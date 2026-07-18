OTT Malayalam Thriller: మైండ్ బ్లోయింగ్ మలయాళం సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్.. థియేటర్లలో వణికించి ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి.. తెలుగులోనూ
OTT Malayalam Thriller: ఓటీటీలో మైండ్ బ్లోయింగ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ బాలన్ ది బాయ్ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. గత నెల థియేటర్లలో రిలీజై వణికించిన ఈ మూవీ.. జులై 31 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో తెలుగులోనూ అందుబాటులోకి రానుంది.
OTT Malayalam Thriller: 'మంజుమ్మెల్ బాయ్స్' సినిమాతో ఇండియన్ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఆల్టైమ్ రికార్డులు క్రియేట్ చేసిన డైరెక్టర్ చిదంబరం లేటెస్ట్ సైకలాజికల్ డ్రామా థ్రిల్లర్ 'బాలన్: ది బాయ్' (Balan: The Boy) ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ లాక్ చేసుకుంది. జూన్ 19న థియేటర్లలో రిలీజై సస్పెన్స్ లవర్స్ను ఆకట్టుకున్న ఈ క్రేజీ మూవీ.. జులై 31 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5) లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.
మంజుమ్మెల్ బాయ్స్ డైరెక్టర్.. ఆవేశం రైటర్ క్రేజీ కాంబో
మలయాళంలో గ్లోబల్ లెవెల్ హిట్ కొట్టిన 'మంజుమ్మెల్ బాయ్స్' తర్వాత చిదంబరం చేసిన సినిమా కావడంతో దీనిపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ హైప్ క్రియేట్ అయింది. దీనికి తోడు 'ఆవేశం' లాంటి బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్బస్టర్ హిట్కి కథ అందించిన జితు మాధవన్ ఈ సినిమాకి రైటర్గా వర్క్ చేయడం విశేషం. ఈ ఇద్దరు క్రేజీ టాలెంట్స్ కలిసి చేసిన ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది.
ఈ సినిమాలో ఆదిశేషన్ కె. ఆర్., ఫర్జానా పలాతింగల్, ముహమ్మద్ జినాన్ లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేశారు. కొత్త నటీనటులైనప్పటికీ తమ ఇంటెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్తో క్యారెక్టర్లలో జీవించేశారు. ఒక చిన్న అబ్బాయి చుట్టూ తిరిగే సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్స్, సమాజంలో ఉండే డార్క్ రియాలిటీని ఈ సినిమాలో చాలా బోల్డ్గా చూపించారు.
అదిరిపోయే బీజీఎం.. నెక్ట్స్ లెవెల్ విజువల్స్
టెక్నికల్ టీమ్ విషయానికి వస్తే, 'మంజుమ్మెల్ బాయ్స్' సినిమాకి తన మ్యూజిక్తో ప్రాణం పోసిన సుషిన్ శ్యామ్ ఈ చిత్రానికి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించాడు. ఆయన ఇచ్చిన ఇంటెన్స్ బీజీఎం థియేటర్లలో ఆడియన్స్కి గూస్బంప్స్ తెప్పించింది. షైజు ఖాలిద్ సినిమాటోగ్రఫీ కేరళ లొకేషన్లను ఎంతో రియలిస్టిక్గా, డార్క్గా క్యాప్చర్ చేసి సినిమా మూడ్ని నెక్ట్స్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లింది.
థియేట్రికల్ రిలీజ్ టైమ్లో ఈ సినిమాకి పబ్లిక్ నుంచి పాజిటివ్ రివ్యూస్ వచ్చాయి. ఫస్టాఫ్ మొత్తం ఊహించని ట్విస్టులతో, అదిరిపోయే సస్పెన్స్తో సాగుతుంది. సెకండాఫ్ కొంతవరకు స్లోగా ఉందనే కామెంట్స్ వచ్చినప్పటికీ, క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ మాత్రం థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్స్కి పర్ఫెక్ట్ ట్రీట్ ఇస్తుంది.
జులై 31 నుంచి తెలుగులో స్ట్రీమింగ్
పాన్-ఇండియా లెవెల్లో ఈ సినిమాను సౌత్ ఆడియన్స్కి అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు జీ5 ప్లాన్ చేసింది. ఒరిజినల్ మలయాళం వెర్షన్తో పాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో కూడా జులై 31 నుంచి ఈ సినిమా డిజిటల్ స్క్రీన్స్ పై రచ్చ చేయనుంది.
ఇటీవల కాలంలో మలయాళ డబ్బింగ్ సినిమాలకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన క్రేజ్ పెరుగుతోంది. థియేటర్లలో ఈ మిస్టరీని మిస్ అయిన తెలుగు ఆడియన్స్ వీకెండ్ వెకేషన్ ప్లాన్లో భాగంగా ఈ ఇంటెన్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ని హ్యాపీగా వాచ్ చేయొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More