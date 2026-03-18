Anirudh Ravichander: అనిరుధ్ రవిచందర్ గ్లోబల్ డీల్- యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియాతో కొత్త లేబుల్ అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్!
Anirudh Ravichander Albuquerque Records Label Universal Music India: సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీత ప్రపంచంలో మరో అరుదైన జర్నీకి శ్రీకారం చుట్టారు. సినిమాయేతర సంగీతం కోసం అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ అనే కొత్త లేబుల్ స్టార్ట్ చేశారు.
కోలీవుడ్ సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సరికొత్త ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాడు. కేవలం సినిమాలోని సాంగ్స్ కంపోజ్ చేయడమే కాకుండా స్వతంత్రంగా మ్యూజిక్ అందించే రంగంలోకి అడుగుపెట్టాడు అనిరుధ్. అందుకోసం 'అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్' (Albuquerque Records) అనే లేబుల్ను స్టార్ట్ చేశారు.
అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థ
ఈ లేబుల్ నుంచి వచ్చే హిప్-పాప్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ను వరల్డ్ వైడ్గా ప్రమోట్ చేసేందుకు అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థ 'యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా' (Universal Music India) తో అనిరుధ్ రవిచందర్ స్పెషల్ డీల్ కుదుర్చుకున్నారు.
ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా, అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్, అనిరుధ్ రవిచందర్ రూపొందించే సినిమాయేతర పాటలు మాత్రమే కాకుండా భవిష్యత్తులో ఎంతోమంది ప్రతిభావంతులైన కొత్త తరం కళాకారులను ఈ లేబుల్ ద్వారా పరిచయం చేయనున్నారు. ఈ లేబుల్ కింద విడుదలయ్యే తొలి సంగీత ప్రాజెక్ట్లో అనిరుధ్ పాల్గొనగా, అది ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో విడుదల చేయాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు.
కళాత్మక ప్రతిభ ప్రభావాన్ని
ఈ గ్లోబల్ భాగస్వామ్యం ద్వారా యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా, అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ కలిసి పని చేస్తూ అనిరుధ్ రవిచందర్ కళాత్మక ప్రతిభ ప్రభావాన్ని మరింత విస్తరించడానికి కృషి చేయనున్నాయి. కాలక్రమేణా ఈ లేబుల్ ప్రాంతంలోని ఎదుగుతున్న పాప్, హిప్-హాప్ కళాకారులకు ఒక ముఖ్యమైన వేదికగా మారి, వారి సంగీత ప్రయాణానికి నిలయంగా నిలవనుంది.
ఈ భాగస్వామ్యంపై అనిరుధ్ రవిచందర్ స్పందిస్తూ.. "అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ను కళాకారుల ఆధ్వర్యంలో నడిచే స్వదేశీ రికార్డ్ లేబుల్గా, స్వతంత్ర ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తూ వారి సంగీతాన్ని ప్రపంచ వేదికపైకి తీసుకెళ్లాలనే లక్ష్యంతో స్థాపించాం" అని తెలిపారు.
కొత్త తరం స్వరాన్ని
"పాప్, హిప్-హాప్ సంగీత రంగాల్లో యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా చూపిస్తున్న నాయకత్వం వారిని సహజ భాగస్వామిగా మార్చింది. భారతదేశంలోని స్వతంత్ర కళాకారుల కొత్త తరాన్ని ముందుకు తీసుకువచ్చి, వారి స్వరాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శ్రోతలకు పరిచయం చేయడానికి నేను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాను” అని అనిరుధ్ రవిచందర్ పేర్కొన్నారు.
యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సనుజీత్ భుజబల్ మాట్లాడుతూ.. "అనిరుధ్ రవిచందర్ చాలా కాలంగా సంగీతానికి అతీతంగా సృజనాత్మక ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ వచ్చిన ప్రముఖ శక్తి. సినిమాల కోసం ఆయన అందించిన అనేక హిట్ పాటలతో పాటు, ఆయన సృజనాత్మక కృషిని ఎంతో ఆసక్తిగా అనుసరించే విస్తారమైన అభిమాన వర్గాన్ని కూడా సంపాదించారు" అని అన్నారు.
క్రియేటివ్ భాగస్వామ్యం
"అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ పాప్, హిప్-హాప్ ప్రపంచంలో అనిరుధ్ ధైర్యవంతమైన కళాత్మక దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆయన వినూత్నతకు ప్రతీకగా నిలిచిన వారసత్వానికి అనుగుణంగా, ఈ భాగస్వామ్యం మరో ముఖ్యమైన సృజనాత్మక వేదికను స్థాపించనుంది" అని సనుజీత్ భుజబల్ పేర్కొన్నారు.
కాగా గత 15 సంవత్సరాల్లో అనిరుధ్ రవిచందర్ సాధించిన విజయాల పరంపర అసాధారణమైనది, అసూయ కలిగించేంత గొప్పదిగా నిలిచింది. 2012లో స్వరకర్తగా అరంగేట్రం చేసిన ఆయన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అయిన తన హిట్ పాట వై దిస్ కొలవెరి డి ద్వారా విపరీతమైన గుర్తింపును సంపాదించారు.
13 బిలియన్కుపైగా ఆడియో స్ట్రీమ్స్
ఆ తర్వాత విడుదలైన తన 770కి పైగా పాటల ద్వారా మొత్తం 13 బిలియన్కు పైగా ఆడియో స్ట్రీమ్స్ను అనిరుధ్ సాధించారు. దీంతో మొత్తం స్ట్రీమ్స్ పరంగా స్పాటిఫైలో అత్యధిక స్ట్రీమ్స్ పొందిన దక్షిణ భారతీయ కళాకారుడిగా నంబర్-1 స్థానాన్ని ఆయన దక్కించుకున్నారు.
అదనంగా, తమిళ ఒరిజినల్ సౌండ్ట్రాక్ (ఒ.ఎస్.టి.) రంగంలో ఎక్కువగా కోరుకునే సంగీత దర్శకుల్లో అనిరుధ్ రవిచందర్ ఒకరు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చార్ట్లను అధిరోహించిన అనేక పాటలు ఆయన ఖాతాలో ఉన్నాయి. వాటిలో హుకుమ్, వాతీ కమింగ్, అరబిక్ కుతు, మోనికా, ఎ23 థీమ్, ఆజా రాజా, ఆయా షేర్ తదితర గ్లోబల్ హిట్లు ఉన్నాయి.