Sodara OTT: ఒకే అమ్మాయిని ప్రేమించే చిరంజీవి, పవన్.. ఏడాది తర్వాత ఓటీటీలోకి తెలుగు కామెడీ ఫిల్మ్!
Sodara OTT: తెలుగు కామెడీ సినిమా ఒకటి థియేటర్లో రిలీజైన ఏడాది తర్వాత ఓటీటీలోకి వస్తుంది. ఇందులో చిరంజీవి, పవన్ అనే బ్రదర్స్ ఒకే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తారు. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో, ఈ సినిమా ఏ ఓటీటీలో వస్తుందో చూసేయండి.
Sodara OTT: ఓటీటీలోకి తెలుగు కామెడీ మూవీ ‘సోదరా’ వచ్చేస్తోంది. థియేటర్లో రిలీజైన ఏడాది తర్వాత ఈ చిత్రం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతుండటం గమనార్హం. ఈ సినిమాలో సంపూర్ణేశ్ బాబు హీరో. బ్రోమాంటిక్ స్టోరీగా ఈ సోదరా సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీ ఓటీటీ వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి.
సోదరా ఓటీటీ
సంపూర్ణేశ్ బాబు, సంజోష్ అన్నదమ్ములుగా నటించిన తెలుగు కామెడీ సినిమా ‘సోదరా’. ఈ మూవీ ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి వస్తోంది. మే 1, 2026న డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సినిమా ఆహా వీడియో ఓటీటీలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని ఆహా ఓటీటీ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసింది. ఇన్ స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో పోస్టు షేర్ చేసింది.
ఏడాది తర్వాత
సోదరా మూవీ ఏడాది తర్వాత ఓటీటీలోకి వస్తోంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 25, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైంది. కానీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బొక్కబోర్లా పడింది. ఈ మూవీని థియేటర్లో ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు ఏడాది తర్వాత ఈ చిత్రం ఓటీటీలో అడుగుపెట్టనుంది. మే 1, 2026న ఓటీటీ డెబ్యూ చేయనుంది. ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు వచ్చేస్తోంది.
సోదరా స్టోరీ
చిరంజీవి (సంపూర్ణేశ్ బాబు), పవన్ (సంజోష్) బ్రదర్స్. వీళ్ల ఫ్యామిలీకి సోడా బిజినెస్ ఉంది. చిరంజీవికి వయసు పెరుగుతున్నా పెళ్లి కాదు. ఇదే సమస్యతో బాధపడుతుంటాడు. అప్పుడే ఎదురింట్లోకి దివి (ఆర్తి గుప్తా) అనే అమ్మాయి వస్తుంది. ఆ అమ్మాయిని చిరంజీవి, పవన్ ఇద్దరూ ప్రేమిస్తారు.
దివిని పవన్ కూడా ప్రేమిస్తున్నాడని తెలుసుకున్న చిరంజీవి తన తమ్ముడిని వేరే ఊరికి పంపిస్తాడు. మరోవైపు చిరంజీవి లవ్ ను దివి యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఇక కాలేజీలో మరో అమ్మాయి భువి (ప్రాచీ బన్సాల్)ని పవన్ ప్రేమిస్తాడు.
మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? ప్రాణానికి ప్రాణంగా ఉండే అన్నదమ్ముల మధ్య గొడవలు ఎందుకు జరిగాయి? అసలు వీళ్ల పెళ్లి జరిగిందా? చిరంజీవి బ్రహ్మచారిగానే ఉండిపోయాడా? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలియాలంటే సోదరా మూవీ చూడాల్సిందే.
ప్యారడైజ్ లో
సంపూర్ణేశ్ బాబు కామెడీ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అతను నటించిన హృదయ కాలేయం, కొబ్బరి మట్ట లాంటి సినిమాలను ప్రేక్షకులను నవ్వించాయి. ఓ వైపు హీరోగా సినిమాలు చేస్తున్న సంపూర్ణేశ్ బాబు.. ప్రస్తుతం నాని మూవీ ‘ప్యారడైజ్’లో బిర్యానీ అనే క్యారెక్టర్ పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు సంపూర్ణేశ్ మూవీ సోదరా ఓటీటీ రిలీజ్ కు రెడీ అయింది.
