Anasuya Bharadwaj: అనసూయ సంచలన పోస్ట్.. సోనమ్ వాంగ్చుక్కు మద్దతిస్తూ పీఎంవో, హోంమంత్రిని ప్రశ్నిస్తూ..
Anasuya Bharadwaj: అనసూయ భరద్వాజ్ సంచలన పోస్ట్ చేసింది. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ దగ్గర 20 రోజులుగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సోనమ్ వాంగ్చుక్ కు మద్దతుగా ఆమె చేసిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో ఆమె పీఎంవో, కేంద్ర హోంమంత్రిని కూడా ప్రశ్నించడం గమనార్హం.
Anasuya Bharadwaj: లడఖ్ హక్కుల కోసం ప్రముఖ పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ చేస్తోన్న శాంతియుత నిరాహార దీక్ష దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో టాలీవుడ్ ప్రముఖ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ ఆయనకు మద్దతుగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో వరుస స్లైడ్స్తో కూడిన ఒక సుదీర్ఘ భావోద్వేగ పోస్ట్ పెట్టారు. ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (PMO), కేంద్ర హోంమంత్రిని నేరుగా ప్రశ్నిస్తూ ఆమె చేసిన ఈ పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
ప్రజాస్వామ్యంలో నిశ్శబ్దం కంటే చర్చలు ముఖ్యం
సామాజిక అంశాలపై స్పందించడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే అనసూయ భరద్వాజ్.. తాజాగా మరోసారి గళమెత్తారు. లడఖ్ ప్రాంత సంరక్షణ, విద్యా సంస్కరణల కోసం ఉద్యమిస్తున్న సోనమ్ వాంగ్చుక్ శాంతియుత దీక్షకు మద్దతుగా ఆమె రంగంలోకి దిగారు. తన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో వరుస స్లైడ్స్ షేర్ చేస్తూ, దేశంలోని ప్రస్తుత పరిస్థితులపై, పాలకుల నిశ్శబ్దంపై పదునైన ప్రశ్నలు సంధించారు.
"శాంతియుత గళాలకు నిశ్శబ్దం ఎదురైనప్పుడు.. చర్చలు జరపడానికి మనం ఎందుకు భయపడుతున్నాం?" అంటూ అనసూయ తన పోస్ట్ను ప్రారంభించారు. ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన విషయం కాదని, ప్రతి భారతీయుడి గొంతుకను వినే హక్కుకు సంబంధించిన అంశమని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ఒక తల్లిగా నా ఆవేదన ఇదే.. విద్యావ్యవస్థపై నమ్మకం పోకూడదు
అనసూయ తన పోస్ట్లో ఒక తల్లిగా తనకున్న ఆందోళనలను అత్యంత భావోద్వేగంగా పంచుకున్నారు. పిల్లల భవిష్యత్తు కేవలం విజయవంతంగా ఉండటమే కాదు, న్యాయబద్ధంగా ఉండాలని తాను కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
వ్యవస్థాగత లోపాలు: విద్యావ్యవస్థలో జరుగుతున్న లోపాలు, మార్కుల కంటే విలువైన 'నమ్మకాన్ని' పిల్లల నుండి దూరం చేస్తున్నాయని ఆవేదన చెందారు.
మెరిట్ ప్రొటెక్షన్: కష్టపడి చదివే పిల్లల శ్రమ వృథా కాకూడదని, మెరిట్, నిజాయితీ, జవాబుదారీతనం ఉండే వ్యవస్థ ప్రతి బిడ్డకు దక్కాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఆశల దీపం సోనమ్: సోనమ్ వాంగ్చుక్ చేస్తున్న శాంతియుత నిరాహార దీక్ష.. పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం న్యాయమైన వ్యవస్థను నిర్మించాలనే లక్ష్యాన్ని గుర్తుచేస్తోందని పేర్కొన్నారు.
పీఎంవో, కేంద్ర హోంమంత్రికి పదునైన ప్రశ్నలు
ఈ పోస్ట్లో అనసూయ అత్యంత గౌరవపూర్వకంగానే దేశ అత్యున్నత అధికార కేంద్రాలను ప్రశ్నించడం విశేషం. ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (PMO), కేంద్ర హోంమంత్రి సహా పరిపాలనా విభాగాలన్నింటినీ ఉద్దేశించి ఆమె కొన్ని ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.
"ప్రజలు శాంతియుత, ప్రజాస్వామ్య మార్గాల్లో తమ ఆందోళనలను లేవనెత్తినప్పుడు, మొదటి స్పందన చర్చలు కావాలి కానీ నిశ్శబ్దం కాదు. పౌరులు శాంతియుతంగా సమాధానాలు కోరినప్పుడు వారికి బదులిచ్చే జవాబుదారీతనం ఎవరిది?" అని అనసూయ నిలదీశారు.
జవాబుదారీతనం అంటే ఘర్షణ పడటం కాదని, అది పారదర్శకతకు, నాయకత్వానికి, ప్రజలపై ఉన్న గౌరవానికి నిదర్శనమని ఆమె గుర్తుచేశారు. ప్రశ్నలను భయంతో కాకుండా స్వాగతించినప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం మరింత బలోపేతం అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు.. వినే బాధ్యత పాలకులదే!
భారత రాజ్యాంగం పౌరులకు ఇచ్చిన హక్కులను ప్రస్తావిస్తూ అనసూయ తన సుదీర్ఘ పోస్ట్ను ముగించారు. రాజ్యాంగం మనకు ప్రశ్నించే స్వేచ్ఛను ఇచ్చిందని, అదే సమయంలో అధికారంలో ఉన్నవారికి ప్రజల మాటలను వినే బాధ్యతను కూడా అప్పగించిందని స్పష్టం చేశారు.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిశ్శబ్దం కంటే పౌరుల మధ్య, పాలకుల మధ్య చర్చలే గెలవాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. "ఫర్ అవర్ డెమోక్రసీ" (మన ప్రజాస్వామ్యం కోసం) అంటూ చేతులు జోడించి, భారత త్రివర్ణ పతాకం ఎమోజీతో అనసూయ తన మనసులోని మాటను పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ నెట్టింట తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఉద్యమానికి టాలీవుడ్ నుంచి ఈ స్థాయి మద్దతు లభించడం విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More