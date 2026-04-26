Anushka Sharma: ఐపీఎల్ గ్యాలరీలో అనుష్క శర్మ మెరుపులు- తెల్లటి టాప్, చేతికి 24 లక్షల వాచ్- ఆమె స్టైలింగ్ సీక్రెట్స్ ఇవే!
Anushka Sharma Top Watch Price At IPL: విరాట్ కోహ్లీని ఉత్సాహపరిచేందుకు స్టేడియానికి వచ్చిన భార్య అనుష్క శర్మ తన సింప్లిసిటీతో మరోసారి ఫ్యాషన్ ప్రియుల మనసు గెలుచుకుంది. అయితే, అనుష్క శర్మ చేతికి పెట్టుకున్న వాచ్ ధర ఏకంగా రూ. 24 లక్షలు కావడంతో ఆమె స్టైలింగ్ సీక్రెట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్గా మారాయి.
Anushka Sharma Top Watch Price At IPL: ఐపీఎల్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), గుజరాత్ టైటాన్స్ మధ్య జరిగిన పోరులో అందరి కళ్లు హీరోయిన్, విరాట్ కోహ్లీ సతీమణి అనుష్క శర్మపైనే నిలిచాయి. భర్త విరాట్ కోహ్లీ ఆటను ఎంజాయ్ చేస్తూనే, తన స్టైలిష్ లుక్తో గ్యాలరీలో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది అనుష్క శర్మ.
అనుష్క శర్మ ఫ్యాషన్ ఎప్పుడూ 'అతి'గా ఉండదు. చాలా సింపుల్గా ఉంటూనే అత్యంత ఖరీదైన బ్రాండ్లను ఎంచుకోవడం ఆమె ప్రత్యేకత. ఈ మ్యాచ్లో కూడా ఆమె అదే 'క్వైట్ లగ్జరీ' ట్రెండ్ను ఫాలో అయింది.
ఆ వైట్ టాప్ ధర అక్షరాలా..
ఈ మ్యాచ్ కోసం అనుష్క శర్మ ప్యారిస్కు చెందిన ప్రముఖ ఫ్యాషన్ లేబుల్ 'Sézane' నుంచి ఎంచుకున్న 'రొడాల్ఫో బ్లౌజ్' (Rodolfo Blouse) ధరించింది. స్వచ్ఛమైన తెలుపు రంగులో ఉన్న ఈ టాప్ మీద ఉన్న ఎంబ్రాయిడరీ, వి-నెక్ డిజైన్ ఆమెకు మరింత కళను తెచ్చిపెట్టాయి. చూడ్డానికి సాదాసీదాగా ఉన్నా, దీని ధర సుమారు రూ. 17,700 ఉంటుంది. వేసవిలో స్టేడియం వంటి రద్దీ ప్రదేశాల్లో సౌకర్యవంతంగా ఉండటంతో పాటు రాయల్ లుక్ ఇచ్చేలా ఈ డ్రెస్ ఉంది.
చేతికి ఉన్న వాచ్ ఖరీదు ఎంతంటే?
టాప్ ధర వింటేనే ఆశ్చర్యపోయిన వారు, అనుష్క శర్మ చేతికి ఉన్న వాచ్ ధర తెలిస్తే నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే. అనుష్క తన లుక్ను కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత 'కార్టియర్' (Panthère de Cartier) బ్రాండ్కు చెందిన గోల్డ్ వాచ్ను ఎంచుకుంది.
పసుపు పచ్చని బంగారు ఛాయతో మెరిసిపోతున్న ఈ టైమ్ పీస్ ధర దాదాపు రూ. 24,70,000 (అక్షరాలా ఇరవై నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల రూపాయలు). ఈ ఒక్క వాచ్తోనే ఆమె తన సింపుల్ వైట్ టాప్ లుక్ను అత్యంత విలాసవంతంగా మార్చేసింది.
దీనికి అదనంగా బంగారు గాజులు, పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ (Hoops), మెడలో ఒక చిన్న చౌకర్తో తన మేకప్ను చాలా నేచురల్గా ఉంచుకుంది అనుష్క శర్మ. గాలికి ఎగురుతున్న జుట్టు, చిరునవ్వుతో అనుష్క ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అనుష్క స్టైల్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి:
సింప్లిసిటీ ఈజ్ బెస్ట్: భారీ డిజైన్లు ఉన్న దుస్తుల కంటే, ఫిట్టింగ్ బాగున్న సింపుల్ డ్రెస్సులు ఎప్పుడూ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి.
యాక్సెసరీస్ పవర్: సాధారణ డ్రెస్ వేసుకున్నా, ఒక మంచి బ్రాండెడ్ వాచ్ లేదా జ్యువెలరీ ఆ లుక్ రేంజ్ను మార్చేస్తుంది.
కలర్ సెలక్షన్: వైట్ లేదా న్యూట్రల్ కలర్స్ ఎంచుకోవడం వల్ల ఎండలో కూడా ఫ్రెష్గా కనిపిస్తారు.
మేకప్ తక్కువ.. మెరుపు ఎక్కువ: నేచురల్ మేకప్ లుక్ ఎప్పుడూ ట్రెండీగా ఉంటుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో అనుష్క శర్మ ధరించిన వైట్ టాప్ బ్రాండ్ ఏంటి?
అనుష్క ప్యారిస్ బ్రాండ్ అయిన 'Sézane'కు చెందిన రొడాల్ఫో బ్లౌజ్ ధరించారు. దీని ధర సుమారు 17,700 రూపాయలు.
2. అనుష్క శర్మ ధరించిన కార్టియర్ వాచ్ ధర ఎంత?
ఆమె ధరించిన 'పాంథర్ డి కార్టియర్' (Panthère de Cartier) గోల్డ్ వాచ్ ధర మార్కెట్లో సుమారు 24.7 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది.
3. అనుష్క శర్మ ఫ్యాషన్ స్టైల్ను ఏమని పిలుస్తారు?
ఆమె ఎక్కువగా 'క్వైట్ లగ్జరీ' (Quiet Luxury) లేదా 'అండర్ స్టేటెడ్ ఫ్యాషన్'ను ఇష్టపడతారు. అంటే ఆడంబరాలు తక్కువగా ఉండి, అత్యంత నాణ్యమైన, ఖరీదైన బ్రాండ్లను ధరించడం.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More