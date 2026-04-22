OTT Telugu: మంచు లక్ష్మి, అనన్య నాగళ్ల రచ్చ.. భార్యాభర్తల గొడవలతో ఫుల్ కామెడీ.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి లేచింది మహిళా లోకం
OTT Telugu: ఇవాళ ఓటీటీలోకి ఓ కామెడీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ వచ్చేసింది. వుమెన్ సెంట్రిక్ కథతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం డిజిటల్ డెబ్యూ చేసింది. మంచు లక్ష్మి, అనన్య నాగళ్ల లాంటివాళ్లు నటించిన ఈ మూవీపై ఓ లుక్కేయండి.
OTT Telugu: థియేటర్లలో పెద్దగా ఆడని సినిమాలు కూడా ఓటీటీలో అదరగొడుతున్నాయి. పెద్ద తెరపై ఆ మూవీని చూడని ఆడియన్స్.. చిన్న తెరపై మాత్రం తెగ ఎంజాయ్ చేసేస్తుంటారు. ఇప్పుడు అదే నమ్మకంతో ‘లేచింది మహిళా లోకం’ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. థియేటర్లకు ఆడియన్స్ ను రప్పించలేకపోయిన ఈ ఫిల్మ్.. ఇప్పుడు ఓటీటీలో అలరించేందుకు వచ్చేసింది.
లేచింది మహిళా లోకం ఓటీటీ
లేటెస్ట్ తెలుగు కామెడీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ ‘లేచింది మహిళా లోకం’ సినిమా ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. బుధవారం (ఏప్రిల్ 22) నుంచి సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది ఈ మూవీ. తెలుగుతో పాటు తమిళ్ లోనూ ఈ చిత్రం డిజిటల్ ఆడియన్స్ కు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ట్రెండ్ కు తగ్గట్లుగా
ప్రస్తుతం డ్రమ్ములు, కుక్కర్లు ట్రెండ్ గా మారాయి. భార్యాభర్తల మధ్య ఏ చిన్న గొడవ వచ్చినా, వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా ఒకరి ప్రాణాలు మరొకరు తీస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని కామెడీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టచ్ చేయడంతో పాటు లింగ వివక్ష, భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం, సమాజంలో మహిళలను చూసే తీరును ఈ లేచింది మహిళా లోకం సినిమాలో డిస్కస్ చేశారు.
థియేటర్ రెస్సాన్స్
లేచింది మహిళా లోకం సినిమాకు థియేటర్లో పెద్దగా ఆదరణ దక్కలేదు. ఈ చిత్రం మార్చి 26, 2026న విడుదలైంది. మంచు లక్ష్మి తదితరులు ప్రచారంతో మూవీపై బజ్ క్రియేట్ చేయాలని ట్రై చేశారు. కానీ థియేటర్లో మాత్రం ఆ ఇంపాక్ట్ కనిపించలేదనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
అంతా ఆడవాళ్లే
లేచింది మహిళా లోకం సినిమాలో మంచు లక్ష్మి, అనన్య నాగళ్ల, శ్రద్ధా దాస్, హరితేజ, సుప్రీత నాయుడు, హేమ తదితరులు నటించారు. సింగర్ శ్రీరామచంద్ర కూడా ఓ కీలక పాత్ర పోషించాడు. లేచింది మహిళా లోకం మూవీకి అర్జున్, కార్తీక్ కలిసి దర్శకత్వం వహించారు.
ఆ ముగ్గురి చుట్టూ
లేచింది మహిళా లోకం సినిమా ప్రధానంగా ముగ్గురు మహిళల చుట్టూ సాగుతుంది. లాయర్ గా నటించిన మంచు లక్ష్మి, అనన్య నాగళ్ల, హరితేజ ను బేస్ చేసుకుని ఈ మూవీ స్టోరీ ముందుకు సాగుతుంది. భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న గొడవల్లోకి పక్కింటి వాళ్లు దూరితే ఎలా ఉంటుదన్నేది కూడా ఫన్నీగా చూపించారు.
ఓటీటీలో కామెడీతో సాగే ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ చూడాలనుకునేవాళ్లకు లేచింది మహిళా లోకం మూవీ మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇంకెందుకు లేటు ఈ మూవీపై ఓ లుక్కేయండి.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.