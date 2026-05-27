    Anik Dutta: నా చావుకు నేనే కారణం: ఆత్మహత్య చేసుకున్న నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ డైరెక్టర్

    Anik Dutta: నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ బెంగాలీ డైరెక్టర్ అనీక్ దత్తా చనిపోయారు. అనుమానాస్పద స్థితిలో పడి ఉన్న ఆయన బాడీ దగ్గర ఓ సూసైడ్ నోట్ కూడా లభించింది. తన చావుకు తానే కారణమని అందులో రాసి ఉంది.

    May 27, 2026, 19:05:10 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Anik Dutta: బెంగాలీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ బెంగాలీ దర్శకుడు అనిక్ దత్తా (Anik Dutta) బుధవారం (మే 27) మధ్యాహ్నం కోల్‌కతాలో కన్నుమూశారు. హిందుస్థాన్ పార్క్ ప్రాంతంలోని తన భార్య నివాస భవనం పైకప్పు పైనుంచి ఆయన కింద పడిపోయారు. వెంటనే ఆయన్ను ఢాకూరియాలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఆయన వయసు 66 ఏళ్లు.

    Anik Dutta: నా చావు నేనే కారణం: ఆత్మహత్య చేసుకున్న నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ డైరెక్టర్ (Screengrab from YouTube/Prohor)

    ఆత్మహత్య లేఖ లభ్యం.. విచారణలో పోలీసులు

    ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న గరియాహట్ లోకల్ పోలీసులు, కోల్‌కతా పోలీసు హోమిసైడ్ బ్రాంచ్ ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రాథమిక విచారణలో పోలీసులకు ఒక ఆత్మహత్య లేఖ లభ్యమైంది. అందులో "నా మరణానికి నేనే బాధ్యుడిని, నా మరణానికి ఎవరూ బాధ్యులు కారు" అని అనిక్ దత్తా రాసినట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది.

    అంతేకాకుండా ఆయన జేబులో యాంటీ డిప్రెసెంట్ (మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే) మందుల ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా లభించింది. మే 28న ఎస్ఎస్‌కేఎమ్ (SSKM) ఆసుపత్రిలో ఆయన భౌతికకాయానికి పోస్ట్‌మార్టం నిర్వహించనున్నారు.

    తీవ్ర నిరాశ, ఆరోగ్య సమస్యలతో పోరాటం

    అనిక్ దత్తా గత కొంతకాలంగా తీవ్రమైన డిప్రెషన్ తో బాధపడుతున్నట్లు ఆయన సన్నిహితులు తెలిపారు. కేవలం ఐదు రోజుల క్రితమే ఆయన తన 66వ పుట్టినరోజును జరుపుకున్నారు. డిప్రెషన్‌తో పాటు ఆయన గత కొంతకాలంగా శ్వాసకోశ, నరాల సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలతో కూడా పోరాడుతున్నారు. ఈ అనారోగ్య కారణాల వల్ల గతంలో కూడా ఆయన ఇంట్లో అకస్మాత్తుగా కింద పడిపోయినట్లు సమాచారం.

    వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒడిదుడుకులు

    అనిక్ దత్తాకు భార్య సంధి దత్తా, కూతురు ఓయిషీ ఉన్నారు. వీరికి 28 ఏళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. 2022 ఫిబ్రవరిలో తమ 25వ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో వీరిద్దరూ మళ్లీ పెళ్లి ప్రమాణాలు చేసుకున్నారు. అయితే 2025 ప్రారంభంలో ఈ దంపతులు చట్టపరమైన విడాకుల వైపు వెళ్తున్నట్లు ప్రాంతీయ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి.

    అనిక్ మరణవార్తను భార్య సంధి దత్తా ధృవీకరించినప్పటికీ దీనిపై మరింతగా మాట్లాడటానికి ఆమె నిరాకరించారు. ప్రస్తుతం విదేశాల్లో ఉన్న వారి కుమార్తె ఓయిషీ కోల్‌కతా చేరుకోవాల్సి ఉంది. ఆయన మరణవార్త తెలియగానే టాలీవుడ్ (బెంగాలీ సినీ పరిశ్రమ) ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు ఆసుపత్రికి చేరుకుని నివాళులర్పిస్తున్నారు.

    "నేను ప్రస్తుతం ఎక్కువ వివరాలను పంచుకోలేను. మేము అనిక్ కుమార్తె కోసం ఎదురుచూస్తున్నాము. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, పోస్ట్‌మార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని ఎస్ఎస్‌కేఎమ్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తాము" అని నిర్మాత ఫిరదౌసుల్ హసన్ తెలిపారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. బెంగాలీ దర్శకుడు అనిక్ దత్తా ఎలా మరణించారు?

    అనిక్ దత్తా కోల్‌కతాలోని హిందుస్థాన్ పార్క్ ఏరియాలో ఉన్న తన భార్య నివాస భవనం టెర్రస్ పైనుంచి కింద పడి మరణించారు. ప్రాథమిక ఆధారాల ప్రకారం ఇది ఆత్మహత్యగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

    2. అనిక్ దత్తా ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఏంటి?

    ఆయన గత కొంతకాలంగా తీవ్రమైన డిప్రెషన్ (మానసిక కుంగుబాటు), శ్వాసకోశ, నరాల సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు.

    3. పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న ఆత్మహత్య లేఖలో ఏముంది?

    "నా మరణానికి నేనే బాధ్యుడిని, మరెవరూ కారణం కాదు" అని అనిక్ దత్తా ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/Anik Dutta: నా చావుకు నేనే కారణం: ఆత్మహత్య చేసుకున్న నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ డైరెక్టర్
