సంక్రాంతి 2026-బాక్సాఫీస్ ఫైట్-రాజాసాబ్ నుంచి షురూ-బరిలో చిరంజీవి, రవితేజ సినిమాలు-ఏ తేదీకి ఏ మూవీ?
వచ్చే సంక్రాంతి సినీ లవర్స్ కు నిజమైన పండగ కానుంది. సీనియర్ హీరోల నుంచి జూనియర్ల వరకూ ఈ పండగ సీజన్ పై హీరోలు ఫోకస్ పెట్టారు. రాజా సాబ్ నుంచి షురూ కాబోతున్న ఈ పొంగల్ 2025 సినిమా సందడి మరో రేంజ్ కు వెళ్లబోతుంది. మరి ఏ సినిమా ఏ డేట్ నాడు రిలీజ్ అవుతుందో చూసేయండి.
సంక్రాంతి వచ్చిందంటే తెలుగు సినీ ప్రేమికులకు నిజమైన పండగ వస్తుంది. ఏ ఏడాదైనా సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ దగ్గర సందడి ఉంటుంది. వచ్చే సంక్రాంతికి ఆ సందండి డబుల్ కానుంది. ఎప్పుడూ లేనట్లుగా 2026 సంక్రాంతికి ఎక్కువ సంఖ్యలో, అది కూడా భారీ స్థాయి సినిమాలు రిలీజ్ కానున్నాయి. ఇందులో రాజా సాబ్, మన శంకర వరప్రసాద్ గారు లాంటి చిత్రాలున్నాయి.
రాజా సాబ్
2026 సంక్రాంతి పండగ రాజా సాబ్ సినిమాతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ జనవరి 9న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో ప్రభాస్ తో పాటు సంజయ్ దత్, నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ తదితరులు నటించారు. మారుతి డైరెక్టర్. ఈ సినిమాతో ప్రభాస్ మరో కోణాన్ని చూస్తారని డైరెక్టర్ మారుతి బలంగా చెప్పాడు.
జన నాయకుడు
తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ లాస్ట్ మూవీ జన నాయకుడు. రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టిన విజయ్ ఇదే తన లాస్ట్ సినిమా అని ఇప్పటికే ప్రకటించేశాడు. తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ ఈ మూవీ రిలీజ్ కాబోతుంది. జన నాయకుడు కూడా జనవరి 9నే థియేటర్లలోకి రానుంది.
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి సంక్రాంతి రేసులో నిలుస్తున్నారు. ఆయన హీరోగా, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రెడీ అవుతున్న మూవీ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన నయనతార హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ గా రూపు దిద్దుకుంటోంది. ఈ చిత్రం జనవరి 12న రిలీజ్ కానుంది.
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి
వరుసగా మాస్ సినిమాలతో ప్లాఫ్ లు ఎదుర్కొంటున్న రవితేజ రూట్ మార్చాడు. సక్సెస్ కోసం ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ ను ఎంచుకున్నాడు. రవితేజ హీరోగా వస్తున్న అప్ కమింగ్ మూవీ భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి. ఈ చిత్రం కూడా సంక్రాంతి 2026 రేసులో ఉంది. ఇది జనవరి 13న థియేటర్లలోకి వస్తుంది.
అనగనగా ఒక రాజు
నవీన్ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి జంటగా నటించిన కామెడీ మూవీ అనగనగా ఒక రాజు. ఈ సినిమా కూడా 2026 సంక్రాంతికి రిలీజ్ కానుంది. జనవరి 14న ఈ మూవీ థియేటర్లకు వస్తుంది. మరోవైపు శర్వానంద్, అదితి సాక్షి, సంయుక్త నటించిన నారీ నారీ నడుమ మురారీ కూడా జనవరి 14నే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.