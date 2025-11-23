నాగ చైతన్యకు బర్త్ డే విషెస్ చెప్తూ అతని భార్య శోభిత ధూళిపాళ పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్ గా మారింది. ఇవాళ (నవంబర్ 23) చై పుట్టిన రోజు. నాగ చైతన్య 39వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనతో కలిసి దిగిన ఒక అందమైన, క్లోజ్ గా ఉన్న చిత్రాన్ని పంచుకోవడం ఇంటర్నెట్ లో సంచలనంగా మారింది శోభితా. ఈ ఫోటోలో శోభితా స్వెటర్ జిప్ పెడ్తూ కనిపించాడు చై.
హ్యాపీ బర్త్ డే లవర్
నాగ చైతన్య బర్త్ డే సందర్భంగా శోభిత రొమాంటిక్ గా విషెస్ చెప్పింది. ఇన్ స్టాలో తన భర్తతో రొమాంటిక్ గా ఉన్న పిక్ ను ఆమె షేర్ చేసింది. ఫొటోతో పాటు శోభిత తన క్యాప్షన్ ను హృదయపూర్వకంగా ఉంచింది. “హ్యాపీ బర్త్ డే లవర్” అని ఆమె క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. ఈ పోస్ట్ కు వెంటనే కామెంట్స్ వెల్లువెత్తాయి. అభిమానులు జంటకు ప్రేమ, శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. “ఈ ఫోటోలో ఎంత ప్రశాంతత ఉందో.. ఎల్లప్పుడూ ఆశీర్వాదాలు’’ అని ఓ కామెంట్ లో రాసుకొచ్చారు. “మీరిద్దరూ ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నారు!” అని మరొకరు వ్యాఖ్యానించారు.
రొమాంటిక్ ఫొటో
శోభిత తన భర్త నాగార్జునకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆమె ఫొటో పోస్టు చేసింది. ఈ పిక్ తీసిన ప్రదేశం తెలియకపోయినా, చల్లని వాతావరణం సూచిస్తున్నట్లుగా, ఇది భారతదేశం వెలుపల తీసినట్లుగా ఉంది. శోభిత నారింజ రంగు చీరలో, ఫాన్-రంగు ఫ్లీస్ జాకెట్ తో ఆకర్షణీయంగా కనిపించింది. ఆమె జుట్టు చక్కగా ముడి వేసుకుంది. నాగ చైతన్య ఆకాశ నీలం రంగు కుర్తా, నలుపు ప్యాంట్, నలుపు జాకెట్ తో ఫ్రేమ్ ను పూర్తి చేశాడు.
మీడియా నివేదికలు 2022 ప్రారంభంలోనే శోభిత ధూళిపాళ, నాగ చైతన్యల గురించి వెలుగులోకి వచ్చాయి. అభిమానులు ఇద్దరినీ అనధికారికంగా కలిసి చూడటంతో, శోభిత నాగ చైతన్య కొత్త ఇంట్లో ఉన్నట్లుగా వచ్చిన ఫోటో వైరల్ కావడంతో ఈ ఊహాగానాలు తీవ్రమయ్యాయి. ఈ జంట 4 డిసెంబర్ 2024 న హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో సాంప్రదాయ తెలుగు వేడుకలో వివాహం చేసుకున్నారు.
చై సినిమాలు
కింగ్ నాగార్జున కుమారుడిగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిన చైతన్య తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. ఏ మాయ చేసావే వంటి చిత్రాలలో తన తొలి విజయాల నుండి మజిలీ, లవ్ స్టోరీ సినిమాలతో ప్రశంసలు పొందిన నటన వరకు సాగిపోయాడు.
వృషకర్మ టైటిల్
నాగ చైతన్య పుట్టినరోజు సందర్భంగా మహేష్ బాబు సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలతో పాటు చైతన్య రాబోయే చిత్రం వృషకర్మ మొదటి లుక్, టైటిల్ ను కూడా ఆవిష్కరించాడు.
