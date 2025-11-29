Edit Profile
    అఖండ 2 రిలీజ్‌కు థియేటర్లో అలా చేయొద్దు.. వేటిని చంపొద్దు.. అభిమానుల‌కు బాల‌కృష్ణ రిక్వెస్ట్‌.. గ‌తంలో పోలీస్ కేసు!

    నటసింహం బాలకృష్ణ తన అభిమానులకు ఓ విజ్ఞప్తి చేశారు. అఖండ 2 రిలీజ్ సందర్భంగా జంతుబలులు వద్దని స్పష్టం చేశారు. ఇలా చేసినందుకు గతంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 

    Published on: Nov 29, 2025 1:54 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    హైదరాబాద్‌లో 'అఖండ 2' ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నందమూరి బాలకృష్ణ తన అభిమానులకు ఒక విజ్ఞప్తి చేశారు. అఖండ 2 రిలీజ్ సందర్భంగా జంతుబలి ఇవ్వొద్దని కోరారు. మేకలను చంపొద్దన్నారు. బాలకృష్ణ గత మూవీ రిలీజ్ సందర్భంగా ఇలా జంతుబలి ఇచ్చినందుకు ఫ్యాన్స్ పై కేసు కూడా నమోదైంది.

    నందమూరి బాలకృష్ణ
    నందమూరి బాలకృష్ణ

    బాలకృష్ణ రిక్వెస్ట్

    నందమూరి బాలకృష్ణ అప్ కమింగ్ మూవీ అఖండ 2. బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ అఖండకు సీక్వెల్ గా బోయపాటి శ్రీనివాస్ డైరెక్షన్ లో అఖండ 2 తెరకెక్కింది. ఇది డిసెంబర్ 5న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో తన ఫ్యాన్స్ ను ఉద్దేశించి బాలకృష్ణ ఓ రిక్వెస్ట్ చేశారు.

    జంతుబలి వద్దు

    "మీకు ఒకటి చెప్పాలి. ప్రతి ప్రాంతానికి దాని సంప్రదాయం ఉంటుంది. మీలో కొందరు సినిమా విడుదల సమయంలో మేకలను బలి ఇస్తుంటారు. దయచేసి అలా చేయవద్దు" అని బాలయ్య అన్నారు. "మరో జీవికి హాని చేయడం సబబు కాదు. అవి కూడా జీవించే హక్కును కలిగి ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోండి. మనుషులతో సమానంగా నాలుగు కాళ్ల జంతువులను కూడా గౌరవించాలి. నా అభ్యర్థనను మీరు పాటిస్తారని ఆశిస్తున్నాను" అని ఫ్యాన్స్ కు రిక్వెస్ట్ చేశారు బాలకృష్ణ.

    పోలీస్ కేసు

    ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో బాలకృష్ణ సినిమా 'డాకు మహారాజ్' విడుదల సందర్భంగా థియేటర్ దగ్గర ఒక మేకను బలి ఇచ్చారు. దీంతో ఐదుగురు అభిమానులపై కేసు నమోదైంది. పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేశారు. అందుకే ఆచారాల పేరుతో జంతుబలి ఇవ్వొద్దని బాలకృష్ణ ఇప్పుడు కోరారు. అఖండ 2 ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో తన అభిమానులను ఉద్దేశించి తన ప్రసంగం ముగించే ముందు ఈ అభ్యర్థన చేశారు.

    ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్

    జంతుబలి ఇవ్వొద్దని బాలకృష్ణ చేసిన రిక్వెస్ట్ పై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. ఒక ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) యూజర్.. "మంచి సందేశం. అమాయక జంతువులను చంపడంలో అర్థం లేదు. పెంపుడు జంతువులున్న ఎవరికైనా ఆ నొప్పి తెలుస్తుంది" అని రాశారు. మరో నెటిజన్.. "మంచి మాట. పిచ్చోళ్లు థియేటర్ల దగ్గర రోడ్ల మీద చంపుతారు" అని వ్యాఖ్యానించారు. 5

    వీడియో వైరల్

    గతంలో బాలకృష్ణ అభిమానులు మేకను బలిచ్చి, 'డాకు మహారాజ్' పోస్టర్లపై దాని రక్తాన్ని పూసిన వీడియో కలకలం రేపింది. దీనిపై PETA (పీపుల్ ఫర్ ది ఎథికల్ ట్రీట్‌మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్స్) ఇండియా ఫిర్యాదు చేసింది. దీని ఆధారంగా తిరుపతి పోలీసులు తిరుపతిలోని ఒక థియేటర్‌లో మేకను బలి ఇచ్చిన అభిమానుల బృందంపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.

    నందమూరి కుటుంబ అభిమానులు ఇలా ప్రవర్తించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్‌లో బాలకృష్ణ అన్న కొడుకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన 'దేవర: పార్ట్ 1' సినిమా విడుదల సందర్భంగా కూడా ఇలాంటి బలి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

