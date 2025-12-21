అవతార్ 3కి షాకింగ్ కలెక్షన్లు- ఆ సినిమాను దాటలేకపోయిన జేమ్స్ కామెరాన్ విజువల్ వండర్-వరల్డ్ వైడ్ ఓపెనింగ్ వసూళ్లు ఇవే
భారీ అంచనాల మధ్య థియేటర్లలోకి వచ్చిన అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్ సినిమాకు షాక్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్లు రికార్డు అందుకోలేకపోయాయి.
జేమ్స్ కామెరాన్ విజువల్ వండర్ అవతార్ ఫ్రాంఛైజీలో భాగంగా కొత్త సినిమా వచ్చేసింది. అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజైంది. కానీ ఈ మూవీకి షాకింగ్ ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లు వచ్చాయి. అవతార్ ఫ్రాంచైజీలో మూడవ భాగం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మంచి ప్రారంభాన్ని అందుకుంది, కానీ స్వదేశంలో నిలదొక్కుకోలేకపోయింది.
అవతార్ 3 కలెక్షన్లు
అవతార్ 3 మొదటి రోజు ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లు ఆశించిన దానికంటే తక్కువగా నమోదయ్యాయి. అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్ ఒక రోజులోనే 100 మిలియన్ డాలర్ల మార్కును దాటినప్పటికీ సినిమా స్థాయి, దాని ఫ్రాంచైజీ చరిత్రను బట్టి చూస్తే ఇది ఆశించిన దానికంటే తక్కువ. ఈ మూవీకి ఇంకా ఎక్కువ కలెక్షన్లు వస్తాయని అంచనా వేశారు.
ఓపెనింగ్ వసూళ్లు
అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ అమెరికాలో శుక్రవారం విడుదల కావడానికి ముందు ప్రివ్యూల ద్వారా $12 మిలియన్లు వసూలు చేసింది. చైనా వంటి దేశాలలో అమెరికా, మిగిలిన ప్రపంచ దేశాల కంటే ముందు విడుదలైనందున, ఆ దేశాల నుండి మొదటి రోజు $43 మిలియన్లు సాధించింది. శుక్రవారం (డిసెంబర్ 19) ఈ చిత్రం ఉత్తర అమెరికాలో $25 మిలియన్లు, విదేశాలలో $57 మిలియన్లు జోడించింది. దీనితో మొదటి రోజున ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ వసూళ్లు $136.9 మిలియన్లకు చేరుకున్నాయి.
ఆ మూవీ కంటే తక్కువ
బాక్స్ ఆఫీస్ మోజో, కామ్స్కోర్ ప్రకారం అవతార్ 3 విదేశీ మార్కెట్ల నుండి $100.4 మిలియన్ల అద్భుతమైన వసూళ్లను కలిగి ఉంది. ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ వారాంతంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా $350 మిలియన్లకు పైగా వసూలు చేస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది మూడు సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన 'అవతార్' సినిమా సాధించిన $441 మిలియన్ల కంటే తక్కువ.
అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ కు మరింత ప్రతికూలత ఏమిటంటే, ఇది 2025 లో అతిపెద్ద ఓపెనింగ్ సాధించిన చిత్రంగా నిలవడంలో విఫలమైంది. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో విడుదలైన 'జూటూపియా 2' తన మొదటి రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు $150 మిలియన్లు వసూలు చేసింది. ఆల్-టైమ్ టాప్ 4 అతిపెద్ద ఓపెనింగ్స్ లో ఒకటిగా $560 మిలియన్లను సాధించింది.
రికార్డు కష్టమే
అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్ ఇప్పుడు సోమవారం బలమైన హోల్డ్ పై ఆధారపడాలి. దాని రెండు ఇతర 'అవతార్' సినిమాలు సాధించిన $2 బిలియన్ల మార్కును, కనీసం $1.5 బిలియన్ల మార్కును అధిగమించాలని ఆశిస్తే మౌత్ పబ్లిసిటీ ద్వారా నిలదొక్కుకోవాలి.