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    Athiradi OTT Release Date: మరికొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలోకి మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. 'మిన్నల్ మురళి' కాంబో క్రేజీ క్లాష్

    Athiradi OTT Release Date: 'మిన్నల్ మురళి' వంటి గ్లోబల్ సెన్సేషన్‌ను అందించిన టొవినో థామస్, బాసిల్ జోసెఫ్‌ల క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సరికొత్త చిత్రం 'అతిరథి'. ఈ మూవీ మరికొన్ని గంటల్లో ఓటీటీలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా ఎందుకు బజ్ క్రియేట్ చేస్తుందో చూసేయండి.

    Jun 18, 2026, 13:53:46 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Athiradi OTT Release Date: సౌత్ ఇండియన్ డిజిటల్ స్పేస్‌లో మలయాళ కంటెంట్‌కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా తెలుగు ఓటీటీ వీక్షకులు మలయాళ ఇంటెన్స్, రియలిస్టిక్ డ్రామాలను, మైండ్ గేమ్ థ్రిల్లర్స్‌ను విపరీతంగా ఆదరిస్తున్నారు. ఈ ట్రెండ్‌ను క్యాష్ చేసుకునేందుకు మరో మలయాళ థ్రిల్లర్ ‘అతిరథి’ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది.

    మరికొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలోకి మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ (x)
    మరికొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలోకి మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ (x)

    అతిరథి ఓటీటీ

    ‘మిన్నల్ మురళి’ తో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన క్రేజీ డ్యూయో టోవినో థామస్, బాసిల్ జోసెఫ్ ల సరికొత్త చిత్రం ‘అతిరథి’. ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ రేపటి నుంచే (జూన్ 19, 2026) డిజిటల్ స్క్రీన్స్‌పై సందడి చేయబోతోంది. మరికొన్ని గంటల్లో సోనీ లివ్ ఓటీటీలో రిలీజ్ కానుంది. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ‘మిన్నల్ మురళి’ కాంబో క్రేజీ క్లాష్

    గతంలో వచ్చిన సూపర్ హీరో ఫిల్మ్ 'మిన్నల్ మురళి' లో టోవినో హీరోగా నటిస్తే, బాసిల్ జోసెఫ్ దానికి దర్శకత్వం వహించాడు. కానీ 'అతిరథి' సినిమాలో ఉన్న అసలు ట్విస్ట్ ఏంటంటే.. ఈసారి వీరు ఇద్దరూ ఆన్-స్క్రీన్ నటులుగా ఒకరితో ఒకరు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటూ తలపడ్డారు. వీరిద్దరి మధ్య సాగే ఒక అద్భుతమైన ఈగో క్లాష్, ఘర్షణే ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ.

    వీరికి తోడు మలయాళ వర్సటైల్ యాక్టర్, డైరెక్టర్ వినీత్ శ్రీనివాసన్ కూడా ఒక కీలక పాత్రలో నటించడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.

    అద్భుతమైన సాంకేతిక బృందం

    ఈ చిత్రానికి హృదయాన్ని హత్తుకునే మెలోడీలు అందించే ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు షాన్ రెహమాన్ స్వరాలు సమకూర్చారు. రియా షిబు, షెల్విన్ జేమ్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా.. అరుణ్ అనిరుధన్, డాక్టర్ అనంతు ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు పక్కా సీట్‌-ఎడ్జ్ కథ, కథనాలను అందించారు.

    సోనీ లివ్ రూట్

    ఓటీటీ మార్కెట్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలు భారీ బడ్జెట్ తెలుగు, హిందీ సినిమాల డిజిటల్ రైట్స్ కోసం వందల కోట్లు కుమ్మరిస్తుంటే.. సోనీ లివ్ మాత్రం ఒక డిఫరెంట్ రూట్‌ను ఎంచుకుంది. భారీ బడ్జెట్ కంటే కంటెంట్ బేస్డ్ చిన్న, మీడియం రేంజ్ మలయాళ, తమిళ సినిమాలను నమ్ముకుని ప్రీమియం సబ్‌స్క్రైబర్ బేస్‌ను బిల్డ్ చేస్తోంది.

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో "Malayalam movies dubbed in Telugu" అనే సెర్చ్ క్వెరీలు గడిచిన రెండేళ్లలో 180% పైగా పెరిగాయి. థియేటర్లలో పెద్దగా ప్రమోషన్ లేకపోయినా.. ఓటీటీ వీక్షకులు కంటెంట్ బాగుంటే చాలు భాషతో సంబంధం లేకుండా బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. 'అతిరథి' చిత్రంలో టోవినో-బాసిల్ కాంబో క్రేజ్ వల్ల మలయాళ వెర్షన్‌తో పాటే సౌత్ రీజినల్ లాంగ్వేజెస్ లలో కూడా ఈ వీకెండ్ దీనికి భారీ వ్యూవర్‌షిప్ దక్కే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాల విశ్లేషణ.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Athiradi OTT Release Date: మరికొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలోకి మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. 'మిన్నల్ మురళి' కాంబో క్రేజీ క్లాష్
    Home/Entertainment/Athiradi OTT Release Date: మరికొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలోకి మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్.. 'మిన్నల్ మురళి' కాంబో క్రేజీ క్లాష్
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