Drishyam 3 OTT: ఓటీటీ లోకి దృశ్యం 3.. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ రికార్డులివే.. ఎందుకు చూడాలంటే?
Drishyam 3 OTT: మలయాళ బ్లాక్ బస్టర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.200 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. మోహన్ లాల్ మరోసారి తన యాక్టింగ్ తో అదరగొట్టిన ఈ సూపర్ హిట్ మూవీ రికార్డులు ఏంటి? ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Drishyam 3 OTT: సౌత్ ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ ఐకానిక్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీ ఏదైనా ఉందంటే అది 'దృశ్యం' మాత్రమే. జార్జ్కుట్టి ఫ్యామిలీ చుట్టూ తిరిగే ఈ గ్రిప్పింగ్ క్రైమ్ డ్రామాకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. థియేటర్లలో సరికొత్త వసూళ్ల రికార్డులు సృష్టించిన ఈ సిరీస్ లేటెస్ట్ పార్ట్ 'దృశ్యం 3' (Drishyam 3) ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
దృశ్యం 3 ఓటీటీ
మోహన్ లాల్ మరోసారి జార్జ్ కుట్టీగా అదరగొట్టిన దృశ్యం 3 మూవీ ఇవాళ (జూన్ 18) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. డిజిటల్ వీక్షకులను అలరించడానికి రెడీ అయిపోయింది. ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) వేదికగా ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
నాలుగు భాషల్లో
సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ లో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. దృశ్యం 1ను తెలుగులో రీమేక్ చేసిన డైరెక్టర్ శ్రీప్రియ మద్రాసు కోర్టును ఆశ్రయించడంతో.. దృశ్యం 3 తెలుగు ఓటీటీ రిలీజ్ పై కోర్టు స్టే విధించింది. అయినప్పటికీ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా మలయాళం, తమిళ్, కన్నడ భాషలతో పాటు తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉన్నట్లు చూపించడం గమనార్హం.
దృశ్యం 3 రికార్డులు
2026 బాక్సాఫీస్ రేసులో ‘దృశ్యం 3’ కొన్ని రికార్డులు నెలకొల్పింది. కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా వరల్డ్వైడ్గా థియేట్రికల్ రన్లో ఈ చిత్రం ఊహించని రేంజ్లో వసూళ్లను రాబట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.234.5 కోట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది.
- ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించిన ఆల్ టైమ్ నాలుగో మలయాళ చిత్రంగా దృశ్యం 3 నిలిచింది.
- 2026 సంవత్సరంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన నంబర్ వన్ మలయాళ చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
- మోహన్ లాల్ కెరీర్ లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిపెట్టిన రెండో సినిమా ఇది.
- ఈ చిత్రం రూ.200 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. మోహన్లాల్ కెరీర్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.200 కోట్ల క్లబ్ లో చేరిన మూడో చిత్రంగా 'దృశ్యం 3' సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
ఓటీటీలోకి ఇప్పుడే ఎందుకంటే?
థియేటర్లలో ఇంకా మంచి రన్ అండ్ పబ్లిక్ టాక్ ఉన్నప్పటికీ, 'దృశ్యం 3' ఇంత త్వరగా ఓటీటీకి రావడానికి వెనుక అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోతో కుదుర్చుకున్న ముందస్తు ఒప్పందమే కారణం. 'దృశ్యం 2' డైరెక్ట్గా ఓటీటీలో రిలీజ్ అయి గ్లోబల్ వైడ్గా భారీ వ్యూస్ సాధించడంతో, ఈ మూడో భాగానికి సంబంధించిన డిజిటల్ హక్కుల కోసం ప్రైమ్ వీడియో భారీ ఫ్యాన్సీ రేటును చెల్లించింది. థియేటర్ రిలీజ్ అయిన నిర్ణీత వారాల తర్వాతే స్ట్రీమింగ్ చేయాలనే కండిషన్తో నిర్మాతలు ఈ వీకెండ్ విండోను ఎంచుకున్నారు.
ఎందుకు చూడాలంటే?
- దృశ్యం 3 ఓ క్రేజీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్. క్షణక్షణం ఉత్కంఠ, ఆసక్తి రేపే మలుపులు, థ్రిల్ పంచే సీన్ల కోసం ఈ మూవీని చూడొచ్చు.
- మరోసారి జార్జ్ కుట్టీగా మోహన్ లాల్ తన యాక్టింగ్ తో మెస్మరైజ్ చేశాడు.
- జీతూ జోసెఫ్ మేకింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు దృశ్యం 3లో మరోసారి జార్జ్ కుట్టీ మైండ్ గేమ్ తో సినిమాను ఎలా నడిపించాడన్నది ఇంట్రెస్ట్ కలిగిస్తోంది.
జార్జ్కుట్టి క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్
ఈ మూడో భాగంలో జార్జ్కుట్టి తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి పోలీసుల దర్యాప్తును ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు? చివరకు చట్టం నుండి ఎలా తప్పించుకున్నాడు? అనే ఉత్కంఠభరితమైన కథాంశంతో డైరెక్టర్ జీతూ జోసెఫ్ ఈ సినిమాను మలిచాడు.
క్లైమాక్స్లో వచ్చే మైండ్ బ్లోయింగ్ ట్విస్ట్లు థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు గూస్బంప్స్ తెప్పించాయి. ఎలాంటి అశ్లీలత లేని పక్కా క్లీన్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ కావడంతో, ఈ వీకెండ్ ఫ్యామిలీతో కలిసి హోమ్ స్క్రీన్స్పై ఎంజాయ్ చేయడానికి 'దృశ్యం 3' ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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