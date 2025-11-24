ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఫైర్.. సారీ చెప్పిన రాజా సాబ్ డైరెక్టర్ మారుతి.. ఏం జరిగిందంటే?

ప్రభాస్ అప్ కమింగ్ మూవీ రాజా సాబ్. ఈ సినిమా నుంచి ఆదివారం (నవంబర్ 23) రాత్రి రెబల్ సాబ్ సాంగ్ ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. అయితే ఈ సాంగ్ లాంఛ్ సందర్భంగా డైరెక్టర్ మారుతి చేసిన కామెంట్లు వివాదాస్పదంగా మారాయి. దీనిపై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు. మారుతి సారీ కూడా చెప్పాడు. అసలేం జరిగిందో ఇక్కడ చూసేయండి.
మారుతి కామెంట్లు
రాజా సాబ్ మూవీ డైరెక్టర్ మారుతి కామెంట్లు కాంట్రవర్సీకి కారణమయ్యాయి. రెబల్ సాబ్ సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో సినిమా గురించి, ప్రభాస్ గురించి మారుతి గొప్పగా మాట్లాడాడు. ఈ క్రమంలోనే కాలర్ ఎగరేసుకుని చెప్పమంటూ చేసిన కామెంట్లు వివాదానికి దారి తీశాయి.
‘‘మీరందరూ రేపు పండక్కి.. నేను యాక్చువల్ గా ఏంటంటే కాలర్ ఎగరేసుకుంటారు అని అలా చెప్పాలేను. అవన్నీ ఈ కటౌట్ కు చాలా చిన్న మాటలు అయిపోతాయి. ఎందుకంటే నేను ప్రస్తుతం రెబల్ యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నా’’ అని మారుతి అన్నాడు.
కాలర్ ఎగరేసుకుంటారని
అయితే కామెంట్లలో కాలర్ ఎగరేసుకుంటారనే మాటలు చెప్పలేని అని మారుతి అనడం కాంట్రవర్సీకి దారి తీసింది. దీనిపై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే వార్ 2 మూవీ ప్రి రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఈ సినిమాతో ఫ్యాన్స్ కాలర్ ఎగరేసుకుంటారని తారక్ కాలర్ పట్టుకుని చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. కానీ ఆ మూవీ అంచనాలు అందుకోలేకపోయింది. దీంతో తారక్ ను ట్రోల్ చేసేలా మారుతి కామెంట్లు ఉన్నాయని ఫ్యాన్స్ మండిపడుతున్నారు.
ఎక్స్ లో పోస్టు
ఎక్స్ లో వెంకీ అనే ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ పోస్టు పెట్టాడు. ‘‘కాలర్ ఎగరేసుకుంటారు ఇలాంటివి చెప్పలేని కానీ అద్భుతం, నెక్ట్స్ లెవల్ అని ఇలా చెప్పి వదిలేసి ఉంటే బాగుండేది. అనవసరంగా రెండు కలిపి కంపారిజన్ లాగా చేశావ్’’ అని పోస్టు పెట్టాడు.
మారుతి సారీ
ఫ్యాన్ పోస్టుకు మారుతి సారీ చెప్తూ రిప్లై ఇచ్చాడు. ‘‘ప్రతి అభిమానికి నా క్షమాపణలు. ఏ ఒక్కరిని బాధ పెట్టడం లేదా అగౌరవపర్చడం నా ఉద్దేశం కాదు. కొన్ని సార్లు ఫ్లోలో మనం నిజంగా అనుకున్న అర్థం కాకుండా ఇతర మాటలు వస్తాయి. కానీ దీన్ని తప్పుగా లేదా కంపారిజన్ గా తీసుకున్నందుకు బాధపడుతున్నా. ఎన్టీఆర్, ఆయన అభిమానులంటే నాకెంతో గౌరవం’’ అని మారుతి పోస్టు పెట్టాడు.
