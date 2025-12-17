Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ది రాజా సాబ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ‘సహన సహన’ రిలీజ్.. ప్రభాస్, నిధి మెలోడీ సాంగ్

    ది రాజా సాబ్ మూవీ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ వచ్చేసింది. సహన సహన అంటూ సాగిపోయే ఈ మెలోడీ పాటలో ప్రభాస్, నిధి అగర్వాల్ అదిరిపోయే లొకేషన్లలో స్టెప్పులేశారు. యూట్యూబ్ లో కేవలం రెండున్నర నిమిషాల సాంగ్ మాత్రమే రిలీజ్ చేశారు.

    Published on: Dec 17, 2025 8:51 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న హారర్ కామెడీ మూవీ ది రాజా సాబ్ నుంచి సహన సహన అనే సెకండ్ సింగిల్ రిలీజ్ అయింది. బుధవారం (డిసెంబర్ 17) మేకర్స్ ఈ పాటను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. స్పెయిన్ లోని అదిరిపోయే లొకేషన్లలో ఈ పాటను చిత్రీకరించడం విశేషం.

    ది రాజా సాబ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ‘సహన సహన’ రిలీజ్.. ప్రభాస్, నిధి మెలోడీ సాంగ్
    ది రాజా సాబ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ‘సహన సహన’ రిలీజ్.. ప్రభాస్, నిధి మెలోడీ సాంగ్

    సహన సహన సాంగ్ రిలీజ్

    ది రాజా సాబ్ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే ఓ టీజర్, ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా సెకండ్ సింగిల్ కూడా వచ్చేసింది. సహన సహన అంటూ సాగిపోయే మెలోడీ ఇది. ఈ పాటను తమన్ కంపోజ్ చేయగా.. కృష్ణకాంత్ లిరిక్స్ రాశాడు. ప్రభాస్, నిధి అగర్వాల్ పై ఈ సాంగ్ షూట్ చేశారు. ఇందులో ప్రభాస్ తన సింపుల్ స్టెప్స్ తో అదరగొట్టాడు. తన స్టైల్, గ్రేస్ తో ప్రభాస్ చాలా అందంగా కనిపించాడు.

    ఈ సహన సహన సాంగ్ యూట్యూబ్ లో కేవలం రెండున్నర నిమిషాలే ఉండగా.. స్పాటిఫైలాంటి మ్యూజిక్ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో మాత్రం నాలుగున్నర నిమిషాల పాటు ఉండటం విశేషం. తమన్ కాస్త డిఫరెంట్ మ్యూజిక్ తో ఈ సహన సహనను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చాడు.

    ది రాజా సాబ్ ప్రీమియర్ షోస్

    మారుతి డైరెక్షన్ లో ప్రభాస్ లీడ్ రోల్లో వస్తున్న హారర్ కామెడీ ది రాజా సాబ్ సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 9న రిలీజ్ కానున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ మూవీ పెయిడ్ ప్రీమియర్ షోస్ జనవరి 8న ఇండియాలో ఉంటాయని ప్రొడ్యూసర్ టీజీ విశ్వప్రసాద్ కన్ఫమ్ చేశాడు. ఇక హైదరాబాద్ లోనే ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేయబోతున్నారు.

    ఈ హారర్ కామెడీ మూవీలో ప్రభాస్, నిధి అగర్వాల్ తోపాటు మాళవికా మోహనన్, రిద్ది కుమార్, సంజయ్ దత్ కూడా నటిస్తున్నారు. కల్కి 2898 ఏడీ తర్వాత ప్రభాస్ నటించిన సినిమా ఇదే. దీంతో మూవీపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. సంక్రాంతికి మిగతా అన్ని సినిమాల కంటే ముందే థియేటర్లలోకి రానుండటంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులు తిరగరాయడం ఖాయమని భావిస్తున్నారు.

    News/Entertainment/ది రాజా సాబ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ‘సహన సహన’ రిలీజ్.. ప్రభాస్, నిధి మెలోడీ సాంగ్
    News/Entertainment/ది రాజా సాబ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ‘సహన సహన’ రిలీజ్.. ప్రభాస్, నిధి మెలోడీ సాంగ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes