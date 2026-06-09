OTT Malayalam: ఓటీటీలోకి సూపర్ హిట్ క్రేజీ మలయాళం యాక్షన్ కామెడీ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. 7.7 రేటింగ్
OTT Malayalam: టోవినో థామస్, బేసిల్ జోసెఫ్ మెయిన్ లీడ్ లో నటించిన మలయాళ యాక్షన్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'అతిరడి' (Athiradi) ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఖరారైంది. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ సోనీ లివ్లో జూన్ 19 నుంచి ఈ క్రేజీ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Malayalam: టాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల్లో మలయాళ సినిమాలకు ఇప్పుడున్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ కథలతో పాటు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ను సరికొత్తగా ప్రెజెంట్ చేయడంలో మాలీవుడ్ డైరెక్టర్లు ఎప్పుడూ ముందుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో టోవినో థామస్, బేసిల్ జోసెఫ్, వినీత్ శ్రీనివాసన్ లాంటి క్రేజీ స్టార్స్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన సరికొత్త యాక్షన్ కామెడీ డ్రామా 'అతిరడి' (Athiradi) డిజిటల్ ప్రీమియర్కు రెడీ అయింది. ఐఎండీబీలో 7.7 రేటింగ్ సొంతం చేసుకున్న సినిమా ఇది.
సోనీ లివ్లో 'అతిరడి' హంగామా
మలయాళం మూవీ అతిరడి డిజిటల్ రైట్స్ ను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ సోనీ లివ్ (SonyLIV) సొంతం చేసుకుంది. జూన్ 19 నుంచి ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ గా స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నట్లు సోనీ లివ్ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసింది. రిలీజ్ కి ఇంకా కొన్ని రోజులే టైమ్ ఉండటంతో.. సోషల్ మీడియాలో సరికొత్త ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు.
"థియేట్రికల్ ఫన్, అల్టిమేట్ యాక్షన్ కామెడీని మీ స్క్రీన్స్ పై చూడటానికి రెడీగా ఉండండి. జూన్ 19 నుంచి అతిరడి హంగామా షురూ," అని సోనీ లివ్ టీమ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. మలయాళంతోపాటు తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, హిందీ భాషల్లో మూవీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
టాలీవుడ్కి కనెక్ట్ అయ్యే మెటా హ్యూమర్, యాక్షన్
ఈ సినిమాలో మూవీ ఇండస్ట్రీ బ్యాక్డ్రాప్, నటీనటుల రియల్ లైఫ్ లో జరిగే ఇన్-సైడ్ జోకులు గట్టిగానే వాడినట్లు సమాచారం. చిత్ర పరిశ్రమలోని సీక్రెట్స్ ను ఫన్నీగా చూపిస్తూనే, డైరెక్టర్ ఈ కథను యాక్షన్ యాంగిల్ లో నడిపించిన తీరు ఆడియన్స్ ను భలే ఆకట్టుకుంటుంది.
స్టోరీలో వచ్చే ఊహించని ట్విస్టులు, యాక్టర్స్ మధ్య సాగే కామిక్ టైమింగ్ ఈ సినిమాకు మెయిన్ హైలైట్. థియేటర్లలో భారీ అంచనాలతో సందడి చేసిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీ ఆడియన్స్ను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వచ్చేస్తోంది.
'మిన్నల్ మురళి' కాంబో రిపీట్
ఇండియన్ సూపర్ హీరో సినిమాల్లో సాలిడ్ రికార్డులు క్రియేట్ చేసిన 'మిన్నల్ మురళి' హీరో టోవినో థామస్, ఆ సినిమా డైరెక్టర్ కమ్ యాక్టర్ బేసిల్ జోసెఫ్ మరోసారి ఈ సినిమాలో కలిసి నటించడం విశేషం.
వీళ్లిద్దరి కాంబినేషన్కు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మంచి మార్కెట్ ఉంది. వీరికి తోడు టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్, యాక్టర్ వినీత్ శ్రీనివాసన్ కీ రోల్ ప్లే చేయడంతో సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.
ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ షాన్ రెహమాన్ అద్భుతమైన పాటలు, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించారు. రియా షిబు, షెల్విన్ జేమ్స్ కలిసి ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మించారు. థ్రిల్స్ తో పాటు క్లీన్ కామెడీ కోరుకునే వీక్షకులకు ఈ జూన్ 19న సోనీ లివ్లో ఒక పక్కా ఎంటర్టైనర్ అందుబాటులోకి రానుంది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
మలయాళ సినిమాలకు ఓటీటీలో ఎప్పుడూ సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. అందులోనూ 'మిన్నల్ మురళి' హిట్ కాంబో మళ్లీ రిపీట్ అవ్వడం, మెటా-హ్యూమర్ లాంటి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో రావడం ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
సోనీ లివ్ లాంటి ప్రీమియం ప్లాట్ఫామ్ లో రిలీజ్ అవుతుండటంతో కచ్చితంగా ఈ సినిమా వీకెండ్ వ్యూయర్షిప్ లో రికార్డులు బద్దలు కొట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. తెలుగులోనూ రానుండటంతో ఇక్కడి ప్రేక్షకులు కూడా మూవీని ఆదరించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
People Also Ask (FAQs)
'అతిరడి' సినిమా ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో రిలీజ్ అవుతోంది?
ఈ క్రేజీ మలయాళ యాక్షన్ కామెడీ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ సోనీ లివ్ (SonyLIV) లో డిజిటల్ ప్రీమియర్ కాబోతోంది.
'అతిరడి' ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఎప్పుడు?
ఈ సినిమా జూన్ 19, 2026 నుంచి ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు అఫీషియల్ గా అందుబాటులోకి రానుంది.
ఈ సినిమాలో నటించిన మెయిన్ యాక్టర్స్ ఎవరు?
టోవినో థామస్, బాసిల్ జోసెఫ్, వినీత్ శ్రీనివాసన్ ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలు పోషించి ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేశారు.
ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు?
ప్రముఖ మలయాళ సంగీత దర్శకుడు షాన్ రెహమాన్ ఈ సినిమాకు పాటలు, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సమకూర్చారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More