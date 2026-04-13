Athiya Shetty: ఆశా భోంస్లేకు బదులు లతా మంగేష్కర్ ఫొటో పెట్టిన అతియా శెట్టి.. కేఎల్ రాహుల్ భార్యపై నెటిజన్లు ఫైర్
Athiya Shetty: లెజెండరీ సింగర్ ఆశా భోంస్లే మరణంతో దేశం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. అయితే ఆమెకు నివాళి అర్పించే క్రమంలో బాలీవుడ్ నటి అతియా శెట్టి చేసిన ఒక పొరపాటు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది.
Athiya Shetty: భారతీయ సంగీత ప్రపంచంలో ధృవతార, లెజెండరీ సింగర్ ఆశా భోంస్లే మరణం యావత్ దేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఏప్రిల్ 12న ఆమె కన్నుమూశారన్న వార్త తెలియగానే సినీ, రాజకీయ, సంగీత ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా నివాళులర్పిస్తున్నారు. అయితే ఈ విషాద సమయంలో బాలీవుడ్ నటుడు సునీల్ శెట్టి కుమార్తె, నటి అతియా శెట్టి చేసిన ఒక ;పొరపాటు కారణంగా తీవ్రంగా ట్రోల్స్ కు గురవుతుంది.
అసలేం జరిగింది?
గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆశా భోంస్లే (92), ముంబైలోని బ్రీచ్ కాండీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం (ఏప్రిల్ 12) తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ క్రమంలో ఆమె మృతికి సంతాపం తెలుపుతూ అతియా శెట్టి తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. కానీ అందులో ఆశా భోంస్లే చిత్రానికి బదులుగా, 2022 ఫిబ్రవరి 6న మరణించిన ఆమె పెద్దక్క లతా మంగేష్కర్ ఫోటోను పొరపాటున పోస్ట్ చేశారు.
దారుణంగా ట్రోల్స్
అతియా శెట్టి లతా మంగేష్కర్ ఫొటో పెట్టడం వైరల్ గా మారింది. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వెంటనే గుర్తించారు. అతియా తన తప్పును తెలుసుకుని కొద్దిసేపటికే ఆ పోస్ట్ను తొలగించినప్పటికీ, అప్పటికే అది వైరల్గా మారింది. నెటిజన్లు ఆ పోస్ట్ను స్క్రీన్ షాట్లు తీసి ఆమెను దారుణంగా ట్రోల్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అనంతరం ఆమె ఆశా భోంస్లే ఫోటోను షేర్ చేసినప్పటికీ, విమర్శలు మాత్రం తగ్గలేదు.
నెటిజన్ల తీవ్ర విమర్శలు
ఇలాంటి సెన్సిటివ్ విషయంలో అతియా శెట్టిప్రవర్తన బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉందని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. "టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉన్నా ఇంత అజ్ఞానంగా ఎలా ఉంటారు?" అని ఒక వినియోగదారుడు ప్రశ్నించగా, "నెపో కిడ్స్ (వారసులు) తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం గురించి కనీస అవగాహన లేకుండా కేవలం 'అస్థెటిక్స్' కోసం పాకులాడుతుంటారు" అని మరొకరు విమర్శించారు.
ఇలా కేఎల్ రాహుల్ భార్య అయిన అతియా శెట్టిపై విమర్శలు వస్తూనే ఉన్నాయి. మరికొందరైతే "సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ దిగ్గజ సింగిర్స్ మధ్య తేడా కూడా తెలియకపోవడం సిగ్గుచేటు" అని వ్యాఖ్యానించారు. నివాళి అనేది మనస్ఫూర్తిగా ఉండాలి కానీ, ఇలా మొక్కుబడిగా పోస్టులు పెట్టి అభాసుపాలు కావొద్దంటూ నెటిజన్లు ఆమెపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆశా భోంస్లే ప్రస్థానం
గత కొన్ని నెలలుగా శ్వాసకోశ, గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడ్డ ఆశా భోంస్లే ఆదివార తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమె భౌతిక కాయాన్ని ప్రస్తుతం లోయర్ పరేల్లోని ఆమె నివాసం 'కాసా గ్రాండే'లో అభిమానుల సందర్శనార్థం ఉంచారు. సోమవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆమె అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
ఎనిమిది దశాబ్దాలకు పైగా సాగిన తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఆశా భోంస్లే భారతీయ భాషలన్నింటిలో కలిపి వేల సంఖ్యలో పాటలు పాడి రికార్డు సృష్టించారు. 1943లో ప్రారంభమైన ఆమె ప్రస్థానం అప్రతిహతంగా సాగింది. ఆమె ప్రతిభకు గుర్తింపుగా ప్రభుత్వం పద్మ విభూషణ్ (2008), దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డులతో గౌరవించింది.
'ఉమ్రావ్ జాన్' చిత్రంలోని 'దిల్ చీజ్ క్యా హై', 'ఇజాజత్' సినిమాలోని 'మేరా కుచ్ సామాన్' పాటలకు గాను ఆమె జాతీయ అవార్డులను అందుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఏడు సార్లు ఫిలింఫేర్ ఉత్తమ నేపథ్య గాయని అవార్డును గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించారు.
