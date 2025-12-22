Edit Profile
    రాజా సాబ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ అదుర్స్.. ఆ ఫేక్ ప్రచారాన్ని కొట్టిపారేసిన ప్రొడ్యూసర్.. ప్రభాస్ మూవీపై భారీ అంచనాలు

    ప్రభాస్ నటించిన 'ది రాజా సాబ్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ పై వస్తున్న వార్తలపై నిర్మాత టీజీ విశ్వ ప్రసాద్ స్పందించారు. సినిమా విడుదలకు ముందే ఆయన ఈ విషయాలపై వివరణ ఇచ్చారు. మూవీ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ అదిరిపోయిందని అన్నారు. 

    Published on: Dec 22, 2025 8:05 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    వచ్చే నెలలో సంక్రాంతి సందర్భంగా 'ది రాజా సాబ్' విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో ప్రభాస్ అభిమానులలో అంచనాలు తారాస్థాయికి చేరాయి. నెలల తరబడి ఈ సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు, చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరైన టీజీ విశ్వ ప్రసాద్ అదిరే న్యూస్ చెప్పారు. సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ గురించి అధికారికంగా స్పష్టత ఇచ్చారు.

    రాజా సాబ్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్
    రాజా సాబ్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్

    రాజా సాబ్ బిజినెస్

    గత కొన్ని రోజులుగా ప్రభాస్ ఇతర సినిమాల ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్‌తో రాజా సాబ్ ను పోల్చడంపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. 'మాకు, అభిమానులకు నిజంగా ముఖ్యమైనది థియేట్రికల్ ఇంపాక్ట్' అని టీజీ విశ్వ ప్రసాద్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో రాశారు. 'మా అతిపెద్ద సినిమా వ్యాపారం చుట్టూ చాలా సందడి ఉంది. అంతర్గత ఖర్చులు లేదా సంఖ్యలను మేము బహిరంగంగా చర్చించము. మాకు, అభిమానులకు నిజంగా ముఖ్యమైనది థియేట్రికల్ ఇంపాక్ట్’’ అని విశ్వ ప్రసాద్ తెలిపారు.

    అత్యధిక వాల్యూ

    ‘‘సినిమా విడుదల తర్వాత, మేము ప్రపంచవ్యాప్త బాక్స్ ఆఫీస్ గణాంకాలను అధికారికంగా పంచుకుంటాము. సినిమా దశలవారీగా కదులుతుంది. ఈరోజు, నాన్-థియేట్రికల్ మార్కెట్ సహజమైన దిద్దుబాటు దశలో ఉంది. థియేటర్లు నిజమైన తీర్పును అందిస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ దశలో కూడా, మా సినిమా ఈరోజు అందుబాటులో ఉన్న అత్యధిక నాన్-థియేట్రికల్ విలువను సాధించింది’’ అని విశ్వ ప్రసాద్ క్లారిటీనిచ్చారు.

    పోలికలు ఎందుకు?

    ఇతర సినిమాలతో పోలికలపై ఆయన మాట్లాడుతూ.. 'పోలికలు అనవసరం. రాజసాబ్ థియేటర్లలో అదరగొట్టేలా రూపొందించిన భారీ హారర్-ఫాంటసీ. తెరలే మాట్లాడనివ్వండి' అని విశ్వ ప్రసాద్ అన్నారు.

    ది రాజా సాబ్ గురించి

    ది రాజా సాబ్ సుమారు 400 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్నట్లు సమాచారం. ఇంతకుముందు ఒక పత్రికా ప్రకటనలో, సినిమా బృందం ఈ హారర్ కామెడీ చిత్రానికి కేంద్ర బిందువుగా భారతీయ సినిమాలో ఎన్నడూ చూడని ఒక 'హవేలీ' ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రాజీవన్ నంబియార్ రూపొందించిన ఈ సెట్.. 41,256 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో భారీగా ఉంది.

    రిలీజ్ డేట్

    తయారీదారుల ప్రకారం ఈ హవేలీ కేవలం నేపథ్యం మాత్రమే కాదు, కథలో భాగమైన 'లీనమైపోయే, జీవంతో, శ్వాసించే స్థలం'. ఈ చిత్రాన్ని మారుతి రచించి, దర్శకత్వం వహించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, ఐవీఎఫ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ నిర్మించాయి. ఈ చిత్రం జనవరి 9, 2026న రిలీజ్ కానుంది.

    News/Entertainment/రాజా సాబ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ అదుర్స్.. ఆ ఫేక్ ప్రచారాన్ని కొట్టిపారేసిన ప్రొడ్యూసర్.. ప్రభాస్ మూవీపై భారీ అంచనాలు
