీ హీరో 'రణబాలి' స్లాట్‌లోకి తమ్ముడి ఎంట్రీ

    ఈ రిలీజ్ డేట్ వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన ట్విస్ట్ దాగుంది. మొదట అదే సెప్టెంబర్ 11వ తేదీని విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'రణబాలి' కోసం అనుకున్నారు. అయితే ఆ సినిమా షూటింగ్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉండటంతో, ఆ స్లాట్‌ను తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ తన 'ఎపిక్' సినిమాతో భర్తీ చేశాడు.

    దీంతో అన్నయ్య మూవీ కంటే ముందే తమ్ముడు తన లవ్ అండ్ ఎమోషనల్ రైడ్‌తో ఆడియన్స్‌ను పలకరించడానికి రెడీ అవుతున్నాడు. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ పై ఇండస్ట్రీలో భారీ ఆశలే ఉన్నాయి.

    '90s' వెబ్ సిరీస్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య హాసన్ మేజిక్

    ఈ సినిమాకు ఓటీటీలో రికార్డులు తిరగరాసిన '90s - ఎ మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్' వెబ్ సిరీస్ ఫేమ్ ఆదిత్య హాసన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆ సిరీస్ లోని క్యారెక్టర్ ఆధారంగానే మూవీ స్టోరీ ఉండటం విశేషం. కాలేజ్ బ్యాక్‌డ్రాప్, ఫ్రెండ్‌షిప్, ఫస్ట్ లవ్, మిడిల్ క్లాస్ ఎమోషన్స్ బ్లెండ్ చేస్తూ ఒక బ్యూటీఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా దీనిని రూపొందించారు.

    ఇప్పటికే విడుదలైన సాంగ్స్, టైటిల్ గ్లింప్స్, టీజర్ నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. యూత్ హృదయాలను హత్తుకునే రీతిలో డైరెక్టర్ ఆదిత్య సీన్లను డిజైన్ చేసినట్లు టాక్ నడుస్తోంది.

    మళ్లీ ఒకే ఫ్రేమ్‌లోకి '90s' కాంబో శివాజీ - వాసుకి

    '90s' వెబ్ సిరీస్‌లో భార్యాభర్తలుగా అలరించిన వర్సటైల్ యాక్టర్ శివాజీ, వాసుకి ఆనంద్ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ ఆదిత్య హాసన్‌తో వీరి కాంబినేషన్ మళ్లీ రిపీట్ అవుతుండటంతో సీన్లలో ఫన్, ఎమోషన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఉంటాయని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.

    రొమాంటిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ ఈ చిత్రానికి అదిరిపోయే మెలోడీలను అందించారు. అజీమ్ మహమ్మద్ సినిమాటోగ్రఫీ కాలేజ్ లొకేషన్లను ఎంతో కలర్‌ఫుల్‌గా విజువలైజ్ చేసినట్లు పిక్స్ చూస్తే అర్థమవుతోంది.

    సితార బ్యానర్‌లో భారీ ప్రమోషన్ ప్లాన్

    సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. క్వాలిటీ ప్రొడక్షన్ విలువల విషయంలో మేకర్స్ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా విజువల్ పండగలా తీర్చిదిద్దారు.

    రాబోయే వారాల్లో ఈ సినిమా ప్రమోషన్లను భారీ లెవెల్‌లో ప్లాన్ చేస్తున్నారు. 'బేబి' మేజిక్‌ను రిపీట్ చేస్తూ సెప్టెంబర్ 11న బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ జంట మరోసారి ప్రభంజనం సృష్టిస్తుందో లేదో చూడాలి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Epic Release Date: అన్న చెప్పిన టైమ్‌కు వస్తున్న తమ్ముడు.. ఆనంద్, వైష్ణవి ‘ఎపిక్’ రిలీజ్ డేట్ రివీల్ చేసిన మేకర్స్
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