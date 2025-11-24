రాజాసాబ్ ఫస్ట్ సాంగ్.. పెప్పీ బీట్ కు ప్రభాస్ అదిరిపోయే స్టెప్స్.. ఊపేస్తున్న రెబల్ సాబ్ లిరికల్ వీడియో

మారుతి దర్శకత్వంలో వస్తున్న హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ 'ది రాజా సాబ్' నుంచి 'రెబెల్ సాంగ్' పేరుతో ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చేసింది. ఆదివారం (నవంబర్ 23) రాత్రి ఈ సాంగ్ రిలీజైంది. ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ కంటే కూడా ఈ పాట సాంకేతిక కారణాల వల్ల రెండు గంటలు ఆలస్యంగా రిలీజైంది. ఈ పాటను పెద్ద తెరపై చూడటానికి హైదరాబాద్లోని విమల్ థియేటర్కు అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. సాయంత్రం 6.11 గంటలకు విడుదల కావాల్సిన పాట కొన్ని గంటలు ఆలస్యంగా విడుదలైంది.
రాజా సాబ్ సాంగ్
'ది రాజా సాబ్' నుంచి 'రెబల్ సాంగ్' ఆదివారం సాయంత్రం విమల్ థియేటర్లో ఫస్ట్ రిలీజైంది. ఆ తర్వాత యూట్యూబ్ లో విడుదల చేశారు. తమన్ ఎస్ సంగీతం అందించిన ఈ సాంగ్ తెలుగు వెర్షన్ను సంజిత్ హెగ్డే, బ్లాజ్ పాడారు. రామజోగయ్య శాస్త్రి సాహిత్యం అందించారు. హిందీ వెర్షన్ను కుమార్ రచించారు. ఇందులో సంజిత్ వాయిస్కు బదులుగా సచేత్ టాండన్ పాడారు. ఈ పాట తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో కూడా విడుదలైంది. పెప్పీ బీట్ కు ప్రభాస్ డ్యాన్స్ అదిరిపోయింది.
ప్రభాస్ స్టైలిష్ డ్యాన్స్
రెబల్ సాబ్ సాంగ్ లో హీరోకు పెళ్లి కోసం అమ్మాయిని వెతుకుతున్నట్లు లిరిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ లిరికల్ వీడియోలో పాటలోని కొన్ని సన్నివేశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రభాస్ రంగుల దుస్తుల్లో, భారీ జనసమూహంతో కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించారు. ప్రభాస్ను ఇలా సరదా పాత్రలో చూసి అభిమానులు ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారు. హైదరాబాద్లోని థియేటర్లో అభిమానులు సాంగ్ చూస్తూ కేరింతలు కొడుతున్న వీడియోలు, ఫోటోలు ఆన్లైన్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
'ది రాజా సాబ్' గురించి
'ది రాజా సాబ్' చిత్రానికి మారుతి కథ అందించి, దర్శకత్వం వహించారు. పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, ఐవీవై ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని జనవరి 2024లో అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే 2022లోనే షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రం 2026 జనవరి 9న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. సంక్రాంతి బరిలో అనేక ఇతర తెలుగు, తమిళ చిత్రాలతో ఇది పోటీ పడనుంది.
చిత్ర ప్రచార చిత్రాలు ఒక వ్యక్తి తన పూర్వీకుల ఆస్తిని అమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు, కానీ అలా చేయడానికి ముందు అతనికి ఏదో అతీంద్రియ శక్తి ఎదురవుతుందని సూచిస్తున్నాయి. రాజా సాబ్ విడుదల అనేకసార్లు వాయిదా పడింది. మొదట ఏప్రిల్కు, ఆపై ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్కు వాయిదా పడింది. 'ది రాజా సాబ్' చిత్రంలో ప్రభాస్తో పాటు సంజయ్ దత్, నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ నటిస్తున్నారు. సంగీతం తమన్ ఎస్ అందించారు.
