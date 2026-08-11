Tamil OTT: హిందూ మ్యారేజా లేదా చర్చి వెడ్డింగా? ఓటీటీలోకి తెలుగులో వచ్చేస్తున్న తమిళ లవ్ కామెడీ మూవీ.. తల్లిగా రోజా!
Tamil OTT: కోలీవుడ్లో అదరగొట్టిన రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ‘అన్బే డయానా’ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది. రెండు వేర్వేరు మతాలకు చెందిన అమ్మాయి, అబ్బాయి లవ్ స్టోరీకి ఎలాంటి ఎండింగ్ దక్కిందనే కథతో ఈ మూవీ తెరకెక్కింది. ఇందులో సీనియర్ నటి రోజా హీరోకు తల్లిగా నటించింది. ఈ మూవీ ఓటీటీ వివరాలపై లుక్కేయండి.
Tamil OTT: తమిళనాట బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఆదరణ పొందిన తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం 'అన్బే డయానా' (Anbe Diana). ఈ లవ్ స్టోరీ మూవీ ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. మతాంతర వివాహం చుట్టూ సాగే కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ ఈ ఫిల్మ్.
అన్బే డయానా ఓటీటీ
జూలై 17, 2026న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నఅన్బే డయానా సినిమా ఓటీటీ హక్కులను ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ సోనీలివ్ (SonyLIV) సొంతం చేసుకుంది.
ఆగస్టు 14, 2026 నుంచి ఈ చిత్రాన్ని తమిళంతో పాటు తెలుగు భాషలోనూ స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ లాంగ్ వీకెండ్లో ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు ఇది పర్ఫెక్ట్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా నిలవనుంది.
కల్చరల్ రచ్చ
చెన్నైలోని పెరంబూర్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ 'అన్బే డయానా' చిత్రం విభిన్నమైన ప్రేమకథతో తెరకెక్కింది. సంప్రదాయ తెలుగు కుటుంబానికి చెందిన అథ్లెటిక్స్ కోచ్ చిరుమామిళ్ల సీతా కృష్ణ, స్వేచ్ఛాయుతమైన భావాలు కలిగిన ఆంగ్లో-ఇండియన్ ఐటీ ఉద్యోగిని "మ్యాజిక్" డయానా డిసౌజాల మధ్య చిగురించిన ప్రేమ ఈ సినిమా కథాంశం.
పెళ్లి ఎలా?
కుల, మత పట్టింపులు ఉన్న సాంప్రదాయ తెలుగు కుటుంబంలో 'సుమంగళి పూజ' జరపాలని అనుకుంటే, డయానా కుటుంబం గ్రాండ్ చర్చి వెడ్డింగ్ చేయాలని భావిస్తుంది.
రెండు భిన్న సంస్కృతులు, మత విశ్వాసాల మధ్య నలిగిపోయే ఈ ప్రేమికులు తమ కుటుంబాలను ఎలా ఒప్పించారనేది దర్శకుడు ఎంతో వినోదాత్మకంగా మలిచారు. ఈ రొమాంటిక్ అండ్ కామెడీ సీన్లు ఓటీటీ వీక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని అందించనున్నాయి.
అద్భుతమైన తారాగణం
ఈ చిత్రానికి పారి ఎలావళగన్ (Pari Elavazhagan) కథ, కథనం, దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా కథానాయకుడిగా 'సీతా కృష్ణ' పాత్రలో జీవించారు. ఆయన సరసన రమ్య రంగనాథన్ (Ramya Ranganathan) డయానా పాత్రలో నటనతో ఆకట్టుకుంది.
ఈ సినిమాలో చేతన్ కదంబి, రోజా సెల్వమణి, పరితాబంగల్ గోపి, సెల్ మురుగన్, నిఖిలా శంకర్, ఇస్మత్ బాను, సుదర్శన్ గాంధీ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
ఓటీటీ అంచనాలు
థియేటర్లలో మంచి రివ్యూలు సాధించిన ఈ అన్బే డయానా సినిమా ఓటీటీలో ఎలాంటి ప్రదర్శన చేస్తుందో చూడాలి. సోనీలివ్ ఓటీటీ వేదికపై తెలుగు ఆడియన్స్ నుంచి కూడా ఈ మూవీకి భారీ స్పందన దక్కుతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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