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    OTT Malayalam: ఈ వారం ఓటీటీలోని టాప్ మలయాళం సినిమాలు.. రొమాంటిక్ డ్రామా నుంచి హారర్ థ్రిల్లర్ వరకు.. డోంట్ మిస్!

    OTT Malayalam: డిజిటల్ వినోదాన్ని ఇష్టపడే వారి కోసం ఈ వారం సరికొత్త మలయాళ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌ ఓటీటీలోకి అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. జియోహాట్‌స్టార్, మనోరమ మ్యాక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఆ క్రేజీ కంటెంట్ వివరాలు మీకోసం. ఇందులో హారర్ థ్రిల్లర్ కూడా ఉంది. సో, డోంట్ మిస్!

    Published on: Jul 15, 2026, 06:13:56 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    OTT Malayalam: ప్రస్తుత రోజుల్లో భాషతో అస్సలు సంబంధం లేకుండా కేవలం కంటెంట్ బాగుంటే చాలు ప్రేక్షకులు సినిమాలను నెత్తిన పెట్టుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా మలయాళ చిత్రాలకు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ మధ్య కాలంలో విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ వారం ఓటీటీ వేదికలపై సరికొత్త మలయాళ చిత్రాలు, సిరీస్‌ సందడి చేయడానికి సిద్ధమయ్యాయి. హారర్, రొమాన్స్, కామెడీ, ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ వంటి విభిన్న జానర్లలో ఈ వారం డిజిటల్ స్క్రీన్‌పై అలరించనున్న ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ఈ వారం ఓటీటీలోని టాప్ మలయాళం సినిమాలు.. రొమాంటిక్ డ్రామా నుంచి హారర్ థ్రిల్లర్ వరకు.. డోంట్ మిస్!
    ఈ వారం ఓటీటీలోని టాప్ మలయాళం సినిమాలు.. రొమాంటిక్ డ్రామా నుంచి హారర్ థ్రిల్లర్ వరకు.. డోంట్ మిస్!

    1. పవిత్రం సీజన్ 2 (Pavithram Season 2)

    నటీనటులు: సురభి సంతోష్, శ్రీకాంత్ శశికుమార్

    దర్శకుడు: సునీల్ కరియాట్టుకర

    జానర్: రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామా థ్రిల్లర్

    ఎక్కడ చూడవచ్చు: జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar)

    సాంప్రదాయ విలువలను అమితంగా గౌరవించే వేద అనే యువతి జీవితం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఊహించని కొన్ని క్లిష్ట పరిస్థితుల వల్ల విక్రమ్ అనే వ్యక్తిని ఆమె పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ అతను జైలుకు వెళ్తాడు. ఈ ఊహించని వివాహం వారి జీవితాలను ఏ మలుపు తిప్పింది, వారి మధ్య బంధం ఎలా బలపడింది అనే ఆసక్తికర అంశాలను ఈ సిరీస్‌లో ఆవిష్కరించారు.

    సీరియల్ టు సిరీస్

    మారిన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సర్దుకుపోతూనే, తన ఆత్మగౌరవాన్ని, సిద్ధాంతాలను కాపాడుకోవడానికి వేద ఎలాంటి పోరాటం చేసిందనేది ఈ సిరీస్ లో చూడవచ్చు. మొదట టెలివిజన్ సీరియల్‌గా ప్రసారమై భారీ టిఆర్‌పి రేటింగ్‌లతో దూసుకుపోయిన ఈ షో, ఇప్పుడు రెండో సీజన్‌తో నేరుగా ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో డిజిటల్ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి వచ్చేసింది. జూలై 13 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    2. చితిని (Chithini)

    నటీనటులు: అమిత్ చాలకల్, వినయ్ ఫోర్ట్, మోక్ష, జోని ఆంటోని, సుధీష్, ఆరతి నాయర్

    దర్శకుడు: ఈస్ట్ కోస్ట్ విజయన్

    జానర్: హారర్ థ్రిల్లర్ డ్రామా

    ఎక్కడ చూడవచ్చు: మనోరమ మ్యాక్స్ (ManoramaMAX)

    హారర్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారిని భయపెట్టడానికి వస్తున్న సరికొత్త చిత్రం 'చితిని'. గర్భవతి అయిన ఒక మహిళ దారుణ హత్య చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. అన్యాయంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఆ మహిళ ఆత్మ ప్రశాంతత కరువై, పురాణాల్లోని భయంకరమైన 'చితిని' రూపంలో భూమిపైకి తిరిగి వస్తుంది.

    తనకు అన్యాయం చేసిన వారిని వెతికి పట్టుకుని, తన చావుకు కారణమైన వారిపై పగ తీర్చుకునే క్రమంలో సాగే ఉత్కంఠభరితమైన కథాంశంతో దర్శకుడు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. 2024న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ ఈ వారమే ఓటీటీలోకి రానుందని సమాచారం.

    3. రివాల్వర్ రింకో (Revolver Rinko)

    నటీనటులు: విష్ణు ఉన్నికృష్ణన్, లాలు అలెక్స్, బిను శశిరామ్, విజిలేష్ కరాయద్

    దర్శకుడు: కిరణ్ నారాయణన్

    జానర్: అడ్వెంచర్ కామెడీ డ్రామా

    ఎక్కడ చూడవచ్చు: సైనా ప్లే (Saina Play)

    గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే పూర్తి స్థాయి వినోదాత్మక చిత్రమిది. కోజికోడ్ సమీపంలోని ఒక చిన్న గ్రామానికి చెందిన కొందరు యువకులు సొంతంగా, తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఒక అద్భుతమైన సూపర్ హీరో సినిమా తీయాలని గట్టిగా నిర్ణయించుకుంటారు.

    తమ సృజనాత్మక ఆలోచనలకు రూపం ఇచ్చి వెండితెరపై ఆవిష్కరించే క్రమంలో ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో వాళ్లు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను ఈ సినిమాలో ఎంతో చక్కగా చూపించారు. ఇప్పటికే ఇది సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Malayalam: ఈ వారం ఓటీటీలోని టాప్ మలయాళం సినిమాలు.. రొమాంటిక్ డ్రామా నుంచి హారర్ థ్రిల్లర్ వరకు.. డోంట్ మిస్!
    Home/Entertainment/OTT Malayalam: ఈ వారం ఓటీటీలోని టాప్ మలయాళం సినిమాలు.. రొమాంటిక్ డ్రామా నుంచి హారర్ థ్రిల్లర్ వరకు.. డోంట్ మిస్!
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