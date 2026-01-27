ఇక పాటలు పాడను.. షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్న స్టార్ సింగర్ అరిజీత్ సింగ్.. ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్ ఇలా
సింగర్ అరిజీత్ సింగ్ తన అభిమానులకు ఊహించని షాక్ ఇచ్చాడు. తాను ఇకపై సినిమాల్లో ప్లేబ్యాక్ సింగర్ గా పాటలు పాడనని అనౌన్స్ చేశాడు. సోషల్ మీడియా వేదికగా అతడు ఈ సంచలన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించాడు. అయితే తాను సంగీతాన్ని పూర్తిగా వదిలేయడం లేదని, ఇండెపెండెంట్ ఆర్టిస్టుగా కొనసాగుతానని స్పష్టం చేశాడు.
అరిజీత్ సింగ్ తెలుసు కదా? ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలోని గొప్ప సింగర్స్ లో ఒకడిగా పేరుగాంచాడు. తన అద్భుతమైన గొంతుతో ఎన్నో ప్రేమ పాటలకు ప్రాణం పోశాడు. అయితే అతడు ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ద్వారా అతడు ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా తెలియజేశాడు.
అరిజీత్ సింగ్ ఏమన్నాడంటే..
అభిమానులు తనపై చూపించిన ప్రేమకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సింగర్ అరిజీత్ సింగ్ ఒక నోట్ రాసుకొచ్చాడు. "హలో.. అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఇన్నాళ్లు నన్ను ఆదరించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. నేను ఇకపై ప్లేబ్యాక్ వోకలిస్ట్గా (నేపథ్య గాయకుడిగా) ఎలాంటి కొత్త అసైన్మెంట్లు తీసుకోవడం లేదని సంతోషంగా ప్రకటిస్తున్నాను. నేను ఇక్కడితో ఆపేస్తున్నాను. ఇదొక అద్భుతమైన ప్రయాణం" అని అతడు అన్నాడు.
అంతకుముందు తన ప్రైవేట్ ఎక్స్ అకౌంట్ 'Atmojoarjalojo' ద్వారా కూడా అతడు ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు. "దేవుడు నాపై చాలా దయ చూపించాడు. నేను మంచి సంగీతాన్ని ఇష్టపడతాను. భవిష్యత్తులో ఒక చిన్న కళాకారుడిగా సొంతంగా మ్యూజిక్ చేస్తూ, మరింత నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీ మద్దతుకు ధన్యవాదాలు" అని రాసుకొచ్చాడు.
సంగీతం ఆపను.. కానీ..
ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ ఆపేసినా, సంగీతం చేయడం మాత్రం ఆపనని అరిజీత్ స్పష్టం చేశాడు. "నేను మ్యూజిక్ చేయడం ఆపనని క్లారిటీ ఇస్తున్నాను" అని చెప్పాడు. ఒక అభిమాని ఈ నిర్ణయాన్ని ఎలా సమర్థించుకుంటారని అడిగినప్పుడు.. "నా నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకోవాలా?" అంటూ నవ్వుతున్న ఎమోజీతో బదులిచ్చాడు.
అభిమానుల స్పందన..
అరిజీత్ నిర్ణయం విని అభిమానులు షాక్కు గురయ్యారు. విరాట్ కోహ్లీ టెస్ట్ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయినప్పుడు ఎంత బాధపడ్డామో, ఇప్పుడు అంతే బాధగా ఉందని ఒక అభిమాని పోల్చారు. "ఆయన చెప్పినట్లు మ్యూజిక్ చేస్తారు కానీ, సినిమాల్లో ఆయన గొంతు వినిపించదు. ఇది చాలా బాధాకరం" అని మరొకరు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "తుమ్ హి హో, బింతే దిల్ వంటి ఆణిముత్యాలను అందించారు. ఆయన గొంతు ప్రతి చోటా వినిపించేది, ఇప్పుడు అది మిస్ అవుతాం" అని ఇంకొకరు కామెంట్ చేశారు.
అయితే తాను ఇప్పటికే ఒప్పుకున్న కొన్ని కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయని, వాటిని పూర్తి చేస్తానని అరిజీత్ చెప్పాడు. కాబట్టి ఈ ఏడాది అతడు పాడిన మరికొన్ని కొత్త పాటలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
అరిజీత్ జర్నీ ఇలా..
2005లో 'ఫేమ్ గురుకుల్' రియాలిటీ షోతో కెరీర్ మొదలుపెట్టిన అరిజీత్.. 2011లో 'మర్డర్ 2' సినిమాలోని 'ఫిర్ మొహబ్బత్' పాటతో బాలీవుడ్లో అడుగుపెట్టాడు. 'తుమ్ హి హో', 'కేసరియా' వంటి ఎన్నో సూపర్ హిట్ పాటలను పాడాడు. రెండు జాతీయ అవార్డులతో పాటు 2025లో పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని కూడా అందుకున్నాడు.