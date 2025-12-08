ఈ ఓటీటీలోకే మన శంకర వరప్రసాద్ గారు.. రికార్డు రేటుకు చిరంజీవి సినిమా డిజిటల్ రైట్స్.. లేటెస్ట్ బజ్!
బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి- మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబో అనగానే ఎక్కడ లేని అంచనాలు మొదలయ్యాయి. వాటిని అందుకునే దిశగానే మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ సాగుతోంది. ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్ పై లేటెస్ట్ బజ్ ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తోంది.
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు అంటూ థియేటర్లో సందడి చేయడానికి చిరంజీవి వచ్చేస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి ఈ మూవీ రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో టీజర్, పోస్టర్లు, పాటలతో ప్రమోషన్లను పరుగులు పెట్టిస్తున్నాడు మూవీ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. రీసెంట్ గా రిలీజైన శశిరేఖ పాటతో హైప్ మరింత పెరిగింది.
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ఓటీటీ
చిరంజీవి, నయనతార లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్న మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా 2026 సంక్రాంతి రేసులో నిలిచింది. ఈ మూవీని పండగకు రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ ఎప్పుడో ప్రకటించేశారు. అయితే ఈ మూవీ ఓటీటీ డీల్ పై ఇప్పుడు లేటెస్ట్ బజ్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. చిరంజీవి కెరీర్ లో అత్యధికంగా ఈ మూవీ ఓటీటీ హక్కుల కోసం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ ఫామ్ లు పెట్టడానికి రెడీ అయినట్లు టాక్.
ఈ ఓటీటీలో
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ ను జీ5, శాటిలైట్ హక్కులను జీ నెట్ వర్క్ దక్కించుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మూవీ ఓటీటీ రైట్స్ కోసం జీ నెట్ వర్క్ భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన గత సినిమా సంక్రాంతికి వస్తున్నాం ఓటీటీ, శాటిలైట్ హక్కులు కూడా జీ నెట్ వర్క్ సొంతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
భారీ డిమాండ్
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా ఓటీటీ, శాటిలైట్ రైట్స్ కోసం భారీ డిమాండ్ నెలకొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు ప్రధానంగా మూడు కారణాలున్నాయి. బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కమర్షియల్ సినిమాలతో వరుస హిట్లు అందుకుంటున్నాడు. అతని కెరీర్ లో ఫ్లాప్ అన్నదే లేదు. కామెడీ, యాక్షన్, ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్.. ఇలా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ను తన సినిమాల్లో చూపిస్తున్నాడు.
ఇక అనిల్ రావిపూడి- మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబినేషన్ అనగానే అంచనాలు మొదలైపోయాయి. ఇక చిరును వింటేజీ లుక్ లో చూపిస్తూ టీజర్, ఆ తర్వాత పాటలు.. ఇలా సినిమా హైప్ ను మరో లెవల్ కు తీసుకెళ్తున్నాయి. ఇక పండక్కి సినిమాల పోటీ కారణంా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీని థియేటర్లో చూడలేకపోయిన జనాలు ఇంట్లో చూసేందుకు ఇష్టపడతారు. పైగా ఫ్యామిలీతో కలిసి చూసేలా అనిల్ రావిపూడి మూవీస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిపి మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ఓటీటీ రైట్స్ కు భారీ డిమాండ్ నెలకొంది.
