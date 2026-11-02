RGV Tweet Raptadu: కిడ్నాప్లు పెరగడానికి రామాయణమే కారణమన్నట్లుంది- రాప్తాడు ఘటనపై ఆర్జీవీ వివాదాస్పద ట్వీట్!
Ram Gopal Varma Tweet Raptadu: అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో ఓ విద్యార్థినిపై జరిగిన దారుణ దాడి దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది. ఈ ఘటన తర్వాత సమాజంలో పెరుగుతున్న హింసకు సినిమాలే కారణమా అనే చర్చ మొదలైంది. దీనిపై ఆర్జీవీ ట్వీట్ వివాదాస్పదమైంది. నెటిజన్లు ఆయనపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు.
Ram Gopal Varma Tweet Raptadu: అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థినిపై జరిగిన దాడి దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మనుషులు రాక్షసుల్లా మారుతున్నారడానికి ఇదే నిదర్శనమనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ ఘటనపై రామ్ గోపాల్ వర్మ వివాదాస్పద ట్వీట్ చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
శనివారం (అక్టోబర్ 31) రాప్తాడు గవర్నమెంట్ స్కూల్ లోకి ఓ దుండగుడు రంపంతో తరగతి గదిలోకి చొరబడి పదో తరగతి విద్యార్థినిపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. ఈ దారుణ ఘటనలో 15 ఏళ్ల బాలిక కుడి చేయి కోల్పోయి ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా, ఆమెను కాపాడేందుకు యత్నించిన మరో విద్యార్థిని తీవ్రంగా గాయపడింది. మెరుగైన వైద్యం కోసం బాధిత బాలికను గ్రీన్ కారిడార్ ద్వారా అనంతపురం నుంచి బెంగళూరులోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బడిలో ఉన్న ఆడపిల్లలపై దాడి చేసే వారికి సమాజంలో స్థానం లేదని, బాలికకు అత్యుత్తమ వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
హింసను ప్రేరేపిస్తున్న 'ఏ' రేటెడ్ సినిమాలు?
ఈ దారుణ ఘటన సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారి తీసింది. 'యానిమల్', 'కేజీఎఫ్' లాంటి సినిమాల్లో రక్తపాతాన్ని, క్రూరత్వాన్ని హీరో ఎలివేషన్ కోసం వాడుకోవడం వల్లే సమాజంలో ఇలాంటి దాడులు సాధారణం అయిపోతున్నాయా అని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సినిమాల్లో చూపించే అదుపులేని హింస యువత, చిన్నపిల్లల ఆలోచనా విధానంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆర్జీవీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు
ఈ చర్చలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన వివాదాస్పద దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ సినిమాలకు మద్దతుగా నిలిచారు. "సమాజంలో హింస పెరగడానికి సినిమాలను నిందిచడం అంటే.. కిడ్నాప్లు పెరగడానికి రామాయణమే కారణం అని నిందించినట్లుగా ఉంది’’ అంటూ ఆర్జీవీ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. ఈ కామెంట్ కాస్తా సోషల్ మీడియాలో అగ్నికి ఆజ్యం పోసింది.
వర్మకు నెటిజన్ల స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
ఆర్జీవీ వ్యాఖ్యలపై నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. "చారిత్రక ఉదాహరణలు చెబుతూ సినిమాకు సామాజిక బాధ్యత లేదని తప్పించుకోకండి. అత్యంత దారుణమైన హత్యలను కూడా సినిమాల్లో చాలా కూల్గా, హీరోయిక్గా చూపిస్తున్నారు. దీనివల్ల 8 ఏళ్ల పిల్లలు కూడా రాక్షసుల్లా పెరుగుతున్నారు. సమాజం పట్ల సినిమా వాళ్లకు కాస్తయినా సిగ్గు, బాధ్యత ఉండాలి" అని ఒక యూజర్ ఫైర్ అయ్యారు.
"సినిమాల వల్లే నేరుగా నేరాలు జరుగుతాయని ఎవరూ అనట్లేదు, కానీ సినిమాల ప్రభావం సమాజంపై జీరో అని చెప్పడం మూర్ఖత్వం. ప్రేక్షకుల ఆలోచనలను సినిమాలు మారుస్తాయి" అని మరో నెటిజన్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. "మనం చూసేదే మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. భారత్ లాంటి దేశంలో సినిమాల ప్రభావం ప్రజల మైండ్సెట్పై చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ నిజాన్ని దాచిపెట్టి మేధావిలా మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు" అంటూ నెటిజన్లు వర్మను ఏకిపారేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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