Bandla Ganesh Daughter: బండ్ల గణేష్ కూతురు నిశ్చితార్థం.. చిరంజీవి సహా ప్రముఖుల హాజరు
Bandla Ganesh Daughter: ప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత బండ్ల గణేష్ కూతురు జనని నిశ్చితార్థం ఆదివారం (మే 3) ఘనంగా జరిగింది. దీనికి చిరంజీవి సహా ఎంతో మంది ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఆ విశేషాలేంటో చూడండి.
Bandla Ganesh Daughter: నటుడిగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టి 'బ్లాక్ బస్టర్' నిర్మాతగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బండ్ల గణేష్ ఇంట్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఆయన కుమార్తె జనని నిశ్చితార్థ వేడుక ఆదివారం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.
రాజకీయ, సినీ దిగ్గజాల సమక్షంలో వేడుక
బండ్ల గణేష్ కుమార్తె జనని బండ్ల, సూర్య తేజ చిలుకూరిల నిశ్చితార్థ వేడుకకు హైదరాబాద్ వేదికైంది. ఈ శుభకార్యానికి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు భారీగా తరలివచ్చారు. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అక్కినేని నాగార్జున, బ్రహ్మానందం, శ్రీకాంత్ వంటి హేమాహేమీలు ఈ వేడుకలో పాల్గొని నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.
అంతేకాకుండా కిషన్ రెడ్డి, వెంకయ్యనాయుడు, లగడపాటి రాజగోపాల్, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ అధినేత నవీన్ యెర్నేని, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ విశ్వప్రసాద్, మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను వంటి ప్రముఖులు ఈ వేడుకలో సందడి చేశారు. బండ్ల గణేష్ తనకున్న పరిచయాలతో ఈ వేడుకను ఒక స్టార్ స్టడెడ్ ఈవెంట్గా మార్చేశారు.
చిరంజీవిపై భక్తి చాటుకున్న బండ్ల
మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటే బండ్ల గణేష్కు ఎంతటి వీరాభిమానమో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఈ నిశ్చితార్థ వేడుకలో చిరంజీవి రాకతో బండ్ల కుటుంబం ఎంతో భావోద్వేగానికి లోనైంది. చిరంజీవిని చూడగానే బండ్ల గణేష్ తన భార్య, పిల్లలతో కలిసి ఆయన పాదాలకు నమస్కరించి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు.
దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. "బాస్ వస్తే ఆ కిక్కే వేరు" అంటూ మెగా అభిమానులు ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తున్నారు.
త్వరలోనే వివాహం: ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్
నిర్మాతగా 'గబ్బర్ సింగ్' వంటి భారీ హిట్లను అందించిన బండ్ల గణేష్, తన కుమార్తె వివాహాన్ని కూడా అంతే భారీ స్థాయిలో ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిశ్చితార్థానికే ఇంతటి మంది ప్రముఖులు తరలివచ్చారంటే, ఇక పెళ్లి ఏ స్థాయిలో ఉంటుందోనని ఇండస్ట్రీలో చర్చ మొదలైంది. వివాహ తేదీ, వేదికకు సంబంధించిన వివరాలను బండ్ల గణేష్ త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.
ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్చల్ చేస్తున్నాయి. చిరంజీవి, నాగార్జున పక్కపక్కనే కూర్చుని ముచ్చటించడం అభిమానులకు కనువిందుగా మారింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. బండ్ల గణేష్ కుమార్తె నిశ్చితార్థం ఎవరితో జరిగింది?
బండ్ల గణేష్ కుమార్తె జనని బండ్ల నిశ్చితార్థం సూర్య తేజ చిలుకూరితో ఘనంగా జరిగింది.
2. బండ్ల గణేష్ కూతురి నిశ్చితార్థ వేడుకకు హాజరైన ప్రధాన రాజకీయ ప్రముఖులు ఎవరు?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ఎంపీ లగడపాటి రాజగోపాల్ వంటి వారు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు.
4. బండ్ల గణేష్ కూతురి పెళ్లి తేదీని ప్రకటించారా?
లేదు. వివాహ తేదీని బండ్ల గణేష్ త్వరలోనే వెల్లడించనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More