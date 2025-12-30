Edit Profile
    రాజా సాబ్ మేనియా.. ప్రభాస్ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరు.. అక్కడ రూ.2 కోట్లు దాటేసిన కలెక్షన్లు

    రాజాసాబ్ మేనియా ప్రపంచ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోంది. సినిమా రిలీజ్ కు ఇంకా వారానికి పైగా సమయం ఉంది. ఇప్పుడే ఈ మూవీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ సేల్స్ అదరగొడుతున్నాయి. నార్త్ అమెరికాలో వసూళ్లు రూ.2 కోట్లు దాటాయి. 

    Published on: Dec 30, 2025 10:45 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా రాజాసాబ్ మేనియా కనిపిస్తోంది. ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్, రాజా సాబ్ 2.0 ట్రైలర్ తో మూవీపై అంచనాలు మరింత పెరిగిపోయాయి. జనవరి 9, 2026న ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి.

    రాజా సాబ్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్
    రాజా సాబ్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్

    రాజాసాబ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్

    ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'రాజాసాబ్' 2026లో తొలి బిగ్ టికెట్ రిలీజ్ గా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం అమెరికాతో సహా ఎంపిక చేసిన విదేశీ ప్రాంతాల్లో ప్రీ-సేల్స్, అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ను ప్రారంభించింది. ఈ చిత్రం విదేశాలలో అద్భుతమైన ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉంది.

    అక్కడ రూ.2 కోట్లు

    మేకర్స్ రీసెంట్ గా రాజాసాబ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ సేల్స్ పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రం విడుదలకు ఇంకా చాలా సమయమే ఉండగా.. నార్త్ అమెరికా ప్రీ సేల్స్ $ 200k దాటింది. అంటే రూ.2 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు ఖాతాలో చేరాయి.

    ‘‘రెబెల్ సాబ్ మానియా ఇప్పుడే ప్రారంభమవుతోంది. నార్త్ అమెరికా ప్రీమియర్స్ ప్రీ-సేల్స్ $ 200K. భారతదేశ అతిపెద్ద హర్రర్ ఫాంటసీని లెక్క కడుతోంది. జనవరి 8న ప్రత్యాంగీరా యుఎస్, పీపుల్ సినిమాస్ సంయుక్తంగా ఓవర్సీస్ లో రాజాసాబ్ ప్రీమియర్స్ ప్రసారం చేస్తాయి’’ అని పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

    అదిరే కలెక్షన్లు

    ట్రేడ్ ట్రాకర్స్ ప్రకారం, ది రాజాసాబ్ డిసెంబర్ 29 ఉదయం నాటికి ప్రీ-సేల్స్ ద్వారా యుఎస్ లో రూ .2 కోట్ల గ్రాస్ ను ఆర్జించింది. ఇంత తొందరగా ఈ ప్రారంభ వేగం చూస్తుంటే ప్రభాస్ నటించిన ఈ చిత్రానికి కలెక్షన్లు అదిరిపోతాయని అనిపిస్తోంది. ఈ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ లో ప్రభాస్ సరసన నిధి అగర్వాల్, రిద్ది కుమార్, మాళవిక మోహనన్ నటించారు. దీనికి మారుతి డైరెక్టర్.

    విజయ్ తో పోటీ

    సంక్రాంతి 2026 రేసులో తమిళ స్టార్ దళపతి విజయ్ తో పోటీపడుతున్నాడు ప్రభాస్. రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన విజయ్ చివరి సారిగా నటిస్తున్న సినిమా ‘జన నాయకుడు’. ఇది కూడా రాజా సాబ్ రిలీజ్ అవుతున్న జనవరి 9నే ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. మరి విజయ్, ప్రభాస్ లో ఆ రోజు థియేటర్లలో ఎవరు విజయం సాధిస్తారన్నది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. ప్రభాస్ సినిమాపై ఇప్పటికే పాజిటివ్ బజ్ క్రియేట్ కావడం కలిసొచ్చేదే.

