    మ‌ళ్లీ ప్రొడ్యూస‌ర్‌గా బండ్ల గ‌ణేష్‌-బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్స్ అంటూ కొత్త బ్యాన‌ర్‌తో-ఫ‌స్ట్ మూవీ ఎవ‌రితో?

    బండ్ల గణేష్ మళ్లీ ప్రొడ్యూసర్ గా కమ్ బ్యాక్ ఇస్తున్నాడు. ఒకప్పుడు సూపర్ హిట్ సినిమాలు నిర్మించిన అతను.. ఇప్పుడు కొత్త బ్యానర్ తో మళ్లీ రంగంలోకి దిగుతున్నాడు. ఇవాళ తన కొత్త బ్యానర్ పేరును అనౌన్స్ చేశాడు బండ్ల గణేష్. 

    Published on: Dec 30, 2025 12:15 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    బండ్ల గణేష్ అంటే కేవలం నటుడు మాత్రమే కాదు ఓ సక్సెస్ ఫుల్ నిర్మాత కూడా. ప్రొడ్యూసర్ గా గబ్బర్ సింగ్, బాద్ షా, ఇద్దరమ్మాయిలతో, గోవిందుడు అందరివాడేలే, టెంపర్ లాంటి సినిమాలు నిర్మించాడు బండ్ల గణేష్. మధ్యలో కాస్త బ్రేక్ తీసుకున్న అతను ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రొడ్యూసర్ గా కమ్ బ్యాక్ ఇవ్వబోతున్నాడు. కొత్త బ్యానర్ ను అనౌన్స్ చేశాడు.

    బండ్ల గణేష్ (x)
    బండ్ల గణేష్ (x)

    బీజీ బ్లాక్ బస్టర్స్

    నిర్మాత బండ్ల గణేష్ కొత్త బ్యానర్ ను ప్రకటించాడు. ఇవాళ (డిసెంబర్ 30) బండ్ల గణేస్ బ్లాక్ బస్టర్స్ (బీజీ బ్లాక్ బస్టర్స్) బ్యానర్ ను అనౌన్స్ చేశాడు. తన సెకండ్ బ్యానర్ ను లాంఛ్ చేశాడు. బండ్ల గణేష్ ఇప్పటికే పరమేశ్వర ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై సినిమాలు నిర్మించిన సంగతి తెలిసిందే.

    మళ్లీ బిజీ

    బండ్ల గణేష్ నిర్మాతగా మళ్లీ బిజీ కానున్నాడు. ‘‘నా సెకండ్ బ్యానర్ బండ్ల గణేష్ బ్లాక్ బస్టర్స్ (బీజీ బ్లాక్ బస్టర్స్)ను ఎంతో గర్వంగా అనౌన్స్ చేస్తున్నా. కాంప్రమైజ్ కాని సినిమాలను ఛాంపియన్ స్ఠాయిలో నిలబెట్టేందుకే ఇక్కడున్నాం. బీజీ బ్లాక్ బస్టర్స్ బ్యానర్ కింద బౌండరీలను బద్దలు కొట్టే, గుండెలను కదిలించే స్టోరీలను చెప్తా’’ అని సోషల్ మీడియాలో అనౌన్స్ చేశాడు బండ్ల గణేష్.

    ఆ హిట్ సినిమాలు

    సినిమాలో నటుడిగా స్థిరపడ్డ తర్వాత బండ్ల గణేష్ నిర్మాతగా మారాడు. పరమేశ్వర ఆర్ట్ బ్యానర్ ను స్థాపించాడు. 2009లో రవితేజ హీరోగా నటించిన ‘ఆంజనేయులు’ మూవీతో గణేష్ ప్రొడ్యూసర్ గా తొలి అడుగు వేశాడు. ఆ తర్వాత తన ఫేవరెట్ పవన్ కల్యాణ్ తో వరుసగా తీన్ మార్, గబ్బర్ సింగ్ చిత్రాలు నిర్మించాడు.

    2013లో బాద్ షా, ఇద్దరమ్మాయిలతో, నీ జతగా నేనుండాలి సినిమాలను ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. ఆ తర్వాత గోవిందుడు అందరివాడేలే, టెంపర్ సినిమాలను నిర్మించాడు. చివరిగా 2015లో వచ్చిన టెంపర్ సినిమా తర్వాత గణేష్ మరే మూవీ కూడా నిర్మించలేదు.

    సెకండ్ ఇన్నింగ్స్

    యాక్టింగ్ కెరీర్ కు కూడా బండ్ల గణేష్ మధ్యలో బ్రేక్ ఇచ్చాడు. 2008 తర్వాత 2012 వరకు ఏ సినిమాలోనూ కనిపించలేదు. మళ్లీ మహేష్ బాబు చిత్రం బిజినెస్ మ్యాన్ లో ఓ క్యారెక్టర్ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఎనిమిదేళ్లకు 2020లో సరిలేరు నీకెవ్వరుతో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గానూ బీజీ బ్లాక్ బస్టర్స్ తో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేశాడు. మరి ఈ బ్యానర్ కింద అతను ఏ హీరోతో ఫస్ట్ సినిమా చేస్తాడో చూడాలి.

